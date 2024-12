Aziz Bebek Hayata Tutundu

Genel

Bağırsakları delinen 1280 gramlık Aziz bebek 55 günlük savaşı kazandı

Yoğun bakım savaşını kazanan Aziz bebek yeni yıla ailesiyle girecek

İZMİR - İzmir'de, 29 hafta 4 günlükken 1 kilo 280 gram olarak dünyaya gelen 41 santimlik Aziz bebek, spontane gelişen ve nadir görülen bağırsak delinmesi nedeniyle 2 kez ameliyat geçirdi, 55 gün boyunca yoğun bakım mücadelesinin ardından yeni yıl öncesi anne ve babasına kavuştu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, "30 yıldır mesleğimi sürdürüyorum ve 30 yıldır gördüğüm 3. vaka oldu. Ameliyat sonrası bebeği yakından takip ettik, gerekli tıbbi müdahaleleri yaptık ve sonrasında taburcu edilebilir bir hale geldi" dedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Avukat Gülnur Bıldırcıngil ve inşaat sektöründe çalışan Fatih Bıldırcıngil çifti, hamilelikte her şey normal giderken bir anda erken doğum heyecanı yaşadı. Apar topar İzmir'e gelen çift, Acıbadem Kent Hastanesi'ne başvurdu. Anne Gülnur Bıldırcıngil, hemen doğuma alındı. 2 Kasım 2024 tarihindeki erken doğumda anne, gebeliği 29 hafta 4 gün iken "Aziz" isimli bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Nadir görülüyor: Yoğun bakımda 55 günlük mücadele, iki ameliyat

Erken doğumla prematüre olarak dünyaya gelen 1280 gramlık Aziz bebek, hemen yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Solunum sıkıntısı gelişen bebek entübe edildi ve zamanında müdahalelerle akciğer geliştiriciler verildi. Genel durumu ve solunum sıkıntısı az da olsa düzelen bebeğin 3. gün bağırsaklarında spontone bir delinme meydana geldiği tespit edildi. Hemen aynı gün içinde ameliyata alınan Aziz bebek, 14. günde de bir ameliyat daha geçirdi. 3. ve 14. günde iki kez ameliyat edilen prematüre bebek Aziz, 55 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.

Olağanüstü çaba: "Yeni yıla bebeğimizle gireceğimiz için ayrıca heyecanlıyız"

Bu sırada bebeğin anne ve babası, her gün hastaneye giderek, bebeklerinden umutlu bir haberi bekledi. Doktorlar ve hemşireler de Aziz bebek için olağanüstü bir çaba harcadı. Aziz bebek için zaman zaman evden bile gidip gelen doktorlar, bebeği yeni yıl öncesi annesine kavuşturdu. Bu süreçte Aziz bebeğin kilosu 1280 gramdan 2670 grama, boyu ise 41 cm'den 47 cm'ye ulaşarak taburcu edildi.

Anne Gülnur Bıldırcıngil, "Hamileliğim çok güzel geçmişti. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk ve şok olduk. Biran önce hastaneye geldik. Çok hızlı bir şekilde doğum yaptım. 55 gün boyunca hastaneye gelip gittik. Bebeğim 1 kilo 280 gram doğdu ve bu süreçte çok güzelde kilo aldı. Yeni yıla bebeğimizle gireceğimiz için ayrıca heyecanlıyız. Doktorlarımız ve hemşirelerimizin çabaları sayesinde oldu, teşekkür ederiz. Endişelerim vardı; ama doktorlarımızın çabası sayesinde az endişe duyduk. Onlara çok güvendim. Sonunda kavuştuk bebeğimize" dedi.

Baba Fatih Bıldırcıngil de, çok zor bir süreç geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Her şey çok güzel gidiyordu. 55 gündür Acıbadem Kent Hastanesi'ndeyiz. Şu an gayet sağlığı yerinde bebeğimizin. Artık 2025'e birlikte gireceğiz. 55 gün boyunca İzmir'de kaldık ve çok zor bir bu süreçti; sürekli her gün süt sağdık, 2 saatte bir anne sütü verildi. Sabırla bugünlere geldik."

"Az görülen bir durumdu"

İki ameliyatı da gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, erken dünyaya gelen Aziz bebekteki bağırsak delinmesinin nadir görüldüğünü söyledi. 30 yıllık meslek hayatında 3. vakanın Aziz bebek olduğunu anlatan Doç. Dr. Özdemir, düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde yüzde 1 ve yüzde 7 arasında bu rahatsızlığın görülebildiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Tunç Özdemir, bebeğin hastalığının bilimsel isminin "Spontan intestinal perforasyon" olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hastalık, genellikle düşük doğum ağırlıklı ve çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde ve yeni doğanlarda görülüyor. Düşük doğum ağırlıklı prematürelerde yüzde 1 oranında görülürken, çok düşük ağırlıklılarda bu oran yüzde 7'e kadar çıkıyor. 30 yıllık meslek hayatımda belki gördüğüm 3. vakadır. Görülme şekli genellikle hastanın hızlıca genel durumunun bozulması ve karnında şişliktir. Hastamızda da aynı tabloyla bu durumu fark eden çocuk hekimlerimiz haber verdiler. Çok kısa bir süre içinde de müdahale ettik bebeğe. Spontan intestinal perforasyon dediğimiz durumu saptadık. Eğer birkaç saat içinde ameliyat edilip gerekli girişim yapılmazsa enfeksiyon kana karışır (sepsis), çok kısa sürede bebeğin kaybedilmesine neden olur. Aziz bebek 2 kez ameliyat edildi. Birincisi; bağırsak delinmesi dolayısıyla bağırsaklarını ve karnının içini temizleyip önce karın duvarına ileum dediğimiz ince bağırsağı ağızlaştırdık. Bir süre kakası oradan geldi. Sonra yaklaşık 14. günde tekrar ameliyat edip, bağırsaklarını birleştirdik. Bu noktadan sonra artık bilimsel olarak da, klinik olarak da endişelenilmesi gereken bir şey yok. Bundan sağlıklı bir hayatı olacağını ümit ediyorum. Özellikle tabii bütün çocuk doktorları için, çocuk cerrahları için de ameliyat ettikleri bir çocuğun, hele küçük bir bebeğin iyileşerek evine gitmesi zaten her zaman kutlanılması gereken bir durumdur; ama bu bebek özelinde düşünürsek, 1400 gramlıkken ameliyat ettik ilk kez. Sonra bir ekip olarak çok yoğun bir şekilde baktık. Bebeği çok yakından takip ettik. Gerekli müdahaleleri yaptık. Sonrasında da başka bir sağlık problemi olmadan taburcu edilebilir hale geldi. Bu bizi tabii çok mutlu ediyor. Yani gerçekten hele ki yılbaşı öncesinde hastanın taburcu edilmesi bizim açımızdan da büyük bir mutluluk kaynağı."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları; Dr. Abbasgulu Baghirov ve Dr. Anıl Chousein de, 55 günlük yoğun bakım sürecinin ardından bebeğin sağlık durumunun son derece iyi olduğunu söyledi. Aile için ve kendileri içinde çok zor bir sürecin geride kaldığını anlatan Dr. Abbasgulu Baghirov ve Dr. Anıl Chousein, bebeğin yeni yıl öncesi ailesine kavuşması nedeniyle ayrıca mutlu olduklarını aktardı.