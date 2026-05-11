Zeki Sever, Sever Plaza ile Türkiye Yatırımına Odaklandı

11.05.2026 16:21
Zeki Sever, iş dünyası, uluslararası yatırım, sanat ve spor alanlarındaki çalışmalarıyla dikkat çeken çok yönlü bir isimdir. Küresel eğitim geçmişi, uluslararası iş bağlantıları ve sosyal alanlardaki aktif duruşuyla modern girişimci profilinin öne çıkan temsilcilerinden biri olarak değerlendirilmektedir. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra spora ve özellikle Fenerbahçe’ye olan bağlılığıyla da tanınmaktadır.

İş Dünyası ve Noordco Group’taki Rolü

Zeki Sever, uluslararası ticaret, gayrimenkul yatırımları ve doğal kaynaklar alanında faaliyet gösteren aile şirketi Noordco Group bünyesinde aktif görev almaktadır. Ailesiyle birlikte uzun yıllardır Belçika merkezli olarak faaliyet gösteren grup, özellikle Belçika gayrimenkul sektöründe güçlü bir konuma sahiptir ve sektörde önde gelen yatırım grupları arasında gösterilmektedir.

Noordco Group’un faaliyet alanları yalnızca Avrupa ile sınırlı değildir. Grup, özellikle Afrika kıtasında maden yatırımlarıyla dikkat çekmektedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bakır ve kobalt madenleri alanında önemli yatırımlar gerçekleştiren yapı, bölgedeki doğal kaynak projelerinde etkin rol üstlenmektedir. Bu yatırımlar, grubun uluslararası ölçekteki ticari gücünü pekiştirmektedir.

Zeki Sever, özellikle Belçika’daki aile yatırımlarında gayrimenkul geliştirme projelerinin yönetim süreçlerinde aktif sorumluluk almaktadır. Modern ticari yapıların geliştirilmesi, yatırım planlaması ve proje yönetimi alanlarında edindiği deneyim, onu aile şirketinin yeni nesil temsilcileri arasında öne çıkarmaktadır.

Türkiye’ye Dönüş ve Sever Plaza Kavacık Projesi

Uluslararası deneyimini Türkiye’ye taşımayı hedefleyen Zeki Sever, aile şirketinin Türkiye’deki ilk büyük yatırımlarından biri olan Sever Plaza Kavacık projesinin başında yer almaktadır.

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki en stratejik iş merkezlerinden biri olan Kavacık’ta yükselen proje, Sever ailesinin Türkiye gayrimenkul sektöründeki ilk büyük kurumsal adımı olarak değerlendirilmektedir. Proje kapsamında plaza baştan sona modernize edilerek çağdaş iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun prestijli bir iş merkezine dönüştürülmektedir.

Basında yer alan bilgilere göre Sever Plaza yaklaşık 3.000 metrekarelik toplam ofis alanına sahip olacak ve kat bazlı kiralama modeliyle farklı sektörlerden kurumsal firmalara ev sahipliği yapacaktır. Binanın en dikkat çekici mimari özelliklerinden biri ise dört cephesinin de tamamen cam giydirme sistemle tasarlanmış olmasıdır. Bu yaklaşım, yapıya hem modern hem de yüksek prestijli bir görünüm kazandırmaktadır.

Modern çizgilere sahip mimarisi, yüksek doğal ışık kullanımı, ferah ofis planlaması ve Kavacık’ın merkezi lokasyon avantajı sayesinde Sever Plaza’nın bölgenin dikkat çeken yeni iş merkezlerinden biri olması beklenmektedir. Projenin açılışının yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yapının, Kavacık’taki kurumsal ofis segmentine yeni bir soluk getireceği değerlendirilmektedir. Basına yansıyan bilgiler, projenin Sever ailesinin Avrupa ve Afrika’daki uluslararası yatırım deneyiminin Türkiye’ye taşınmış güçlü bir yansıması olduğunu göstermektedir .

Bu proje, aynı zamanda Zeki Sever’in uluslararası eğitim birikimini ve yatırım vizyonunu Türkiye pazarına taşıdığı ilk büyük operasyonlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Sever Plaza’nın hayata geçmesiyle birlikte, Zeki Sever’in Türkiye’deki ticari yapılanmasının daha geniş projelerle devam etmesi beklenmektedir.

Eğitim ve Akademik Geçmişi

Zeki Sever’in eğitim hayatı dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri olarak kabul edilen Institut Le Rosey’de başlamıştır. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde Berkeley College’da Business Management eğitimi alarak 2012-2015 yılları arasında iş yönetimi alanında güçlü bir akademik temel oluşturmuştur.

