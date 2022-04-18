Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117 - Son Dakika
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Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117

18.04.2022 16:17
Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117

Merkez Bankası verilerine göre; konut fiyatları, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında arttı. Konut fiyatlarındaki yıllık artış Türkiye genelinde yüzde 96,4 olurken bu rakam İstanbul'da yüzde 106,3'e yükseldi.

TCMB, şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) açıkladı. Buna göre; endeks, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artarak 317,6 seviyesine çıktı.

Merkez Bankası verilerine göre; konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak ise yüzde 96,4 arttı. Bu artış, reel olarak yüzde 26,9'de denk düştü.

Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117

Şubat ayındaki fiyat artışlarına il bazında bakıldığında ise en yüksek fiyat artışları İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüldü. Şubat ayında İstanbul'da konut fiyatı bir önceki aya göre yüzde 14,9, Ankara'da yüzde 16, İzmir'de ise 12,7 oranında arttı.

İstanbul'daki konut fiyatı artışı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 106,3 oldu. Bu artış, Ankara'da yüzde 97,1, İzmir'de ise yüzde 90,1 olarak hesaplandı.

YILLIK ARTIŞ İSTANBUL'DA YÜZDE 100'Ü AŞTI

Konut Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artış İzmir'de yüzde 90,1'i bulurken, Ankara'da yüzde 97,1 ve İstanbul'da ise yüzde 106,3 oranında arttı.

Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117

İstanbul'da konut ortalama metrekare fiyatı 13 bin 836 lira olurken 120 metrekare bir evin ortalama fiyatı 1 milyon 660 bin lira oldu.

EN YÜKSEK YILLIK DEĞİŞİM EGE BÖLGESİNDE

Türkiye genelinde konut ortalama metrekare fiyatı 8 bin 640 lira olurken, İzmir'de 10 bin 6 lira, Ankara'da ise 6 bin 225 lira oldu.

Fiyatlarda en yüksek yıllık değişimin yaşandığı iller yüzde 117,8 ile Aydın, Denizli ve Muğla'da görüldü.

Bu illeri yüzde 115,9 ile Antalya, Burdur ve Isparta; yüzde 111,1 ile Diyarbakır ve Şanlıurfa takip etti.

EN DÜŞÜK ARTIŞ DOĞU KENTLERİNDE

En düşük yıllık değişim ise yüzde yüzde 59,6 ile Van, Bitlis, Hakkari, Muş; yüzde yüzde 56,8 ile Ardahan, Ağrı, Kars ve yüzde 59,9 ile de Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta yaşandı.

Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117 - Son Dakika
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