Akhisar Belediyesi 2026 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

(MANİSA) – Akhisar Belediyesi'nin 2026 yılı mart ayı olağan meclis toplantısına başkanlık eden Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, gündem öncesi açıklamalarında Balıkesir Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı F-16 uçağının kaza sonucu düşmesiyle şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ı andı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ise derhal salıverilmesini talep etti. Kayserili, ramazan çalışmaları, su kesintilerinin nedeni, otopark ve trafik projeleri, asfalt çalışmaları ve kadın voleybol takımının şampiyonluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Akhisar Belediyesi 2026 yılı mart ayı olağan meclis toplantısı, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Başkan Kayserili, meclis gündemi öncesinde güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, geçen haftalarda Balıkesir Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı F-16 uçağının kaza sonucu düşmesiyle şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ı anarak başlayan Kayserili, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanlarımıza yapılan baskılar artık son bulmalı"

Geçen gün tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili de konuşan Kayserili, Özcan'ın derhal salıverilmesini talep etti; seçilmiş belediye başkanlarına son dönemlerde yapılan baskı ve hukuksuzlukların artık son bulması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında iftar ve sosyal destek çalışmaları sürüyor

Ramazan ayı dolayısıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kayserili, Akhisar'da dolu dolu bir ramazan geçtiğini belirtti. Kayserili, "Mübarek ramazan ayı içerisindeyiz, Akhisar Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da başta iftar çadırlarımızda olmak üzere birçok noktada vatandaşlarımıza, iftar yemeği hizmetimizi gerçekleştiriyoruz. Aşevimizde kendi personelimiz tarafından büyük bir özenle hazırlanan yemekleri hemşerilerimize ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ramazan çeki ve ramazan kolisi desteklerimizi de sürdürmeye devam ediyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla her gün farklı mahallemizde Karagöz–Hacivat oyunları, meddah gösterileri ve masal anlatımı etkinlikleri düzenleyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın bu mübarek ayı eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz" dedi.

"Su kesintilerinin sebebi eskiyen altyapı hattıdır"

Başkan Kayserili, Akhisar'da geçen günlerde yaşanan su kesintilerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Kayserili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hacıishak Mahallemizde, depodan geri dönüş şebeke besleme hattında arıza meydana gelmişti. Yaşanan bu arıza nedeniyle birçok mahallemizde kesintiler yaşandı. Arızaya sebep olan hat, 1987 yılında imalatı yapılmış 800'lük asbest isale hattıdır. Aşırı yağışlar nedeniyle zeminde meydana gelen oturma sonucu, özel imalat 3 metrelik borunun iki ayrı noktasında patlak oluşmuştur. MASKİ ekiplerimiz arızaya anında müdahale etmiş; toplam 15 personel ve 2 kepçe ile yaklaşık 24 saat aralıklı çalışma yürütülerek sorun giderilmiştir. Özellikle belirtmek isterim ki; yaşanan durumun personel yetersizliği ya da ihmal ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sorun, eskiyen altyapı hattı ve aşırı yağışlara bağlı zemin oturmasından kaynaklıdır. Kalıcı çözüm noktasında ise yeni altyapı sistemine ilişkin projeler hazırlanmış olup, başta sorun yaşanan bölgeler olmak üzere altyapı hatlarının yenilenmesi planlanmaktadır. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve MASKİ ekiplerimiz ile koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesini alalı 2 yıl oldu. Besim Başkanımızda göreve geleli 7 ay oldu. Burada eleştirirken lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Ferdi Başkanın başlattığı çalışmalardan sonra Besim Başkanımız 7 ay içerisinde bu 15 yılda yapılamayanı nasıl yapacak merak ediyorum. Böyle yıpratıcı açıklamalar hiç kimseye bir şey kazandırmaz."

"Otopark ve trafik sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz"

Belediye Başkanı Kayserili, şehrin otopark ve trafik sorunlarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız protokol kapsamında, Çarşamba Pazarı altı otoparkı ile Uğur Mumcu Kültür Merkezi karşısında bulunan katlı otoparkın işletme devri belediyemize geçmiştir. Bu alanlarda vatandaşlarımıza makul ücretlerle hizmet vereceğiz. Yine biliyorsunuz Pazar Pazarı karşısında bulunan özel otoparkı da kiralayarak vatandaşlarımızın otopark konusunda sorun yaşamaması için burada ücretsiz otopark hizmeti veriyoruz. Bununla birlikte, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Merkez Çarşı'daki eski kazı alanında planladığımız katlı otopark projesiyle ilgili görüşmelerimiz devam etmekte. Burası sit alanı olduğu için tarihi dokuyu koruyarak; alt katında dükkanların bulunduğu, üst katlarında otopark alanı yer alan modern bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin önemli sorunlarından olan otopark sorununa karşı elimizden gelen hizmetleri yapmak için uğraşıyoruz. Trafik sorununun çözümü noktasında da Hürriyet ve Atatürk mahalleleri arasında planlanan köprülü kavşak projesi için Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Akhisar'ımızın önemli iki sorunu olan Otopark ve trafik konusunda kalıcı çözümler üretmek için kararlılıkla çalışacağız."

"Havaların ısınması ile asfalt çalışmalarını hızlandıracağız"

Yol çalışmalarıyla ilgili konuşan Kayserili, şunları söyledi:

"Kış ayı boyunca hava şartları elverdikçe sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürdük. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Başta Efendi Mahallesi olmak üzere sorunlu yollarımızın bir kısmını tamamen yenileyecek, bir kısmında ise kapsamlı iyileştirme çalışmaları gerçekleştireceğiz. 2026 yılı sonuna kadar yollarımızın büyük bölümünü iyileştirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun; planlamamızı yaptık, sahadayız ve bu konuyu kalıcı şekilde çözmekte kararlıyız."

"Şampiyon voleybolcularımızı yürekten kutluyorum"

Akhisar Belediyesi kadın voleybol takımının liginde şampiyon olarak 1'inci lige yükselmesini de değerlendiren Kayserili, "Dün belediyemiz kadın voleybol takımımızın 1. lige yükselmesini kutladık. Sporcularımız önemli bir şampiyonluk elde ederek bir üst lige çıkmayı başardılar. Bu gururu bende onlarla birlikte orada yaşadım. Kendilerini ve teknik ekibimizi tek tek kutluyorum. Spor şehri Akhisar'ımızda, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya, spora yönlendirmeye ve arkalarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gündem maddeleri karara bağlandı

Gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve alınan kararlar şöyle sıralandı:

Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek aktarımı ile ilgili teklifi, Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün "Ortak Hizmet Projesi" ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün SGK'ya yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yetki verilmesi (Reşatbey Mahallesi 2213 Ada 3 Parsel) ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün "Otobüs Devri" ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün "Hurdaya Ayırma" ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Akhisar Belediyesi Personel A.Ş." ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün "Reşatbey Mahallesi 2214 Ada 1 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" ile ilgili teklifi, İmar ara komisyonundan geldiği şekliyle CHP ve Ak Parti Grubunun kabul, MHP Grubunun ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Hacıishak Mahallesi Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili İmar komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün "Muhtarlık Harcamalarına Destek" ile ilgili Plan Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ile ilgili Kanun Nizam komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısı, 7 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.