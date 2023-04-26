Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular başladı, 29 Mayıs son gün - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular başladı, 29 Mayıs son gün

26.04.2023 11:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" için başvuruların başladığını açıkladı. Bakan Kurum başvuruların 29 Mayıs'ta sona ereceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta kentsel dönüşümde ülke genelinde bir seferberlik başlatıldığını belirterek "İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır." ifadelerini kullandı.

SON GÜN 29 MAYIS

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanya için başvuruların başladığını belirtti. Kurum şu ifadeleri kullandı: " İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz."

Son Dakika! İstanbul'da 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı, 29 Mayıs'a kadar devam edecek

1. KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

3. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4. BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

5. FAZLA BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.

6. BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

7. BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

8. 2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR?

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

10. HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

11. KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK?

Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

12. YAPIMDAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPILACAK MI?

Yapılacaktır.

13. BAŞVURUDA GELİR ŞARTI OLACAK MI?

Olmayacak.

14. BİNA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK?

Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

15. DAHA ÖNCE RİSKLİ YAPI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAN BİNALAR KAMPANYAYA DAHİL MİDİR?

Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

16. YENİ BİNA KAÇ KATLI OLACAK?

Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

17. KAPALI OTOPARK YAPILACAK MI?

Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

18.DAİREMİZİ BOŞALTTIĞIMIZ SÜRE İÇERİSİNDE KİRA DESTEĞİ OLACAK MI?

Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.

19. BAŞVURUMU YAPTIM, SÜRECİMİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

20. SİTEDE OTURUYORUZ, YÖNETİMİN Mİ YOKSA MALİKLERİN Mİ BAŞVURMASI GEREKİYOR?

Başvuruyu sadece malikler yapabilir.

YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Ekonomideki dalgalar hariç yapılan adımları görüyoruz, kör değiliz, kalanlar yoğurt misali ya tutarsa maalesef.6 kişilik ailemin oyları ilk kez Reis devam etsin diye olacaktır,son anda mucizeler olmazsa. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı, 29 Mayıs son gün - Son Dakika


Son Dakika
12:09 AK Partili Yılmaz, Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı: Kendisi yapmazsa dernek gereğini yapacaktır
11:58 AK Partili Yılmaz'dan Kerem Kınık'a istifa çağrısı: Kendisi yapmazsa dernek gereğini yapacaktır
11:56 İsmail Kartal Fenerbahçe'den sonra tekrar Süper Lig'e Sivasspor ile dönebilir
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim
11:44 Karaismailoğlu'na canlı yayında, "Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?" sorusu yöneltildi
11:37 Sivasspor ile ilk görüşme olumlu! İsmail Kartal, Süper Lig'e geri dönüyor
11:40 Otobüs terminalinde kraker yiyen adam, düştüğü yerden bir daha kalkamadı
11:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim
11:36 Nişan töreni esnasında gelin adayına elini öptüren görümce, yoğun tepki aldı
11:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular başladı, 29 Mayıs son gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 12:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular başladı, 29 Mayıs son gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement