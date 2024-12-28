Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yatırımlarımızla Seyahat Hızımızı İkiye Katladık - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yatırımlarımızla Seyahat Hızımızı İkiye Katladık

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yatırımlarımızla Seyahat Hızımızı İkiye Katladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da gerçekleştirilen Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, araç sayısının 31 milyona ulaştığını ve bölünmüş yol uzunluğunun 29,700 kilometreye çıktığını belirtti. Yatırımlarla ulaşım altyapısının güçlendiğini vurguladı.

28.12.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün ülkemizdeki araç sayısı, 31 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Bu başarıyı bölünmüş yol uzunluğumuzu 6,101 kilometreden 29,700 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık. Bugün 81 ilimizin 77'si birbirine bölünmüş yollarla bağlı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince- Siverek Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Adıyaman'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 29 milyar 320 milyon liralık yatırım yaptıklarını anlatan Uraloğlu, "Adıyaman'da bölünmüş yol uzunluğunu 23 kilometreden 273 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak kaplama yolu yoktu ve 123 kilometre bitümlü sıcak kaplama yaparak, Adıyamanlı hemşerilerimizi yollarda konforla tanıştırdık. Adıyaman'ı bir taraftan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin'e kadar, diğer taraftan Malatya ve Elazığ'a, bir diğer taraftan Şanlıurfa'ya bölünmüş yollarla bağladık" dedi.

'TRAFİK GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK'

Kentte halen 9 ayrı ulaşım projesinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu noktada Adıyaman'da Diyarbakır'a, Güneydoğu'yu da İç Anadolu bölgesine bağlaması bakımından büyük önem arz eden Kahta-Narince-Siverek yolu hem Adıyaman'ın geçmişinin izlerine hem de aydınlık geleceğine uzanan bir yol olmuştur. Yolumuzu toplam 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Güzergahımızda Türkiye'nin en büyük eğik askılı asma köprüleri arasında yer alan Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayarak trafiğe açmıştık. Bugün de Kahta-Eceler mevkisindeki 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki 2 adet çift köprü ve 60 metrelik 2 adet üstgeçit köprüsünü de tamamlayarak hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahta-Narince-Siverek yolunun tamamlanmasıyla; mevcut yoldaki heyelanlı kesimleri terk ederek güzergahtaki trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak, tüm sürücülerimiz için çok daha konforlu bir seyahat imkanı sunacağız. Mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda hizmet veren güzergahı 11,2 kilometre kısaltarak, seyahat süresini ise 30 dakika kısaltarak, 55 dakikadan 25 dakikaya düşürüyoruz. Böylece yolumuz ile zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 18 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

EKONOMİK BÜYÜMENİN BİRİNCİ ŞARTI ULAŞIM ALTYAPISIDIR

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "Yatırımlarımızın toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6,101 kilometre iken; ortalama seyahat süremiz saatte 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı, 31 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Bu başarıyı bölünmüş yol uzunluğumuzu 6,101 kilometreden 29,700 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık. Bugün 81 ilimizin 77'si birbirine bölünmüş yollarla bağlı. 2002 yılında 1,714 kilometre olan otoyol ağımızı da son olarak Aydın- Denizli Otoyolu'nu bitirerek 3,796 kilometreye yükselttik. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Köprüsünün yanı sıra Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul- İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara- Niğde Otoyolu gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 789 kilometreye, 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu ise 794 kilometreye çıkardık. Adıyaman'ı, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a bağlayan Siverek-Kahta kara yolunun 1992'de sular altında kalmasının ardından Fırat Nehri'nin ayırdığı iki yakayı bir araya getiren ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin boğaz köprüsü olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü2nü inşa ettik. İki yaka arasında sadece feribot seferleri ile sınırlı şartlarda sağlanabilen ulaşımı, Nissibi Köprüsü sayesinde çok daha güvenli ve konforlu hale getirdik. 2015 yılında hizmete başladığı günden bu yana köprüden 5 milyon 780 bin araç geçti." Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından törene katılanlar ile yolun açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yatırımlarımızla Seyahat Hızımızı İkiye Katladık - Son Dakika

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