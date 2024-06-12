16 ilde müstehcen yayın operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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16 ilde müstehcen yayın operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı

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Manisa merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, polis müstehcen yayınları ülkeye sokan, satan, yayın yapan ve depolayan 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

12.06.2024 19:09
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MANİSA merkezli 16 ilde polisin müstehcen yayınları ülkeye sokup; satan, yayın yapan ve depolayan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, mesajlaşma uygulaması üzerinden, müstehcen yayınları ülkeye sokan; satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Manisa merkezli; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüphelinin tamamı dijital materyallerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

16 ilde müstehcen yayın operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 16 ilde müstehcen yayın operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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