ABD, Ukrayna\'ya Tomahawk Füzeleri Göndermeyi Planlıyor

Rusya- Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek nitelikte olduğu değerlendirilen Tomahawk füzeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

PENTAGON YEŞİL IŞIK YAKTI, GÖZLER TRUMP'A ÇEVRİLDİ

CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk tedarikine yönelik kararını verdi. Pentagon, Ukrayna'ya bu füzelerin tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktı. Menzilinin yaklaşık 1600 kilometre olduğu bilinen Tomahawk füzeleri için nihai dış tedarik onayı, ABD Başkanı Donald Trump'a bırakıldı.

FÜZE TEDARİKİNDE "TERCİH"

Trump, ekim başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da görüşmesinde füze tedarikine değinmişti. ABD'nin Ukrayna'ya verilebilecek "çok sayıda Tomahawk" füzesine sahip olduğunu kaydeden Trump, "Ülkeyi (ABD) korumak için ihtiyaç duyulanları vermek istemedikleri için" füzelerin Ukrayna'ya tedarikini tercih etmediğini söylemişti.

Zelenski ise, ABD'nin tedarike yeşil ışık yakmadığı yönündeki soruya yanıtında, "ABD olmadan Putin'i durdurmanın ve bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz." demişti. Ulusal basında, bu süreçte ABD yönetiminin, "Trump'ın füze tedarikini masadan kaldırmadığı ve emir vermesi halinde" füzeleri Ukrayna'ya hızla sağlamak için planlar hazırladığı aktarılmıştı.

TOMAHAWK FÜZELERİ NEDİR?

Tomahawk'lar, denizden veya karadan fırlatılabilen uzun menzilli seyir füzeleri. İlk kez 1991 Körfez Savaşı'nda kullanıldılar. ABD ordusunun elindeki en hassas yönlendirmeye sahip silah sistemlerinden biri olarak kabul ediliyorlar. Modern Tomahawk'lar 6,1 metre uzunluğunda, yaklaşık 1,5 ton ağırlığında ve saatte 550 mil hızla uçabiliyor. Yere çok yakın irtifada seyretmeleri nedeniyle radarlar tarafından tespit edilmeleri son derece zor. Bazı versiyonları 2 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip — bu da Ukrayna topraklarından Moskova dahil Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedefleri vurabilecekleri anlamına geliyor. Füzelerin her biri yaklaşık 1,3 milyon dolar değerinde.

UKRAYNA NEDEN BU FÜZELERİ İSTİYOR?

Ukrayna ordusu hâlihazırda ABD yapımı Atacms ve GMLRS, İngiltere- Fransa ortak üretimi Storm Shadow füzeleriyle Rusya topraklarının belli bölgelerini vurabiliyor. Ancak Tomahawk, bu menzili birkaç kat artırabilir. Kiev yönetimine göre bu füzeler, Rusya'daki komuta merkezleri, hava üsleri ve yakıt depoları gibi stratejik hedefleri vurma kapasitesi kazandırarak savaşın

RUSYA NE DÜŞÜNÜYOR?

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Tomahawk'lardan bahsedilmesini "son derece endişe verici" bulmuş, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ise, "Bu füzelerin verilmesi herkes için kötü olabilir. Ve her şeyden önce Trump'ın kendisi için" sözleriyle Washington'a gözdağı verdi. Moskova daha önce de Washington'u defalarca, uzun menzilli füzelerin Kiev'e verilmesinin, "çatışmanın doğrudan ABD-Rusya savaşına dönüşmesi" anlamına geleceği konusunda uyarmıştı.

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev

SAVAŞIN DENGELERİ DEĞİŞİR Mİ?

Analistlere göre, Tomahawk füzeleri Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerini genişletebilir ama diplomatik riskleri çok daha büyük. Putin'in bu tür bir adımı "savaşta yeni bir aşama" olarak tanımlaması, nükleer caydırıcılık tartışmalarını yeniden alevlendirebilir.

Kaynak: AA/ BBC