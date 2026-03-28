Aleyna Kalaycıoğlu\'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi savcılık işlemlerinin ardından mahkeme tutukladı. Kalaycıoğlu ile katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan da cezaevine gönderildi.

9 AY ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Survivor yarışmasıyla tanınan ve ardından müzik kariyerine yönelen Aleyna Kalaycıoğlu’nun, 9 ay önce ilişki koçu ve yazar Adil Yıldırım’ın YouTube programına konuk olduğu ortaya çıktı. Programda yaptığı açıklamalar, son gelişmelerin ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

“BÜTÜN KARTLARI AÇIK OYNARIM”

Programda izleyiciden gelen ''1 yıllık ilişkideyim ve mutluyum. Ayrıl barış toksik eski sevgilim geçen hafta 3 kez beni aradı ve mesaj attı. Engellesem iş yerime ya da evime gelebilir. Erkek arkadaşıma söylesem mi? Çok kıskanç ne yapmalıyım?'' sorusuna Kalaycıoğlu'nun ne yanıt vereceğini sordu.

Kalaycıoğlu, benzer bir durumu yaşadığını söyledi. Gizli numaradan gelen aramayı sevgilisine hemen anlattığını belirten Kalaycıoğlu, "Diğer türlü telefonumda gördüğünde niye söylemedin olacak. Hiç gerek yok. Bütün kartları açık oynarım. O yüzden direkt alırım, böyle böyle bir durum var, eski erkek arkadaşım takıntılı bir adam ve bunu sana söylemem lazım çünkü içim hiç rahat etmiyor. Yeni erkek arkadaşıma söylerim, 'birlikte bir çözüm bulalım'a getiririm" dedi.

"SEVGİLİM KISKANÇ"

Kalaycıoğlu, o dönem birlikte olduğu sevgilisinin kıskanç bir yapıya sahip olduğunu da dile getirdi. Kalaycıoğlu, "O zaten 'ben görüşeceğim' der ben de 'tamam' derim" ifadelerini kullandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun programa katıldığı dönemde rapçi Vahap Canbay ile ilişki yaşadığı biliniyor.