Esenler'de iklim değişikliğiyle mücadelede büyük adım

İSTANBUL - Sürdürülebilir çevre hareketini ilçe genelinde başlatan Esenler Belediyesi tarafından İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan ilkim değişikliği sözleşmelerinin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza atarak Esenler'de kendi çapımızda küresel ısınmayı yavaşlatmak için belli çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan sıfır atık uygulamalarını yapıyoruz" dedi.

Sürdürülebilir çevre hareketini ilçe genelinde başlatan Esenler Belediyesi tarafından İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi Esenler Millet Bahçesi'nde imzalandı. Belediye daha önce "Sıfır Atık", " Akıllı Geri Dönüşüm" ve "Atıksız Hayat Atıksız Mutfak" gibi projelerle de sürdürülebilir çevre hareketini başlatmıştı. Yerel düzeyde küresel bir çevre politikasını içeren uluslararası sözleşme ile Esenler'de yeni projeler hayata geçirilecek. 2050 yılına kadar güvenilir ve sürdürülebilir enerjiye erişimi olan, karbondan arındırılmış ve dayanıklı şehirleri hedefleyen sözleşme ile sera gazı emisyonlarının azaltılması amaçlanıyor. Esenler Belediyesi ise geleceği tehdit eden iklim değişikliği ve enerji krizine karşı yapacağı çalışmalarla uluslararası mücadeleye önemli bir katkı sunacak.

Göksu, programda Avrupa Birliği'nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için belediye başkanlarının katılması ve desteklemesi amacıyla 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan "İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni imzaladı. Başkan Göksu, düzenlenen imza töreninde atılacak adımları ve hayata geçirilecek projeleri kamuoyu ile paylaştı.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan ilkim değişikliği sözleşmelerinin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza atarak Esenlerde kendi çapımızda küresel ısınmayı yavaşlatmak için belli çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan sıfır atık uygulamalarını yapıyoruz. Bu uygulamalarda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanım öncülüğünde Türkiye'de çok önemli bir mesafe katlediliyor. Biz Esenler'de bu mesafeyi en hızlı şekilde kat ederek devam ediyoruz. Esenler'de çöplerimizden tutunda diğer atıklara kadar ayrıştırarak doğanın tahrip edilmesini önlemek için emek ortaya koyuyoruz. Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'nde attığımız imzayla bizim yıllardır devam eden çalışmalarımıza yeni bir ivme, yeni bir hız, yeni bir kararlılık ortaya koyuyoruz. Attığımız adımlar Esenler'imiz deki her bir çocuğumuzun geleceğine, her bir insanımızın geleceğine katkı sağlar. İnşallah herkes bu konuda duyarlılığını gösterir. Her şeyi ikame edebilirsiniz ama gökten yağmur yağıyorsa onu ikame etmeniz çok zor. Her şeyi ikame edebilirsiniz ama teneffüs alacağınız havayı bulamazsanız onu ikame etmek çok zor. Her şeyi bulabilirsiniz ama yiyecek bir gıdayı bulamazsanız yerine ikame edecek bir şey bulamayabilirsiniz. Bugün insanlığın belki de en çok konuşması gereken şey çevre krizlerine karşı hangi tedbirleri alacağımız, hangi tedbirlerle yolda yürüyeceğimizdir. Bu konuda elinde yönetim erkini bulunduran en alt birimden en üst birime kadar herkes kendisine bir insanlık görevi bilip bu konuda emek ortaya koyması gerekir. Bu imzalayacağımız sözleşmenin çok hayırlı olacağına inanıyorum. Hayır getirilmesi ümit ve temennisiyle sözleşmeyi imzalıyorum" dedi.