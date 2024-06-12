16 ilde müstehcen yayın operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı

MANİSA merkezli 16 ilde polisin müstehcen yayınları ülkeye sokup; satan, yayın yapan ve depolayan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, mesajlaşma uygulaması üzerinden, müstehcen yayınları ülkeye sokan; satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Manisa merkezli; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüphelinin tamamı dijital materyallerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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