5. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta Kapılarını Açtı… Cemil Tugay: "Bu Ülkeyi Karanlıktan Ellerinde Meşale Gibi Kitap Taşıyan Gençler Çıkaracak"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çocuk ve Sanat" temasıyla Kültürpark'ta düzenlenen 5. İzmir Kitap Fuarı kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu ülkeyi karanlıktan çıkaracak olanlar, okullarında, sokaklarda, meydanlarda ellerinde meşale gibi kitap taşıyan gençler olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen 5. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta kapılarını açtı. Kitapseverleri, 18-27 Nisan 2025 tarihleri arasında katılımcı yayınevleri, sahaflar, müzayedeler, konuk yazarlar, sergiler, söyleşiler ve imza günleriyle buluşturacak fuarın açılış törenine Başkan Tugay da katıldı.

Törende onur konukları yazar, karikatürist ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak ile felsefeci ve yazar Wilhelm Schmid, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve yurttaşlar yer aldı. Başkan Tugay tören öncesi Pakistan Pavyonu'nda onur konukları Behiç Ak ve Wilhelm Schmid ile bir araya gelerek sohbet etti.

Törende konuşan Tugay, kitapların insan yaşamındaki önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İzmir olarak bize bırakılan mirasın ve sorumluluğun farkındayız"

"Edebiyatın, düşün insanlarının sokağın, vatandaşın fotoğrafını çeken tarafını her zaman ilgi çekici buldum. Geçtiğimiz sene düzenlediğimiz kitap fuarımızda değerli yazarımız Hakan Günday, çok kıymetli bir cümle sarf etmişti: 'Korkunun, baskının ve şiddetin sıradan bir iletişim aracına dönüştüğü, insanların etrafına ve arasına duvarlar örüldüğü çağda, edebiyatın belki de en ihtiyacımız olan özelliği, insanı tanımaya, anlamaya ve insanlar arasında ilham köprüsü kurmaya çalışıyor olmasıdır' demişti. Aradan geçen bir yılda bu sözün kıymetini daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Özellikle son günlerde ülkemizde yaşanan gelişmeleri hepimiz dikkatle ve büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Fuarımızın katılımcıları arasında yakın zamanda haksız yere gözaltına alınan yazarlar, gazeteciler de var. Ne acıdır ki hala düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı, sansüre ve yaratılmak istenen korku iklimine karşı mücadele vermek zorunda bırakılıyoruz. Hala kurucu değerlerimizden ve kazanımlarımızdan geri adım atmayacağımızı öğrenemeyen bir kesim var ülkemizde. Biz biliyoruz ki bir ülkenin karanlıkla imtihanı, yalnızca siyasi gelişmelerle, ekonomik göstergelerle değil; gençlerinin ne okuduğu, çocuklarının neye inandığı, insanlarının neyi savunduğuyla da ölçülür. Bu ülkeyi karanlıktan çıkaracak olanlar, okullarında, sokaklarda, meydanlarda ellerinde meşale gibi kitap taşıyan gençler olacak. Haksız yere cezaevinde tutulan, o şartlarda sınavlarına hazırlanmaya çalışan pırıl pırıl çocuklar yapacak bunu. Biz de o yolda önlerine çıkan pürüzleri gidermek ile kefil olacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden geleni de ardımıza koymayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. İzmir olarak bize bırakılan mirasın ve sorumluluğun farkındayız. Aydınlık gelene dek, karanlığın karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

"Geleceğe miras bırakıyoruz"

Bu yılki fuarın onur konukları yazar, karikatürist ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak ile felsefeci ve yazar Wilhelm Schmid'in edebiyat dünyası açısından çok önemli isimler olduğunu yazarların kendi cümleleriyle anlatan Tugay, "Kitap fuarları ile amacımız kitap satmak değil, kitapları hatırlamak, yazarları ve yazarların hikayelerini bu vesileyle aktarmak. Yaşadığımız topraklar edebiyat, düşün, dünyası açısından çok değerli.. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin yayınlamadığı, yayımlanmasının değerli olduğunu düşündüğümüz kitapları da basıyoruz. Biz bu mirası bu ve benzeri çalışmalarla taşımaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan Tugay, sözlerini ölüm yıl dönümü olan şair ve yazar Oktay Rıfat'ın, "Elleri Var Özgürlüğün" isimli şiirdeki şu dizelerle sonlandırdı:

"Işık kör edicidir, diyorlar, özgürlük patlayıcı. Lambamızı bozan da, özgürlüğe kundak sokan da onlar. Uzandık mı patlasın istiyorlar, yaktık mı tutuşalım. Mayın tarlaları var, karanlıkta duruyor ekmekle su."

5. İzmir Kitap Fuarı'nın Onur Konuğu, karikatürist, yazar ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak ise şunları dile getirdi:

"Bu dönemlerde insan çok şey öğreniyor"

"Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Hiçbir zaman için geri adım atmadık, eleştirmeye devam ettik. Bu dönemlerde insan çok şey öğreniyor. Bu topraklar insanlara demokrasiyi yıllar içinde öğretiyor, öğretecek, daha fazla da öğretecek. Buna çok fazla eminim. Türkiye artık her şeye önem veren, her türlü detaya önem veren, demokratik algıya açık gençlerini yetiştirdi. Bu çok önemli bir şey. Burada onur konuğu olarak davet edilmek beni de çok onurlandırdı. Çünkü genellikle benim yaptığım bir işi bilenler diğerlerini çok fazla bilmiyor. İzmir Fuarı, bunu hepsini birden algılamış ve onur konuğu olarak davet etmiş. Çok teşekkür ediyorum."

