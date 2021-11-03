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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

03.11.2021 11:03
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde, Dolar ne kadar? Dolar düşecek mi? Dolar kaç TL? Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatı EPDK tarafından belirlendi gibi spor dünyasında yaşanan gelişmeler, yenilikler, ve daha fazlası bu sayfada yer almaktadır. İşte, son dakika spor haberleri.

Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok, Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanımını yasakladı, Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dünyasında yaşanan olaylardan derlenen haberler listesi.

DOĞAL GAZA 48'LİK ZAM GELDİ, YENİ TARİFE GÜNDEMDE

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım ayına ilişkin tarife tablosunu güncelledi. Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı. Konutta fiyat değişmezken, sanayi ve elektrik üretim tarifesinde ciddi artışlar oldu. Yapılan zam sonrası açıklama yapan şirketler, artan maliyetleri fiyatlara yansıtmadıkları takdirde üretime ara vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

Tepkiler sonrası doğal gazda kademeli ve sosyal tarife planları gündeme geldi. Doğal gazı çok kullanan sanayi kuruluşları tasarrufa yönlendirilecek.

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DOLAR NE KADAR? DOLAR DÜŞECEK Mİ?

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

9,6081 lira ile kapanışı yapan dolar bugün sabah itibariyle yükselişle güne başladı. 3 Kasım Çarşamba günü 9,6081 liradan işlem görüyor.

Alış: 9,6031

Satış: 9,6131

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BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI' GRAM ALTIN NE KADAR? ÇEYREK NE KADAR?

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

552,0 lira ile kapanış yapan gram altın güne düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın 21 Ekim tarihinde politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen indirimle faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü.

Gram altın alış: 550,2

Gram altın satış: 550,5

Çeyrek altın alış: 909,6

Çeyrek altın satış: 903,7

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2020 YILI ORTALAMA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ FİYATI EPDK TARAFINDAN BELİRLENDİ.

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

EPDK'nin, Resmi Gazete'de yer alan diğer kararında 2021 yılının son çeyreği için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması maliyetinin kilovatsaat başına ekim ayı için 63,33 lira, kasım ayı için 22,21 lira ve aralık ayı için 1,57 lira olarak revize edilmesine karar verildi.

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TALİBAN YÖNETİMİ AFGANİSTAN'DA YABANCI PARA BİRİMLERİNİN KULLANIMINI YASAKLADI

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar nedeniyle herkesten tüm işlemlerde Afgan para birimini kullanmasını istediklerini söyledi. Esnaf, tüccar ve halktan, ticarette yabancı para birimi kullanmamasını istediklerini ifade eden Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ve halka zarar verdiğini vurguladı. Kerimi, bu karara uymayanlara yasal işlem uygulanacağını kaydetti.

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TÜRKİYE'NİN SAVAŞ MEYDANLARINDAKİ BAŞARISI SONRASI PUTİN KURMAYLARINA SİHA TALİMATI VERDİ

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'ların özellikle Karabağ savaşındaki başarısı, Rusya lideri Vladimir Putin'i korkuttu. Moskova yönetiminin savunma sanayisi yetkilileri İHA gündemiyle toplanırken, toplantının başlangıcında konuşan Putin kurmaylarına talimat vererek "Hem İHA'ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

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BAKAN FATİH DÖNMEZ'DEN TASARRUF ÖNERİSİ: EVİ DAHA AZ ISITIN

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde üst üste gelen zamlar sonrası vatandaşa faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulundu. Evin bir derece daha düşük ısıtılmasının faturaya yüzde 7 etkisi olacağına dile getiren Dönmez, "Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz." sözleri yer verdi.

Son dönemde dolar kurundaki artış ve uluslararası piyasalarda fiyat artışı nedeniyle akaryakıta üst üste zam geldi. Fiyat artışları sonrası İstanbul'da benzinin fiyatı 8,41 liradan, motorin ise 8,16 liradan satılıyor. LPG oto gazın fiyatı ise 6,56 lira seviyesinde bulunuyor.

Kasım ayı için doğal gaza da zam geldi. Mesken fiyatlarında bir değişiklik olmazken, sanayi aboneleri için yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yüzde 46 zam yapıldı.

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ÇİFTLİK BANK DAVASININ SANIKLARINDAN FATİH AYDIN'IN İFADESİ YAYINLANDI: BENİM ŞİRKETLE ALAKAM YOK

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

Binlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanık Fatih Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. Türkiye'ye getirilen Aydın ifadesinde topu kardeşine atarak, "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun titizlikle yürüttüğü ve yaptığı iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.

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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

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