Nvidia'nın Bilançosu Yatırımcıları Bekliyor

25.02.2026 09:12
Trump'ın açıklamalarıyla artan risk iştahı, Nvidia'nın bilançosunu yatırımcıların odağı haline getirdi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamalar risk iştahını artırırken, dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün açıklaması beklenen bilançosu yatırımcıların odağına yerleşti.

Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bugün dev çip üreticisi Nvidia'nın bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor.

Açıklanacak finansal sonuçlar teknoloji sektörü için önemli bir gösterge niteliği taşımasının yanında, şirketin üst yönetiminden gelecek mesajlar da kritik önem taşıyor.

Öte yandan, Trump'ın "Birliğin Durumu" konuşması da yakından takip edildi. ABD Başkanı, ülke ekonomisinin daha zengin ve güçlü olduğunu vurguladı.

Teknoloji şirketlerinden yapay zeka veri merkezleri için kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair söz aldığını belirten Trump, "Kendi fabrikalarının bir parçası olarak kendi enerji santrallerini kurabilirler, böylece kimsenin fiyatları artmaz." dedi.

Trump, bu durumda ülkede elektrik fiyatlarının toplum için önemli ölçüde düşeceğini kaydetti. Enflasyon hızla yavaşladığına dikkati çeken Trump, "Yönetimim 12 ay içinde çekirdek enflasyonu beş yıldan uzun bir süredir görülen en düşük seviyeye indirdi." ifadesini kullandı.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin de açıklamalar yapan Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak İran liderlerinin ABD'nin taleplerini karşılamadığını söyledi.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Geçen hafta Yüksek Mahkemenin, Trump'ın bazı gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrasında, Trump'ın uygulanacağını duyurduğu tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi, 24 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.

Trump'ın bu tarifeleri yüzde 15'e çıkaracağını belirtmesine karşın konuya dair karar henüz resmileşmedi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomiyi canlandırmak için daha fazla faiz indirimi yapmadan önce enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğünden emin olmaları gerektiğini belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de son ekonomik verilerin iş gücü piyasasında iyileşme gösterdiğini, ancak enflasyona yönelik risklerin sürdüğünü belirterek faiz oranlarının bir süre değişmeden kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Dolar endeksi gevşerken, New York borsası pozitif seyretti

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,05 seviyesinde, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,8'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 düşüşle 5 bin 164 dolardan kapanırken, yeni günde ise ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle yüzde 0,3 artışla 5 bin 181 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda, yüzde 0,4 azalışla 71 dolarda işlem görüyor.

Kurumsal tarafta, Meta ile altyapı iş birliğine yönelik çok yıllık bir anlaşma imzalayan AMD'nin hisseleri yüzde 9'a yakın değer kazandı.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,77, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,76 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Pazartesi yapay zekaya yönelik endişelerle sert düşen IBM'in hisselerindeki yaklaşık yüzde 3'lük toparlanma da Dow Jones endeksinin yükselişine katkı yaptı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bugün Avro Bölgesinde açıklanacak enflasyon ile Almanya'daki büyüme verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz indirimi için sinyal verdi. Bailey, para politikasında muhtemelen bu yıl içinde, daha fazla gevşeme için alan görmeyi beklediklerini ifade ederek, mart toplantısında bir faiz indirimine daha destek vermesinin mümkün olduğunu söyledi.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'e gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada artık kimsenin Çin'i görmezden gelemeyeceğini ve büyük küresel siyasi sorunların Pekin dahil edilmeden çözülemeyeceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,26 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,1 yükseldi. Avrupa'da, endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.

Asya borsalarında risk iştahı yüksek

ABD'deki alıcılı seyrin yeni işlem gününde Asya'ya da taşınmasıyla bölge piyasalarında pozitif görünüm dikkati çekiyor.

Analistler, Nvidia'nın bugün açıklayacağı bilançoya ilişkin ileriye dönük mesajların bölgedeki yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Bölgede yapay zeka ve teknoloji sektörüne yönelik iyimserliğin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini belirten analistler, Güney Kore'de Samsung Electronics'in 1 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeriyle ABD dışındaki en büyük şirketler arasında öne çıktığını kaydetti.

Öte yandan, bölgedeki haber akışına göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin faiz oranlarında yapılacak daha fazla artışa ilişkin çekincelerini Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'ya ilettiği ve bunun da bir sonraki faiz artışı konusunda şüpheler uyandırdığı belirtildi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 2,6 ile tahminlere paralel gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

VİOP'ta endeks kontratı akşam seansında yükseldi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 14.050,83 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 15.752,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 43,8420'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8550'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: ,

10.00 Almanya, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

10.00 Almanya, mart ayı GfK tüketici güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

Kaynak: AA

