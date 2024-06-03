28 Barodan Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atanmasına Tepki - Son Dakika
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28 Barodan Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atanmasına Tepki

28 Barodan Hakkari Belediyesi\'ne Kayyum Atanmasına Tepki

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin 28 barodan yapılan ortak açıklamada, kayyum uygulanmasına son verilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, kayyum atama kararıyla, demokrasinin ve hukuk devletinin temeli olan serbest seçim ile seçme ve seçilme hakkına müdahale edildiği bildirildi.

03.06.2024 22:04  Güncelleme: 22:05
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(DİYARBAKIR) - Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin 28 barodan yapılan ortak açıklamada, kayyum uygulanmasına son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Aralarında Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kars, Kocaeli, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve Zonguldak'ın bulunduğu 28 baro, yayımladıkları ortak açıklamada, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, kayyum atama kararıyla, demokrasinin ve hukuk devletinin temeli olan serbest seçim ile seçme ve seçilme hakkına müdahale edildiği bildirildi.

28 baronun yaptığı ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile Hakkari Belediye Başkanlığı seçimini DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış kazanmış ve mazbatasını alarak göreve başlamıştır. Hakkari Belediyesi Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma gerekçe gösterilerek Van'da gözaltına alınmış ve aynı saatlerde Hakkari Belediyesi Hizmet Binası kolluk güçleri tarafından ablukaya alınarak binada arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeler yaşanırken İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile derdest yargılama dosyasını ve yapılan gözaltı işlemini gerekçe göstererek Hakkari Belediyesi Başkanlığı'na Hakkari Valisi'nin kayyum olarak atandığını kamuoyuna duyurmuştur.  Son dönemlerde ülkemizde en çok gereksinim duyulan husus normalleşme ile beraber evrensel norm ve değerlerin tesis edilebilmesidir. Bunun önkoşulu ise eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve barışçıl bir yönetim anlayışının varlığıdır. Kayyum atama kararıyla, demokrasinin ve hukuk devletinin temeli olan serbest seçim ile seçme ve seçilme hakkına müdahale edilmiş, belediyelerin "seçilmiş bir belediye yönetimi ve belediye meclisi tarafından yönetilmesi ilkesi" askıya alınmış, Anayasanın 38. maddesiyle güvence altına alınan masumiyet karinesinden faydalanma hakkı açıkça ihlal edilmiştir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; demokrasinin ilk ve olmazsa olmaz şartı seçmen iradesinin tanınmasıdır. Demokrasiyi korumak, seçmen iradesine saygı göstermek ve sahip çıkmak, demokratik bir düzende herkesin görevidir. Bu çerçevede siyasi iktidarı kayyum atamalarından vazgeçmeye ve seçilmiş belediye başkanını göreve iade etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 28 Barodan Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atanmasına Tepki - Son Dakika

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