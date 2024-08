30 Ağustos Zafer Bayramı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde Coşkuyla Kutlandı

Güncel

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli 'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Edirne'de 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'nda çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Muharrem Eminoğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Baran Yazgan, Ediz Ün, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Sezer'in makamında tebrikleri ile süren törende, Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni yapıldı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı.

'EŞİNE TARİHTE AZ RASTLANIR BİR ZAFER'

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Hava Savunma Üsteğmen Eray Ülger, törende konuştu. Ülger, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 102'nci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 102 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur harbin kadın, çocuk, yaşlı demeden, milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu bu meydandan da Ulu Önder'inin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Bugün tüm dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetleri'mize rehber olmaya devam edecektir" dedi. Üsteğmen Ülger'in konuşmasının ardından Edirne Belediyesi halk oyunları topluluğu, gösteri sergiledi. Geçit töreninde, askeri birlikler vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

KEŞAN'DA ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Edirne'nin Keşan ilçesinde kutlamalar da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından kaymakamlık makamında Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan tebrikleri kabul etti. Daha sonra protokol, meydanda halkın bayramını kutladı. Tankçı Yüzbaşı İdris Özmen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından geçit töreni düzenlendi.

TEKİRDAĞ'DA SAHİLDE TÖREN

Büyük Taarruz'un 102'nci yılı nedeniyle Tekirdağ'da çelenk kayma töreni ile geçit töreni düzenlendi. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayan kutlamalar daha sonra sahilde geçit töreni ile son buldu. Törenlere Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik alanında yapılan gösteriler, büyük ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında askeri araçlar, polis ve jandarma araçlarının geçişi yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de törenler; Kaymakam Murat Eren, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalarla devam eden programda, belediye tarafından katılanlara Türk bayrağı dağıtıldı. Günün anlam ve önemiyle ilgili olarak yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve tören geçişiyle program sona erdi.

KIRKLARELİ'DE 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Kırklareli'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programla kutlandı. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Belediye Başkanı Derya Bulut, katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulan programda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenler Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin makamında tebrikleri kabulü ile devam etti. Valilikteki programın ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Kırklareli Jandarma Komutanlığı Komando Birliği ekiplerince hazırlanan zeybek gösterisi sergilendi. Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.