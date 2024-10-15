Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak

Vergi ödeme konusunda düzensiz davrananlar ve vergi kaçıranlar artık 'vergi yüzsüzleri' olarak kabul ediliyor. Bu kişilerin isimleri ve vergi borçları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

15.10.2024 09:31
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Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borcunu ödemeyenler için yeni uygulamasına bugün başlıyor. Buna göre 31 Aralık 2023'te vadesi gelen, 30 Eylül 2024 itibariyle de 5 milyon lira ve üzeri vergi borcunu ödemeyenler ile borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden tarhiyatları 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşenler açıklanacak. Söz konusu konusu liste tüm vergi dairelerinde 15-31 Ekim'de yer alacak. Liste 1-15 Kasım tarihlerinde ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak.

BAZI ŞİRKETLER MUAF TUTULDU

Listede sermayesinin yarısından fazlası belediyelere ait ve Belediye Kanunu kapsamında takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen şirketler ile yapılandırması devam edenler açıklama kapsamına alınmayacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından KDV yönünden) mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması uygun görüldü.

İKİ AYRI LİSTEYLE İLAN EDİLECEKLER

Diğer yandan vergi borcu 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin bilgilerinin yer alacağı iki ayrı liste olacak. İlk listede, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihinde halen ödenmemiş olan vergi ve cezalar yer alacak. İkinci listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükellefler sıralanacak. Bunlar, vergi incelemesi veya cezası 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşmiş kişilerden oluşacak.

İLK İNCELEMELER 5 BÜYÜK ŞEHİRDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulunun denetimleri ilk etapta yaklaşık 500 vergi müfettişinin katılımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşacak. Daha sonra denetlenen kentlere yenileri eklenerek uygulama tüm Türkiye'ye yayılacak. Maliye'nin büyük şirketlere yönelik denetim seferberliğinde ilk durak riskli sınıfında yer alan 3 bin 400 büyük şirket olacak. Usulsüzlük tespit edilen şirket yetkilileri tek tek izahata çağrılacak.

IBAN HESAPLARI VE SOSYAL MEDYA GELİRLERİ MERCEK ALTINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde sahada büyük şirketlere yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dürüst mükellefin her zaman yanında olurken çok kazanan ancak az vergi ödeyen mükellefin de takibini bırakmıyoruz." dedi. Şimşek, "Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek. Mükelleflerin izaha davet edileceği konular arasında enflasyon düzeltmesi hükümlerinin mevzuata aykırı olarak vergi matrahını aşındıracak şekilde uygulanması da yer alıyor. Kayıt dışı hasılat elde edilmesi, işletmeye ait banka hesap numarası yerine üçüncü kişilerin IBAN hesapları üzerinden tahsilat yapılması da yine mükelleflere sorulacak konular arasında yer alacak. İzaha davet konuları arasında kar payı ödemelerinden tevkifat yapılmaması, istisna ve indirimlerin yanlış uygulanması gibi 30'a yakın farklı husus bulunuyor. Bu kapsamda, sosyal medya gelirlerinin beyan edilmemesi de sorulacak. Yapılan ilk hesaplamalara göre, izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiği belirlendi" şeklinde konuştu.

İZAH VERMEYENLERE VERGİ İNCELEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, izah vermeyenler ile verdikleri izah yeterli görülmeyenlerin vergi incelemesine sevk edileceğine dikkati çekerek "Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde sahada büyük şirketlere yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dürüst mükellefin her zaman yanında olurken çok kazanan ancak az vergi ödeyen mükellefin de takibini bırakmıyoruz. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamaya yönelik tüm sektörlerde denetimlerimiz artarak devam edecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlarken, dürüst ve vergiye uyumlu mükellefi de rekabet eşitsizliğine karşı koruyoruz."

Gelir İdaresi Başkanlığı, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Engin Engo:
    akp tayfası hapı yuttu diyeceğim ama açıklamazlar ki =)=) 3-5 tane karşı taraftan yem açıklarlar. ülkedeki kurumlar çürümüş 1 2 Yanıtla
  • Cenk Ak:
    Mallarına el koyun neyi bekliyorsunuz onlardan daha yüzsüz olmak lazım demek ki 2 0 Yanıtla
  • aragorn:
    ŞAŞIRDIKMI..... 1 1 Yanıtla
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