Bakan Kirişci: "Tarım ihracatı 30 milyar dolarları aşacak"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Biz 2002'de 3 milyar 700 milyon dolarlık tarım ihracatı yaparken bugün 25-26 milyar dolarları gördük. Bu inşallah 30 milyar dolarları aşacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığındaki Nevşehir heyetini kabul etti. Bakanlıktaki Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Kirişci, tarımın dünyadaki global krizlerden kaynaklı herkesin ilgisini çektiği bir alan olduğunu söyledi.

"Bu ülkede 2 milyon 100 bin hektar tarım arazisi bir şekilde tarım dışına çıktı"

Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu ülke bir tarım ülkesi ancak düşünün bir tarım kanunu yoktu. Atatürk'ün hayatta olduğu dönemde gündeme gelmesine rağmen tarım sigortaları konusu bir mevzuata sahip değildi. Toplum üreten, fide geliştiren insanlar için onların emeklerini, karşılığını teslim eden bir ıslahçı hakları kanunu yoktu. Tarım ürünleri ürün olarak 3 ayda hasat edilir, 12 ayda tüketilir. Nereden baksanız 11-12 aylık bir periyotta bu ürünleri depolayacak lisanslı depolar yoktu. Lisanslı depoculuk kanunu ülkemize kazandırıldı. Bu ülkede 2 milyon 100 bin hektar tarım arazisi bir şekilde tarım dışına çıktı. Bu 32 yılda tarım dışına çıkan alan Konya ve Sivas'ın toplam tarım yapılan alanının eş değeri olan bir alan."

"Tarım ihracatı 30 milyar dolarları aşacak"

Sektörü büyütecek olan şeyin mevzuatlar olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, tarım ihracatının 30 milyar doları aşacağı mesajını vererek, "2002'de biz 3 milyar 700 milyon dolarlık tarım ihracatı yaparken bugün 25-26 milyar dolarları gördük. Bu inşallah 30 milyar dolarları aşacak. Bir taraftan nüfus artıyor, bir taraftan misafirler artıyor bir taraftan ihracat artıyor ama bir de toplumun ihtiyacı artıyor. Biz büyüyen, büyümesini sürdüren bir ülkeyiz. Bu büyüme devam edecekse buna uygun çalışmalar yürütmek zorundayız" dedi.

"Hububatta 6,4 milyon tonu bulduk"

"Gelecek yıl ülkemiz için, cumhuriyetimizin 100 yılı geride kalacak. Yeni 100 yılı Cumhurbaşkanlığımızın nezdinde Türkiye 100 yılı olarak adlandırıyoruz. Bu 100 yıl Türkiye'nin global bir oyuncu olduğunu kabullendiği döneme denk geliyor olması anlamlı olacaktır" diyen Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, buğdayın Türkiye için stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Bizim için buğday stratejik bir üründür. Hububatta 6,4 milyon tonu bulduk. TMO bizim merkez bankamızdır. TMO'nun deposunda eğer bu ürünler olur ise TMO piyasada yanlış yapana bunu en ağır şekilde cezasını ödettirir. Ama bu konuda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde TMO yönetiyor. Diğer alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Yasaklanması gereken ürünleri yasaklarken yer yer durumlarda ihracatının önünü açıyoruz. Hiç yasaklamadığımız ürünler de var" diye konuştu.

Bakan Kirişci'den 'kent tarımı' vurgusu

Ürünlerin tüketilecek bölgeye başka bir bölgeden gelmesinin lojistik maliyet açısından yüksek olduğunu, bunun kent tarımıyla çözülebileceğini vurgulayan Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Lojistik maliyetleri son derece yüksek, bunları aşağı çekmiş olacağız. Burada ürün tazeliğini en üste çıkmak gibi durumumuz olacak. Nevşehir Kozaklı'ya gelecek olursak kırsal kalkınma çalışmalarımız var. Biz bu kent tarımı sayesinde kentlerimizin mümkünse içinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere değilse çevresinde ama burada Nevşehir Kozaklının ayrı bir durumu var çünkü buranın turizm potansiyeli var. İstanbul, Ankara, İzmir ile başladık, ama Kozaklı'da jeotermalin bulunması bizim için çok büyük bir nimet. İnşallah bunun temelini gelecek yıl atacağız. O bölgede başka jeotermal kaynakları varsa yine Kozaklı'da yapılacak. Biz kente göçü tıpkı tereyağını terk edip margarine geçiş gibi görüyoruz. Bu istihdam ve üretimle ben Nevşehir'i kentten kırsala dönüşe örnek olacağını düşünüyorum."

Nevşehir heyetinde Vali Becel'in yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehirli iş adamları ile çiftçiler yer aldı. Kabulde Bakan Kirişci'ye Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider eşlik etti. Program, Nevşehir heyetinin Bakan Kirişci'ye hediye takdim etmesiyle son buldu. - ANKARA