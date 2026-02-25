6 Nisan 1920: Siyasi ve Spor Gelişmeleri - Son Dakika
6 Nisan 1920: Siyasi ve Spor Gelişmeleri

25.02.2026 00:28
TBMM ziyaretleri, iftar programları ve spor karşılaşmaları gündemde.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti ve Yeni Yol Partisi'nin meclis grup başkanlıklarını ziyaret edecek.

(TBMM/16.00/15.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Geleneksel MÜSİAD Ankara İftarı'na katılacak.

(Ankara/17.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Bakırköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi Tanıtım Programı ile Kardeşlik Soframız İftar Programı'na katılacak.

(Batman/15.00/15.35/17.00/17.45)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, iftar programına iştirak edecek.

(Çorum/15.30/18.33)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Yozgat/16.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Beşevler AK Gençlik Ankara İftar Çadırı'nın önünde basın açıklaması yapacak ve ardından çadırda iftar programına katılacak.

(Ankara/18.15/18.42)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin "Sağlık Modülü" adlı haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri Paneli"ne katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, İtalya'nın Juventus takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı statta izleyecek.

(Torino/23.00)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiltere'nin Nottingham Forest ekibine konuk olacak Fenerbahçe, son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.20)

4- Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Perreira ve bir oyuncusu, Fenerbahçe'yi ağırlayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi müsabakanın oynanacağı City Ground'da basın toplantısı yapacak.

(Nottingham/17.30)

5- Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve bir oyuncusu, Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibini ağırlayacakları UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Samsun/19.00)

6- Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor'a konuk olacakları maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Samsun/19.45)

7- Basketbol Avrupa Ligi'nin 29. haftasında; Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak, Anadolu Efes ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Belgrad/22.00)

8- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçlarında; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes, Fenerbahçe Opet ise İspanya'nın Spar Girona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Mont de Marsan/Girona/21.30)

9- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray Daikin, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

10- SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftası; Halkbank-Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ve Altekma-Gebze Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/Antalya/Bursa/Gaziantep/İzmir/16.00)

11- Hentbol Adventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftasından, Nilüfer Belediyespor-Güneysu karşılaşması yapılacak.

(Bursa/13.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı ikinci haftasında; Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum müsabakası oynanacak.

(Ankara/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, İftar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Siyasi ve Spor Gelişmeleri - Son Dakika

