Adalet Bakanı'ndan Yargı Vurgusu

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveni ile faaliyet gösteren hiçbir yapının devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez" dedi.

Gürlek, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yargının hukuk devletinin belkemiği olduğunu, hakim ve Cumhuriyet savcılarının anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve vicdani kanaatleri doğrultusunda görev yaptıklarını söyledi.

Yargı kararlarının elbette demokratik toplumlarda tartışılabileceğini, eleştirilebileceğini ifade eden Gürlek, şöyle konuştu:

"Kararların hukuki zeminle değerlendirilmesi ifade özgürlüğünün doğal sonucudur. Ancak eleştiri ile hakim ve savcılarımızı hedef göstermek, baskı altına almaya çalışmak, tehdit etmek ve mesleki itibarlarını zedelemek tamamen birbirinden farklı şeylerdir. Siyasi saiklerle, kişisel hesaplarla ve kamuoyu baskısı oluşturarak yargı organlarını yıpratmaya yönelik girişimlerde bulunmak yargı mensuplarımıza değil, doğrudan hukuk devletine zarar vermektedir. Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi, hakimlerimiz ile savcılarımızın üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz."

Türk yargısının kararlarına saygı göstermek yalnızca hukuki bir zorunluluk değil, aynı zamanda demokratik toplum düzeninin gereğidir. Hakim ve savcılarımızın şahsiyetine yönelen, onları tehdit eden veya baskı altına almayı amaçlayan her türlü girişim karşısında hukuk devleti olarak en güçlü duruşu göstermeye kararlıyız. Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz. Yalnızca hakkı, hukuku, delili ve vicdanı esas alır. Bizim temel hedefimiz vatandaşımızın adalete güven duyduğu, hakkına zamanında ulaştığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğunu hissettiği bir sistemi daha ileri taşımaktır."

"VATANDAŞLARIMIZ SUÇUN CEZASIZ KALMADIĞINI GÖRMELİDİR"

Gürlek, yargı teşkilatının fiziki ve teknolojik altyapısını son yıllarda önemli olçüde güçlendirdiklerini, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla infaz sisteminde önemli değişiklikler yaptıklarını anlattı. Hükümlülerin denetimli servislikten faydalanabilmesi amacıyla cezalarının belirli bir bölümünü ceza infaz kurumlarında geçirmesi şartını getirdiklerini belirten Gürlek, "İki yılın altındaki hapis cezalarında cezaevinde geçirilmesi gereken asgari süreyi düzenledik. Tekrar suç işleyenler bakımından infaz oranlarını yeniden belirledik. Vatandaşımız işlenen suçun karşılıksız kalmadığını görmelidir. Suç işleyenin hukuk içinde yaptırımla karşılaşması toplumsal huzurun ve kamu düzeninin de bir gereğidir. Bununla birlikte ceza adaletinin yalnızca yaptırım boyutundan ibaret olmadığını da biliyoruz" diye konuştu.

"19 FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİ AYDINLATTIK"

Yıllardır ailelerin bir yarası olan faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irade ortaya koyduklarını söyleyen Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her dosyanın arkasında cevabını bekleyen bir aile, yarım kalan bir hayat ve tecelli etmeyi bekleyen bir adalet duygusu bulunmaktadır. Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir. Adli bilimlerdeki gelişmeleri, yeni teknik imkanları, dijital verileri ve kurumlar arası koordinasyonu kullanarak geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağduru haksız, sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."

"SOKAKLARIMIZI SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKMAYACAĞIZ"

Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden sokak çeteleriyle mücadele öncelikli başlıklarımızdan birisidir. Çocukları ve gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan mahallemizde korku oluşturan silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Bu yapılara karşı yalnızca örgüt yöneticileri, silahlı örgüt mensupları bakımından değil; finans kaynakları, bağlantıları, silah temin ağları, uyuşturucu ticaretinden ve suçtan elde ettikleri malvarlıkları yönünden kapsamlı soruşturmalar yürütülmektedir. Özellikle gençleri kolay para, şöhret ve güç vaadi ile suç örgütlerinin içine çeken sosyal medya üzerinden yürüttükleri propagandaya karşı da dikkatli olmalıyız.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimizin güçlü koordinasyonu sayesinde sokak çetelerinin hareket alanını daraltmaya, kaynaklarını kurutmaya ve gençlerimizi bu yapıdan uzak tutmaya kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.

"UYUŞTURUCU İLE EN KARARLI MÜCADELEYİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ"

Uyuşturucu yalnızca bireyi hedef alan değil, ayrıca aileyi dağıtan, gençlerin geleceğini çalan, toplumsal düzeni bozan büyük bir suç yapılanmasıdır. Ayrıca gençlerimizin geleceği için de bir tehdittir. Uyuşturucu tacirleri gençlerimizin umutlarını, ailelerimizin huzurunu hedef almaktadır. Bu kirli ticareti yürütenlere karşı hukuk içerisinde en kararlı mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Özellikle okul çevrelerinde, sosyal medya platformlarında, dijital haberleşme ağlarında gençlerimize ulaşmaya çalışan suç gruplarının tespiti, etkisiz hale getirilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturmalarda yalnızca sokaktaki satıcıya değil, organizasyonu yönetenlere, finansmanı sağlayanlara, sevkiyat ağlarına, suç gelirlerine aklayanlara da ulaşılmaktadır. Mal varlıklarına el koyma, finansal hareketleri takip etme ve örgüt bağlantılarını çözme imkanlarını etkin bir biçimde kullanmalıyız. Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Gençlerimizi korumak hepimizin hukuki, vicdani ve insani bir sorumluluğudur.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir. FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir.