5. İzmir Kitap Fuarı'nın Uluslararası Onur Konuğu, felsefeci yazar Wilhelm Schmid de şöyle konuştu:

"İnsanları hayatın kötü yanlarına da hazırlamak istiyorum"

"Kitaplarım farklı dillere çevriliyor. Özel bir ülke var ki burada büyük bir sempatiyle karşılanıyor kitaplarım, bu da Türkiye. Benim kitaplarım Türkiye'de neden bu kadar seviliyor bunu öğrenmek istiyorum o yüzden buradayım. Hayatımın ana teması yaşam sanatıdır. Ben herkesin iyi bir hayat yaşamasını diliyorum. Büyük soru güzel hayattan ne anlıyoruz? Tam bunları benim kitaplarımda bulabilirsiniz. Ama şu da önemli; bence güzel bir hayat güzel olmayan zamanları da içerir. Onun için insanları hayatın kötü yanlarına da hazırlamak istiyorum. Bizim ortak tarihimiz, geçmişimizin ilk filozofları buraya çok yakın yerlerde yaşadılar. Onlar benim atalarım. Onun için burada çok evimde hissediyorum."

"Karanlığa karşı en aydınlık adım kelimelerdir"

TACT Fuarcılık Kurucu Ortağı Saruhan Simsaroğlu, "Karanlığa karşı en aydınlık adım kelimelerdir. İzmir gibi aydınlık bir şehirde, her şeyin çok güzel olması umuduyla, aydınlık fikirlerle buluşmak üzere İzmir Kitap Fuarı hepimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'in İzmir Dergisi de görücüye çıktı

İzmir Kitap Fuarı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı yeni bir kent kültürü dergisi olan ve üç ayda bir yayınlanması planlanan "İzmir: Kültür, Mekan, İnsan Dergisi"nin ilk sayısı da okuyucu ile buluştu. Tugay, standı ziyaret ederek derginin ilk sayısını inceledi.

Kitap fuarında "Fikir Sende, Kitap Askıda" etkinliği de düzenlendi. İzmirliler yayınevlerinden aldıkları kitapları fikir standında kurulan dayanışma ağına getirerek gençlere hediye ediyor. Tugay da beş kitap alarak dayanışma ağına katıldı.

Ana teması ise "Çocuk ve Sanat" olarak belirlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de ev sahipliği yapacak 5. İzmir Kitap Fuarı'nın ana teması "Çocuk ve Sanat" olarak belirlendi. Kitapseverleri baharın coşkusuyla Kültürpark'ın dört bir yanındaki özel alanlarında ağırlayacak fuara girişler ücretsiz olacak ve 10 gün boyunca 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kitap alışverişinin yanı sıra Türkiye'nin kültürel, politik ve toplumsal nabzını da tutan fuarda bu yıl 116 yazarın söyleşisi, 570 yazarın da imza günü yapılacak. Sahaf katılımıyla da rekoru elinde tutan İzmir Kitap Fuarı'nın 50 sahaf katılımcısı yer alıyor.

Onur konuklarından söyleşiler ve karikatür sergisi

İzmir Kitap Fuarı'nın Onur Konuğu yazar, karikatürist ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak fuarın ilk gününde "Behiç Ak'la Sanat ve Edebiyat Sohbeti" adlı söyleşisiyle kitapseverlerle buluştu. Ak, 18-22 Nisan 2025 tarihlerinde İzmir Sanat Merkezi'nde Karikatür Sergisi ile fuarı renklendirecek. Fuarın uluslararası Onur Konuğu Wilhelm Schmid'in bugün saat 14.00'te "Mutlu Olmaya Çalışmak Bireyleri ve Toplumu Daha mı Mutsuz Ediyor" adlı söyleşisi gerçekleşecek.

Ünlü yazar ve şairler geliyor

5. İzmir Kitap Fuarı'nda Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Enver Aysever, Murat Yetkin, Pınar Öğünç, Sinan Meydan, Banu Avar, Ayşe Tolga, Zeynep Altıok, Akın Birdal, Ahmet Telli, Tacettin Bayır, Mustafa Balbay, İlber Ortaylı, Aret Vartanyan, Murat Ağırel, Timur Soykan'ın da aralarında yer aldığı isimler hem söyleşiler hem imza etkinlikleri hem de yeni kitap tanıtımları ile 10 gün boyunca Kültürpark'ta sevenleri ile buluşacak.

İzmir Kitap Fuarı, 18-27 Nisan 2025 ve 17-26 Ekim 2025 tarihlerinde olmak üzere Kültürpark'ta iki kez düzenlenecek.

Fuarla ilgili katılımcı yayınevleri, etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi, ulaşım ve daha fazla bilgiye, 'https://www.kitapizmir.com/' adresinden ulaşılabilecek.