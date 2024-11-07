Türk ürünlerini sevdiler! İhracat patlaması yaşandı

Ekonomi

Kovid-19 ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın da etkileriyle son dönemlerde Almanya'ya dış satımda duraklamalar olsa da iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin devam etmesiyle ticarette de iyileşmeler olduğu görülüyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da geçen ay gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Türkiye ile hükümetler arası müzakereleri tekrar başlatmak istediklerini belirterek, "Bu şekilde birçok ikili yapı, dış politika ile ilgili veya savunma sanayisindeki işbirliği ile ilgili formatlar yeniden canlandırıldı. Almanya, Avrupa Birliği (AB) nezdinde de AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba harcıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA'YA İHRACAT REKOR KIRDI

SANAYİ ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 20,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye, 1,6 milyar dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya, dış satımdaki lider konumunu sürdürdü. Almanya'yı, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık , 1,1 milyar dolarla İtalya , 1 milyar dolarla Irak takip etti.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında sanayi ürünleri öne çıktı. Ülkeye en fazla ihracatı, 445,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü, 211,7 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 131,9 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 123,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, yaklaşık 104 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye değer bazında dış satım artışında ise zirvede fındık ve mamulleri yer aldı. Fındık ve mamulleri sektörünün Almanya'ya ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 28,2 milyon dolar arttı.

İhracat artışında, bu sektörü, 18,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 14,9 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 11,6 milyon dolarla çelik, 9,9 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri takip etti.

Ülkeye, fındık ve mamulleri 91,9 milyon dolarlık, çelik sektörü 66,1 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 36,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İL BAZINDA EN ÇOK İHRACAT İSTANBUL'DAN

İl bazında bakıldığında Almanya'ya, İstanbul'dan 646,5 milyon dolarlık, Bursa'dan 216,6 milyon dolarlık, İzmir'den 120,3 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 92,3 milyon dolarlık, Ankara'dan 72,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, Almanya'ya ekim ayında sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:



1 - 31 EKIM SEKTÖR 2023 (BİN DOLAR) 2024 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (YÜZDE) Otomotiv Endüstrisi 436.882,06 445.250,11 %1,9 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 193.424,08 211.696,27 %9,4 Elektrik ve Elektronik 116.961,57 131.858,07 %12,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 113.725,57 123.154,91 %8,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 100.156,07 103.984,81 %3,8 Fındık ve Mamulleri 63.735,48 91.905,21 %44,2 Makine ve Aksamları 87.338,89 84.467,78 -%3,3 Çelik 54.580,03 66.141,06 %21,2 İklimlendirme Sanayii 63.238,42 57.702,61 -%8,8 Meyve Sebze Mamulleri 31.663,63 39.774,12 %25,6 Tekstil ve Hammaddeleri 38.860,01 38.050,50 -%2,1 Kuru Meyve ve Mamulleri 26.319,60 36.181,88 %37,5 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 29.672,35 34.946,94 %17,8 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 27.671,75 25.681,58 -%7,2 Yaş Meyve ve Sebze 26.513,80 21.471,16 -%19,0 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 18.831,71 19.122,38 %1,5 Mücevher 10.448,72 11.669,49 %11,7 Halı 12.793,43 11.405,65 -%10,8 Madencilik Ürünleri 12.003,62 11.142,45 -%7,2 Deri ve Deri Mamulleri 10.390,28 10.048,51 -%3,3 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 7.318,98 7.904,61 %8,0 Zeytin ve Zeytinyağı 5.285,11 6.510,44 %23,2 Tütün 2.867,76 1.297,14 -%54,8 Gemi, Yat ve Hizmetleri 294,86 387,82 %31,5 Süs Bitkileri ve Mamulleri 370,13 245,30 -%33,7 Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 0,00



Kaynak: AA