İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 40. gününde ateşkes ile sonuçlanırken İran'daki korkunç bilanço da netleşti. İran Adli Tıp Kurumu ülkede saldırılar nedeniyle 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak cansız bedenlerin yüzde 40'ının tanınmayacak halde olduğunu açıkladı.
SON DAKİKA: 40 günlük savaşta İran'da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti
