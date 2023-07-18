Türkiye ve Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ve Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı

18.07.2023 08:34

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu dün Suudi Arabistan'la başladı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Savunma İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı ve Enerji Alanında Mutabakat Zaptı yer alıyor. Görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG'un direksiyonuna geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında anlaşmalar imzalandı

DOĞRUDAN YATIRIM TEŞVİK EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında anlaşmalar imzalandı

İLETİŞİM GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari imza attı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında anlaşmalar imzalandı

ENERJİ VE SAVUNMA ALANLARINDA DA ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imzalandı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi'nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari'nin imzaları yer aldı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında anlaşmalar imzalandı

TOGG HEDİYE EDİLDİ

Görüşme sonrası Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı. Erdoğan, resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG'un direksiyonuna geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bırakmak üzere araçla hareket etti.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında anlaşmalar imzalandı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı - Son Dakika


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