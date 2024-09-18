Taşova'da Trafikte Saygı Kampanyası - Son Dakika
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Taşova'da Trafikte Saygı Kampanyası

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Taşova'da sürücüler, trafik kurallarına dikkat çekmek için araçlarına 'Saygı' etiketi yapıştırdı.

18.09.2024 21:13
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Taşovalılardan trafikte 'Saygı' kampanyası

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde trafikte kurallarına dikkat edilmesi amacıyla düzenlenen kampanyada araçların üzerine 'Saygı' yazan etiketler yapıştırıldı.

Kampanyaya öncülük eden Diş Hekimi Ercan Topçu, ilçe genelindeki sürücülerin trafik kurallarına uyumu ve birbirine saygılı olması amacıyla 100 araç için üzerinde "Saygı" yazan etiketler bastırıp dağıttırdı. Bir çok sürücüde etiketleri araçlarına yapıştırarak saygıya dikkat çeken kampanyaya destek verdi. Sürücüler arasında trafikte saygıyı teşvik etmek amacıyla bu kampanyayı başlattığını belirten Ercan Topçu, "Trafik kuralları taşıt trafiğini düzenlemek adına, insanların can ve mal güvenliğini korumak için koyulan kuraldır. Fakat Türkiye'de şu an bir trafik terörü yaşanıyor. Maalesef her sene Türkiye'de orta büyüklükte bir ilçe kadar, yaklaşık 10 bin kişi ölüyor. Yaklaşık 200 bin kişi de yaralanıyor. Artık yola çıkmanın zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Trafikte bir proje başlattık. Trafikte saygı projesi" dedi.

Projenin ilçe genelinde destek bulduğuna değinen Topçu, "Yaklaşık 3 yıldır kendi aracımla İstanbul sokaklarında dolaşıyorum. Fakat bu projenin küçük bir yerden başlanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Arabalarına yapıştıracaklar ve insanlarımız ölmesin, yaralanmasın diye kurallara uymayı taahhüt ediyorum. Toplum olarak bir birimize karşı duyarlı ve saygılı olalım şeklinde düşünüyorum" diye konuştu.

İlhami Çetin ve Mehmet Torun da her sürücünün trafik kurallarına uyması gerektiğine işaret ederek projeye destek verdiklerini belirttiler.

Taşova\'da Trafikte Saygı Kampanyası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Taşova'da Trafikte Saygı Kampanyası - Son Dakika

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