Bu mücadelede her zaman kararlı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız. Suçlu ve suçsuzu birbirinden ayıran, somut delile dayanan ve adil yargılanma hakkını gözeten bir yaklaşım hukuk devletinin gereğidir. Delile dayalı hukuk sınırları içerisinde yürüttüğümüz mücadeleyi devletimizin bütün kurumlarıyla koordinasyon halinde sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti; milletinin iradesine, milletinin iradesi üzerinde hiçbir vesayete, hiçbir paralel yapılanmaya, hiçbir terör örgütüne asla izin vermeyecektir.

"BİLİŞİM SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Yasa dışı bahis, sanal kumar aileleri yıkan, gençlerimizi bağımlılığa sürükleyen, organize suç örgütlerine finansman sağlayan çok yönlü bir tehdittir. Bu mücadelede hedeflerimiz yalnızca failleri yakalamak değildir. Suçun finansal kaynaklarını kurutmak, yasa dışı kazançlara el koymak, vatandaşlarımızı bu tehlikeden korumak da bizim amaçlarımız arasındadır. Banka hesaplarının ve GSM hatlarının suç amacıyla kullanılmasının önlemeye yönelik tedbirler artırıyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bünyesinde Bilişim Suçları Soruşturma Bürolarını güçlendiriyoruz. Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları, sosyal medya reklamları üzerinden kurulan para trafiğini yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızı hedef alan yasa dışı bahis ağlarının yalnızca görünen yüzünün değil, arka plandaki finansal organizasyonu ve suç gelirlerinin aklandığı kanalları da ortaya çıkarmakta kararlıyız.

"GECİKEN ADALET, VATANDAŞIN ADALET DUYGUSUNU ZEDELEMEKTEDİR"

Adalet hizmetlerinin kalitesi kadar vatandaşın hakkına zamanında ulaşmasını sağlamak da çok önemlidir. Geciken adalet vatandaşın adalet duygusunu zedelemektedir. Dosyaların hedef süreleri içerisinde sonuçlandırılması, gecikmeye neden olan sorunların zamanında tespit edilmesi ve soruşturmaların gereksiz yere uzatılmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın yıllarca süren dava ve soruşturma süreçleri nedeniyle mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Uzlaştırma, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri sayesinde milyonlarca dosyanın daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağladık. Bu açıdan bütün başsavcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosyaların yüzde 83'ü uzlaştırmayla sonuçlandırılmıştır. Seri muhakeme ve basit yargılama kapsamında ise yaklaşık 1 milyon 448 bin dosya karara bağlanmıştır.

Masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını korumaya yönelik düzenlemelerde soyut ve dayanaksız şikayetler nedeniyle vatandaşlarımıza gereksiz yere şüpheli sıfatı verilmesinin önüne geçtik. İhbar ve şikayetleri titiz değerlendirmek kadar insanın şeref ve itibarını korumak da adaletin görevidir."

"12. YARGI PAKETİ İLE YARGILAMANIN HIZLANMASINI AMAÇLIYORUZ"

12. Yargı paketine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "Hayata geçirmeyi planladığımız 12.Yargı Paketi ile yargılamaların hızlandırılmasına ve yargının daha etkin işlemesine yönelik bir kısım düzenlemeler getirmeyi planlıyoruz. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda zorunlu haller dışında iki duruşma arasındaki sürenin 3 aydan fazla uzamamasını öngörüyoruz. Noterlik evraklarının doğrudan mahkemelere veya cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmesini sağlayarak inşallah bürokrasiyi azaltacağız. Bilirkişilik kurumunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişi incelemesi nedeniyle yargılamanın uzamasını engelleyeceğiz. 'IBAN kiralama' olarak bilinen ve banka hesaplarının suç örgütlerine kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız. Kanun yollarını daha öngörülebilir hale getirecek, istinaf ve temyiz denetimini denetimini daha da güçlendirecek dijital materyallere bulunan kişisel verilerin saklanmasına, imhasına ilişkin güvenceleri artıracağız. 12. yargı paketi daha hızlı, daha öngörülebilir bir vatandaş odaklı adalet sistemi kurma irademizin bir göstergesidir" diye konuştu.

"6284 SAYILI YASANIN ETKİN KULLANILMASI ÖNCELİĞİMİZDİR"

Bakan Gürlek, kadına yönelik şiddetin aileye, çocuklara ve toplumsal yapıya yönelmiş bir tehdit olduğunu belirterek, "6284 sayılı yasının etkin uygulanması, koruma tedbirlerinin süratle alınması, mağdurların ikinci mağduriyet yaşamaması, failler hakkında etkili soruşturma yürütülmesi önceliğimizdir. Bu dosyalarda gecikmenin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmamalıyız" dedi.

"ŞEFFAF SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZDİR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan, sivil toplum kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar üzerine yürütülen adli soruşturmaya da değinmek istediğini" bildirerek, şöyle konuştu:

"Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan, şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz."

Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetini hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzu kanunların, bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveni ile faaliyet gösteren hiçbir yapının devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Yine yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir.

Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müsteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulyacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk içinde, kararlılıkla, sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde kamu düzenini koruma, sivil toplum alanında şeffaflığı, hesap verilebilirliği güçlendirme ve milletimizin emanetine sahip çıkma iradesinden asla vazgeçmeyeceğiz."