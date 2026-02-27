28 Şubat Darbesi TBMM'de Değerlendirildi - Son Dakika
28 Şubat Darbesi TBMM'de Değerlendirildi

27.02.2026 10:57
TBMM'de 28 Şubat süreci, eski hükümet üyeleri tarafından ele alındı ve değerlendirmelerde bulunuldu.

6 Nisan 1920

1- TBMM'nin "28 Şubat" tutanakları

TBMM'de 2012'de kurulan Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 28 Şubat döneminde yaşananları 54. Hükümet üyelerinden dinlemişti

Dönemin siyasetçisi Hasan Celal Güzel: "28 Şubat, Türkiye'nin 50 senelik darbe döneminde karşılaştığı en kalleş darbedir"

Dönemin Kültür Bakanı İsmail Kahraman: "28 Şubat, netice alabilmiş olan darbelerden birisi oldu, hedefi ne idiyse o hedefe ulaştı, ne sipariş verilmişse o siparişi yerine getirdi"

Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan: "Perdenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu hiçbir zaman unutmayalım"

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

2- AK Parti'li milletvekilleri "28 Şubat postmodern darbe" sürecini değerlendirdi:

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler: "28 Şubat'ı bitiren, askerin vesayetinin kalkmasıdır. Burada da Cumhurbaşkanımızın dirayeti, feraseti ve stratejisiyle Türkiye adım adım ona doğru ilerlemiştir"

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç: "Çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen düzenlemelerle bugün kadınlar, kıyafet ve inanç ayrımı yapılmaksızın eğitim hakkından özgürce yararlanabiliyor, mesleğini yapabiliyor"

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- Ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler, güven endekslerine yansıdı

Reel kesim güven endeksi şubatta 28 ayın en yüksek seviyesini görürken, perakende ticaret sektörü güven endeksi 12 ayın, ekonomik, hizmet sektörü ve tüketici güven endeksleri 11 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta: "Son iki yılda ekonomik güven endeksinin büyük ölçüde 95-100 bandında dalgalandığı düşünüldüğünde, şubatta görülen artış bir kırılmadan çok normalleşme sinyali olarak okunmalıdır"

(Mert Davut/Ankara)

4- Milli helikopter GÖKBEY'in pilotları GÖKSİM'de yetişecek

Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri GÖKBEY'in eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen Tam Uçuş Simülatörü GÖKSİM göreve hazır hale getirildi

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar: "Teslimat aşamasına geldik. Teslim edildiği zaman da ilk helikopteri alan Jandarma Havacılık pilotlarımız bu simülatörde eğitimlerini alacaklar"

"Başka kurumlarımız da bu helikopteri edinmek için can atıyorlar. Çok sayıda pilot yetişecek. O pilotların eğitimine katkı sunmak için de simülatörlere ihtiyaç olacak. GÖKBEY ihracatıyla birlikte aynı ihtiyacı yurt dışında da karşılamayı planlıyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye'yi martta yoğun bir ekonomi takvimi bekliyor

Ekonomide gözler, 2 Mart'ta açıklanacak 2025 yılına ve geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranı ile ihracat verilerinde olacak

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını 3 Mart'ta kamuoyuna duyuracak

Piyasalar, 12 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan çıkacak faiz kararına odaklanacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Merkez bankaları yoğun bir mart ayına hazırlanıyor

ABD'de Fed'in 18 Mart'ta açıklanacak kararında pas geçmesi beklenirken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağınada bulunuyor

İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyonun ocakta yüzde 3,0 seviyesine gerilemesi ve ana eğilimde düşüş öngörüleriyle bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

7- Kira geliri elde edenler için beyan süresi 1 Mart'ta başlıyor

Konutlarda geçen yıl itibarıyla 47 bin liranın, iş yerlerinde 330 bin liranın üzerinde gelir elde edenlerin beyanname verme zorunluluğu bulunuyor

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam: "Reel kiralar neyse sisteme onun girilmesi lazım. Mart ayının sonuna kadar beyanname mutlaka verilmelidir"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Rusya yaptırımların gölgesinde beşinci yıla girerken, ekonomideki sancılı dönüşüm sürüyor

Ukrayna savaşının beşinci yılına giren Rusya, savunma harcamalarıyla ekonomisini ayakta tutsa da işgücü kıtlığı ve yüksek enflasyon gibi derinleşen yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldı

Enerji rotasını Batı'dan Doğu'ya çeviren Kremlin yönetimi, 2026'da yüzde 1'in altına gerilemesi beklenen büyüme hızıyla savaş ekonomisi modelinin sürdürülebilirliğini test edecek

(Emre Gürkan Abay/Moskova) (Grafikli)

9- Yapay zekada otonom dönem piyasaları sarsarken yazılım sektöründe varoluşsal kriz kapıda

Yapay zekanın otonom ajan evresine geçmesiyle yazılım şirketlerinin piyasa değerlerinde şubatta 1 trilyon dolar silindi

