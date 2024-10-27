AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Kocaeli\'deki ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Enflasyonu ve fiyat istikrarını sağlamak için çalışıyoruz ve başaracağız. Hiç merak etmeyin, 2024 sonunda aşağı doğru inen enflasyon 2025 sonunda tek haneli rakamlara inecek." dedi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde AK Parti Körfez 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Demiröz, 23 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin, "milletin içinden çıkan parti" olma özelliğiyle yenilenerek görevine devam ettiğini söyledi.

Halkın, projeleri bulunmayan partilere ümit bağlamadığından bahseden Demiröz, "Bu ülkeyi muhalefete bırakamayız, bunu millet de biliyor." diye konuştu.

Demiröz, pandemi, savaşlar ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle son dönemlerde eksikler yaşandığına değinerek, 11 ilde 15 milyon kişinin etkilendiği depremlerin ardından parti, kavim, ırk ayrımı yapılmaksızın el birliğiyle bölgeyi ayağa kaldırdıklarını ifade etti.

Türkiye'nin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyinin 23 yıldır aynı şekilde yönetildiğini, aynı şekilde yatırım, destek aldığını belirten Demiröz, ayrım, etnik milliyetçilik yapmadan, her tarafa eşit şekilde ve ellerinden geldiği kadar 86 milyonun hakkı olanı, yine onun emrine, hizmetine vermeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Demiröz, bazı olaylardan dolayı ekonomik sıkıntılar çekildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sıkıntılarımız yok mu, var. 7/24 Ankara ekonomiyi düzeltmek için çalışıyor. Enflasyonu ve fiyat istikrarını sağlamak için çalışıyoruz ve başaracağız. Hiç merak etmeyin, 2024 sonunda aşağı doğru inen enflasyon 2025 sonunda tek haneli rakamlara inecek ama şunu da bilin, bunu yaparken bazı dezavantajlı gruplarımız yok değil mi, var. Emeklilerimiz, ücretlilerimiz, işçilerimiz... Burada bize, hepinize görev düşüyor. Tek tek ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, kaymakamlarımız bu aileleri bulup mutlak surette sosyal yardımlaşmadan, Aile Bakanlığından, kaymakamlıklardan, valiliklerden direkt yardım etmemiz gerekiyor. Enflasyonu hep beraber yeneceğiz. Biz geçmişte de bunları yaşadık. 2000'li yıllarda da yaşadık. 2008, 2009'da yaşadık, depremde de sonrasında da... El birliğiyle bu insanlarla paylaşarak bu sıkıntıyı atlatacağız. Başaracağız hiç merak etmeyin."

Makro olarak ülke ekonomisinin düzelme yolunda olduğunu ve Türkiye'nin büyüyen ülkeler arasında yer aldığını aktaran Demiröz, "Durumumuz kötü değil. Sadece fiyat istikrarsızlığı nedeniyle dalgalanmada bazı dezavantajlı grupların sıkıntıları oldu. Bunları başaracağız, aşacağız. Çok kısa, biraz daha sabrınızı isteyeceğiz." diye konuştu.

"Kim durduracak İsrail'i? Tek devlet var, Türkiye"

Demiröz, bir ülkede en önemli konunun istiklal ve istikbal olduğunu vurgulayarak, "Etrafımız ateş çemberi. Bugün emperyalist Amerika ve onun takipçisi Avrupa'dakilerin yaptığını gözümüzün önüne getirdiğimizde inanın yeme, içme, giyme, bunlar çok geride kalan şeyler. Birlik, beraberliğimizi bozmamamız lazım. Bugün İsrail belasını Amerika başımıza açmış. İsrail'de bir devlet mi var? Tamamen terör devleti. Silahı ondan, eğitimi ondan. Şimdi kaldığı yerde de kalmıyor. Filistin'i ne hale getirdiğini gördünüz. İsrail'i kim durduracak? Zaten zamanında bölmüşler Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak, Suudlar bir tarafta paramparça. Mısır kendi halinde. Kim durduracak İsrail'i? Tek devlet var, Türkiye. Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika'nın, Çin, Rusya ve Türkiye'nin liderlerini mutlak surette devirme çabasının bulunduğunu ifade eden Demiröz, şunları kaydetti:

"Bugün İsrail Lübnan'ı vuruyor. Niye vuruyor? Orada bir koridor açacak. Suriye'nin alt kısmıyla beraber kafasında oluşturduğu terör devleti, Kürt devletini kurmaya ve denize açmaya çalışacak. Denize olan kısmı Lübnan'ın kuzeyiyle Suriye'nin o bölümünden açacak. Türkiye bunun önlemini almaya çalışıyor. Türkiye'nin mutlak surette önüne geçmeye ve onu eskiden olduğu gibi kullanmaya çalışıyorlar. Buna fırsat vermememiz lazım. Adamların niyeti, İsrail yetmiyor, İsrail'le bir Kürt devleti, terör devleti kurdurmak. Bunlar arasında zaten Ürdün, Lübnan, bunların hiçbiri karşı koyacak durumda değil. Amaçları tamamen orayı birleştirip Ermenistan ile Büyük İsrail Projesi'ni hayata geçirmek."

Demiröz, AB'nin, Türkiye'yi 60 yıldır birliğe almadığını ve NATO üyesi olunmasına rağmen çeşitli bahanelerle 2,5 milyar dolar verdiği F35 projesinden çıkarıldığını anımsattı.

Türkiye'nin kendi uçağını, gemisini, arabasını, tankını, topunu ürettiğine işaret eden Demiröz, "Savunma sanayisinde yüzde 75'leri geçen yerlilik oranına ulaştık. Hiç kimse bu ülkenin bir karış toprağını alamayacak. Ne Kürt devleti kurduracağız güneyimizde ne de onlara muhtaç olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduğu sürece, onun izinden gelenler, bu ülkeyi ne batıya ne de emperyalist Amerika'ya diz çöktürecekler. Artık karşınızda eski Türkiye yok, Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunu açtığı Türkiye var. Birlik, beraberlik zamanı. Eğer Avrupa Birliği'ne almazsanız biz de başka arayışlara gireriz. Nasıl patriyotu vermediniz, S400'ü aldık, geldik. Onun için kendi işimizi kendimiz görmemiz lazım. Az yiyeceğiz, az giyineceğiz, sıkıntı çekeceğiz ama savunma sanayimizi ve ülkemizi kimseye muhtaç etmeyecek şekilde mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Demiröz, emeklilerle ilgili sıkıntıların yaşandığını, EYT konusunda bürokrasinin oyununa geldiklerini savunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yasayı biz çıkardık. Kimisine yaradı ama neticede bütçeye büyük yük getirdi. 2024'te getirdiği yük 785 milyar lira. Emekli sistemimizi yeni baştan revize etmemiz lazım. Emekli Sandığı ve Türkiye'deki personel yasasını gözden geçirmemiz lazım. Herkes devletin kalkanı arkasına gizleniyor, performans falan yok. 2 milyon 300 bin olan sayı 5 milyon 300 bine geldi. Özel sektörü güçlendirmemiz lazım, özel sektörü güçlendireceğiz, devletten o tarafa doğru (Turgut) Özal'ın yaptığı gibi bir akışı sağlamamız lazım. Herkes 'devlet, devlet' derken 5 milyon 300 bin personel oldu. Bütçemizin yüzde 45'iyle maaş ödemeye başladık. Bu yanlış. İnşallah önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik sistemimizi yeni baştan yapmamız lazım."

Nurettin Okudan'ın yeniden başkan seçildiği kongreye, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile partililer katıldı.