ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzeleri Göndermeyi Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzeleri Göndermeyi Planlıyor

ABD, Ukrayna\'ya Tomahawk Füzeleri Göndermeyi Planlıyor
31.10.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pentagon, Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedariki için Beyaz Saray'a onay verdi.

Rusya- Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek nitelikte olduğu değerlendirilen Tomahawk füzeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

PENTAGON YEŞİL IŞIK YAKTI, GÖZLER TRUMP'A ÇEVRİLDİ

CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk tedarikine yönelik kararını verdi. Pentagon, Ukrayna'ya bu füzelerin tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktı. Menzilinin yaklaşık 1600 kilometre olduğu bilinen Tomahawk füzeleri için nihai dış tedarik onayı, ABD Başkanı Donald Trump'a bırakıldı.

ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzesi Tedarikine Onay Verdi

FÜZE TEDARİKİNDE "TERCİH"

Trump, ekim başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da görüşmesinde füze tedarikine değinmişti. ABD'nin Ukrayna'ya verilebilecek "çok sayıda Tomahawk" füzesine sahip olduğunu kaydeden Trump, "Ülkeyi (ABD) korumak için ihtiyaç duyulanları vermek istemedikleri için" füzelerin Ukrayna'ya tedarikini tercih etmediğini söylemişti.

ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzesi Tedarikine Onay Verdi

Zelenski ise, ABD'nin tedarike yeşil ışık yakmadığı yönündeki soruya yanıtında, "ABD olmadan Putin'i durdurmanın ve bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz." demişti. Ulusal basında, bu süreçte ABD yönetiminin, "Trump'ın füze tedarikini masadan kaldırmadığı ve emir vermesi halinde" füzeleri Ukrayna'ya hızla sağlamak için planlar hazırladığı aktarılmıştı.

ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzesi Tedarikine Onay Verdi

TOMAHAWK FÜZELERİ NEDİR?

Tomahawk'lar, denizden veya karadan fırlatılabilen uzun menzilli seyir füzeleri. İlk kez 1991 Körfez Savaşı'nda kullanıldılar. ABD ordusunun elindeki en hassas yönlendirmeye sahip silah sistemlerinden biri olarak kabul ediliyorlar. Modern Tomahawk'lar 6,1 metre uzunluğunda, yaklaşık 1,5 ton ağırlığında ve saatte 550 mil hızla uçabiliyor. Yere çok yakın irtifada seyretmeleri nedeniyle radarlar tarafından tespit edilmeleri son derece zor. Bazı versiyonları 2 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip — bu da Ukrayna topraklarından Moskova dahil Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedefleri vurabilecekleri anlamına geliyor. Füzelerin her biri yaklaşık 1,3 milyon dolar değerinde.

ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzesi Tedarikine Onay Verdi

UKRAYNA NEDEN BU FÜZELERİ İSTİYOR?

Ukrayna ordusu hâlihazırda ABD yapımı Atacms ve GMLRS, İngiltere- Fransa ortak üretimi Storm Shadow füzeleriyle Rusya topraklarının belli bölgelerini vurabiliyor. Ancak Tomahawk, bu menzili birkaç kat artırabilir. Kiev yönetimine göre bu füzeler, Rusya'daki komuta merkezleri, hava üsleri ve yakıt depoları gibi stratejik hedefleri vurma kapasitesi kazandırarak savaşın

ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzesi Tedarikine Onay Verdi

RUSYA NE DÜŞÜNÜYOR?

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Tomahawk'lardan bahsedilmesini "son derece endişe verici" bulmuş, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ise, "Bu füzelerin verilmesi herkes için kötü olabilir. Ve her şeyden önce Trump'ın kendisi için" sözleriyle Washington'a gözdağı verdi. Moskova daha önce de Washington'u defalarca, uzun menzilli füzelerin Kiev'e verilmesinin, "çatışmanın doğrudan ABD-Rusya savaşına dönüşmesi" anlamına geleceği konusunda uyarmıştı.

ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzesi Tedarikine Onay Verdi
Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev

SAVAŞIN DENGELERİ DEĞİŞİR Mİ?

Analistlere göre, Tomahawk füzeleri Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerini genişletebilir ama diplomatik riskleri çok daha büyük. Putin'in bu tür bir adımı "savaşta yeni bir aşama" olarak tanımlaması, nükleer caydırıcılık tartışmalarını yeniden alevlendirebilir.

Kaynak: AA/ BBC

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Dış Politika, Beyaz Saray, Politika, Savunma, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzeleri Göndermeyi Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat’ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu Manavgat'ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
CHP’li meclis üyesine rüşvetten gözaltı CHP'li meclis üyesine rüşvetten gözaltı
Beşiktaş’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Venezuela, işgal propagandası yapanlar için harekete geçti Venezuela, işgal propagandası yapanlar için harekete geçti
İsrail’de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi
Balıkesir’de bir korkutan deprem daha Çevre illerde de büyük panik yaşandı Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Fenerbahçe sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Türkiye’de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
TES, Resmi Gazete’de Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak
Dev şirkete kayyum atandı 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı O anlar kamerada Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada
Mehmet Ali Erbil’den eşine dudak uçuklatan jest Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

22:39
Gebze’de yıkılan binanın yakınındaki binada çatırtı sesleri Acilen tahliye edildi
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye edildi
22:38
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük’ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı
21:59
’’İstanbul Senin’’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
''İstanbul Senin'' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
21:44
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı hakem açıklaması
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması
21:28
Beşiktaş’tan savcılığa başvuru
Beşiktaş'tan savcılığa başvuru
21:02
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
20:56
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim
19:45
Efsane kulübe bir şok daha: ’’Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız’’ diyen başkan acil durum ilan etti
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti
19:40
’Saldırı her an gerçekleşebilir’ deniyordu Trump ’Venezuela’ kararını resmen ilan etti
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti
19:27
DSÖ’den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
18:46
AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında bomba diyalog
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
17:21
İETT otobüsündeki dehşet kamerada
İETT otobüsündeki dehşet kamerada
16:37
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 23:50:23. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzeleri Göndermeyi Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.