Anthropic'in otonom hamleleri ve SaaSpocalypse (Yazılım Kıyameti) dalgası küresel borsaları vururken teknoloji devleri varoluşsal bir krizin eşiğine geldi

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

10- Satılık taşınmaz ilan sayısının yüzde 15 azalması bekleniyor

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt: "(EİDS'nin hayata geçmesinin ardından) 10 günlük sürede satılık konut ilanlarında 10 bin 554 adet gibi bir gerileme var. Düşüşün üçüncü ay itibarıyla hızlanacağını ve ortalama yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz"

"Şu anda 1,6 milyon satılık taşınmaz ilanı olduğunu düşündüğümüzde bu rakamın 240-250 bin bandında olacağını öngörüyoruz"

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan: "Bir konutu birden fazla ilanda görebiliyorduk. Artık böyle bir şey olmayacak. Sektör şeffaflaşacak ve spekülatif fiyat artışları önlenecek"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

11- Coğrafi işaret başvurusunda Antalya, tescilinde Hatay zirvede yer aldı

TÜRKPATENT verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 125 yeni coğrafi işaretli ürün tescil edilirken en çok tescil alan iller arasında ilk sırada bulunan Hatay, bahtenis dolması, halavet kebabı, sakal kaldıran tatlısı, mahluta çorbası, barburi üzümünün de aralarında olduğu 17 coğrafi işaretli ürünü için belge aldı

Antalya, tilkişen çorbası, babata keki, balkabağı dolması, ülübü piyazı ve kokoşka yemeğinin de aralarında olduğu 182 başvuruyla liste başına yerleşti

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

12- UEFA ve FIFA'nın yasa dışı yerleşim bölgelerindeki İsrailli kulüplere izni UCM'ye şikayet edildi

New Brunswick Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve "Irish Sport for Palestine" üyesi Nathan Kalman-Lamb:

"UEFA ve FIFA, İsrail Futbol Federasyonunun ve tüm takımlarının daha büyük faaliyetlerine katılmasına izin vererek işgal altındaki topraklarda bu kulüplerin meşruiyetini kabul etmiş oluyor. Bu, hem FIFA hem de UEFA'nın kendi tüzüklerine aykırı"

"(Gazze'deki) Bu soykırıma ilave olarak 'sporculara yönelik soykırım' olarak adlandırdığımız bir başka unsur daha var. Gazze'deki spor camiasından 1000 kişi öldürüldü, yüzlerce spor tesisi yıkıldı"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- AA'nın "Memlekt sofrası" dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Mukaşerli erişte çorbası

Elazığ'ın mutfak kültürünün simge lezzetlerinden mukaşerli erişte çorbası, evlerde imece usulüyle hazırlanması, paylaşma ve misafirperverlik geleneğini yansıtan hikayesiyle sofralarda yer alıyor

(Osman Bilgin/Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İçli tava

Hamsi ile pilavın buluştuğu Ordu'nun coğrafi işaret tescilli lezzeti içli tava, özellikle kış aylarında tercih ediliyor

(Eyüp Elevli/Ordu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Osmanlı'nın barok üslubu ve geleneksel mimarinin buluştuğu Ayazma Camisi

Sultan 3. Mustafa tarafından annesi için 1760-1761'de inşa ettirilen cami, Nuruosmaniye Camisi ile başlayan Osmanlı barok üslubunun Üsküdar'daki önemli eserlerinden biri olarak biliniyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Efdaluddin Kılıç: "İçerisinde daha çok Avrupai tarzda süsleme anlayışı var. Binanın kendisinde de strüktürel anlamda daha Avrupai çizgilerin hakim olduğu bir dönemin eserlerinden sayılabilir"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Küresel sera gazı emisyonları Rusya ve Çin'deki keskin artışla rekor seviyeye ulaştı

ABD merkezli uluslararası iklim bilim kuruluşu Climate TRACE verilerine göre, dünyada sera gazı emisyonları 2025'te 303,2 milyon ton karbondioksit eşdeğeri artarak 60,63 milyar tona ulaştı

Toplam emisyonların 17,4 milyar tonunu Çin, 7 milyar tonunu ABD ve 4,22 milyar tonunu Hindistan oluştururken, yıllık bazda en yüksek artış Rusya ve Çin'de görüldü

(Nuran Erkul/Londra)

16- Galatasaray ile Alanyaspor 20. randevuda

İki takım arasında geride kalan 19 lig maçında sarı-kırmızılılar 13, turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet aldı

(Emrah Oktay/İstanbul)

17- Beşiktaş ile Kocaelispor ligde 42. randevuda

Geride kalan 41 lig maçında siyah-beyazlıların 24, Körfez ekibinin 5 galibiyeti bulunurken iki takım 12 karşılaşmada ise berabere kaldı

İki takım daha önce Kocaeli'de 20 kez karşılaşırken Beşiktaş 10, yeşil-siyahlı ekip ise 3 kez galip geldi

(Metin Arslancan/İstanbul)

***

Kaynak: AA

