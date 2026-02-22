Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu - Son Dakika
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu

Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
22.02.2026 12:20
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde hayvanlarını otlatmak için çıkan 80 yaşındaki Ayşe Şahin kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla başlatılan arama çalışmalarında Şahin, 24 saatin sonunda sağ olarak bulundu. Evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kayalık bölgede 5 metrelik yarığa düşüp orada sıkıştığı tespit edilen yaşlı kadın, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Hasdümen Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Şahin (80), 21 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar dönmeyen Şahin'den haber alamayan oğlu Mesut Şahin, durumu muhtara bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, JASAT ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sırasında Ayşe Şahin'e ait küçükbaş hayvanlar arazide bulunurken, kendisine ulaşılamadı.

Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu

5 METRELİK YARIĞA DÜŞÜP SIKIŞMIŞ HALDE BULUNDU

Gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Ekipler, duydukları ses üzerine Hasdümen Mahallesi'ndeki Gölcük mevkisindeki kayalık bölgeye yöneldi. Ayşe Şahin'in kayalık arazideki yaklaşık 5 metrelik bir yarığa düşüp, sıkıştığı tespit edildi.

Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu

"CANIM BAYAĞI ACIYOR"

Evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kayalıkların arasında sıkışarak yaralanan Şahin, 1 saat süren çalışması sonucu çıkarıldı. Ayşe Şahin, kurtarma çalışmaları sırasında bir görevlinin "Canın acıyor mu?" sorusuna, "Bayağı acıyor" diyerek yanıt verdi. Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Şahin'in ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu

"ŞÜKÜRLER OLSUN HAYATTA"

Hasdümen Mahallesi Muhtarı Bayram Bulut, "Oğlunun bizlere kaybolduğunu bildirmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdik. Dün saat 19.00'dan itibaren bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinleriyle arama çalışması yaptık. Birkaç saat sonra otlatmaya götürdüğü küçükbaş hayvanları bulduk. Gece geç saatlere kadar arama çalışması devam etti. Kısa süre verilen aranın ardından sabaha kadar arama çalışmasına devam ettik. Arama esnasında ses duyduk, oraya yöneldiğimizde kayalık alanın içinde teyzemizi bulduk. AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile Ayşe teyzemiz düştüğü yerden çıkarıldı. Allah'a şükürler olsun hayatta olması bizleri sevindirdi" dedi.

Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu - Son Dakika

  Aykut Keskiner Aykut Keskiner:
    80 yaşında kadın hayvan otlatıyor ne acı. 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu - Son Dakika