Akademik gelişimini uluslararası düzeyde sürdüren Sever, London School of Economics and Political Science (LSE)’de Business, International Relations and Political Economy alanlarında iki ayrı sertifika programını başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca 2018 yılında University of Oxford’dan Satellite Communications and Navigation alanında uzmanlık sertifikası almıştır.

Fenerbahçe’ye Olan Bağlılığı ve Kulüp İçindeki Yeri

Zeki Sever, 2015 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir. Kulübe üyeliği, dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Sayın Nihat Özdemir’in referansıyla gerçekleşmiştir. O tarihten itibaren kulüple olan bağını her zaman güçlü tutmuş, koyu ve fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olarak kulübün her dönem yanında yer almıştır.

Fenerbahçe’ye olan bağlılığı yalnızca taraftarlık düzeyinde kalmamış; kulübün uluslararası tanıtımına katkı sağlayan girişimlerde de bulunmuştur. Babası Lokman Sever ile birlikte Afrika’daki diplomatik temaslarında çeşitli ülke liderlerine Fenerbahçe forması hediye ederek kulübün uluslararası görünürlüğüne katkıda bulunmuştur.

Kongo Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’ya takdim edilen Fenerbahçe formaları, bu bağlılığın dikkat çeken örnekleri arasında yer almaktadır.

Fenerbahçe camiasındaki aktif duruşunun bir diğer önemli göstergesi ise, kulübün 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Başkan adaylarından Sayın Aziz Yıldırım’ın kurul listesinde yer almasıdır. Bu süreçte kulüp yönetimine katkı sunma isteğiyle Fenerbahçe’nin geleceğine yönelik sorumluluk üstlenmiştir. Söz konusu genel kurul, Fenerbahçe tarihinin en yoğun katılımlı seçim süreçlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir .

Zeki Sever’in Fenerbahçe ile olan bağı, aile ilişkileriyle de güçlenmektedir. Fenerbahçe’nin efsane kalecilerinden ve kulüp tarihinin önemli isimlerinden Volkan Demirel, Zeki Sever’in babası Lokman Sever’in kuzeni olan Zeynep Sever ile evlidir. Bu akrabalık bağı, Sever ailesinin Fenerbahçe camiasıyla olan yakın ilişkisini daha da anlamlı kılmaktadır.

Bu güçlü bağlar sayesinde Zeki Sever, Fenerbahçe’yi yalnızca bir spor kulübü olarak değil; aidiyet duyduğu önemli bir değer olarak görmekte ve kulübü her platformda temsil etmeye özen göstermektedir.

Golf Tutkusu ve Sportif Başarıları

Futbolun yanı sıra golf sporuna da büyük ilgi duyan Zeki Sever, amatör düzeyde aktif bir golf oyuncusudur. Handicap derecesi 19 olan Sever, özellikle Antalya Kemer bölgesinde düzenlenen çeşitli golf turnuvalarına katılmış ve başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Kemer Golf Club’da düzenlenen Universe Constant Golf Cup’ta C kategorisinde birincilik elde ederek kupa kazanması, golf alanındaki dikkat çekici başarılarından biridir.

Golf camiasındaki aktif varlığı sayesinde prestijli organizasyonlara da davet edilmektedir. 2026 yılında Regnum Carya Golf & Spa Resort’ta gerçekleştirilen Turkish Airlines Open organizasyonuna özel davetli olarak katılmıştır. Bu davetin, Türkiye Golf Federasyonu’ndan Sayın Nihat Özdemir’in özel davetiyle gerçekleşmesi, Sever’in golf çevrelerindeki güçlü ilişkilerini de göstermektedir.

İş Dünyası ve Sanat Alanındaki Çalışmaları

Zeki Sever, yatırım, girişimcilik ve teknoloji odaklı projelerde yer almakta; uluslararası ticaret alanında faaliyet göstermektedir. Bunun yanında çağdaş sanata olan ilgisiyle de tanınmakta, önemli koleksiyon çalışmaları yürütmektedir. Londra ve New York sanat çevreleriyle kurduğu bağlantılar, sanat alanındaki etkinliğini güçlendirmektedir.

Sanata verdiği önem, özel yaşamında da kendini göstermektedir. Özellikle İpek Sever ile gerçekleştirdiği düğünde klasik fotoğraf çekimi yerine canlı tablo çalışması yaptırması, onun sanata bakış açısının dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendirilmiştir.

Akademik birikimi, uluslararası vizyonu, spora olan tutkusu ve kültürel yatırımlarıyla Zeki Sever; iş, sanat ve spor dünyasını bir araya getiren çok yönlü bir profil çizmektedir.

