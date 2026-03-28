Aleyna Kalaycıoğlu\'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

28.03.2026 10:57
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri yeniden gündeme geldi. Kalaycıoğlu, programda eski sevgilisinin kendisini rahatsız etmesi durumunda çözümü yeni sevgilisiyle birlikte arayacağını ifade etti. Kalaycıoğlu, "Bunu direkt yeni sevgilime söylerim. O zaten 'ben görüşeceğim' der ben de 'tamam' derim" diye konuştu.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi savcılık işlemlerinin ardından mahkeme tutukladı. Kalaycıoğlu ile katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan da cezaevine gönderildi.

9 AY ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Survivor yarışmasıyla tanınan ve ardından müzik kariyerine yönelen Aleyna Kalaycıoğlu’nun, 9 ay önce ilişki koçu ve yazar Adil Yıldırım’ın YouTube programına konuk olduğu ortaya çıktı. Programda yaptığı açıklamalar, son gelişmelerin ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

“BÜTÜN KARTLARI AÇIK OYNARIM”

Programda izleyiciden gelen ''1 yıllık ilişkideyim ve mutluyum. Ayrıl barış toksik eski sevgilim geçen hafta 3 kez beni aradı ve mesaj attı. Engellesem iş yerime ya da evime gelebilir. Erkek arkadaşıma söylesem mi? Çok kıskanç ne yapmalıyım?'' sorusuna Kalaycıoğlu'nun ne yanıt vereceğini sordu.

Kalaycıoğlu, benzer bir durumu yaşadığını söyledi. Gizli numaradan gelen aramayı sevgilisine hemen anlattığını belirten Kalaycıoğlu, "Diğer türlü telefonumda gördüğünde niye söylemedin olacak. Hiç gerek yok. Bütün kartları açık oynarım. O yüzden direkt alırım, böyle böyle bir durum var, eski erkek arkadaşım takıntılı bir adam ve bunu sana söylemem lazım çünkü içim hiç rahat etmiyor. Yeni erkek arkadaşıma söylerim, 'birlikte bir çözüm bulalım'a getiririm" dedi.

"SEVGİLİM KISKANÇ"

Kalaycıoğlu, o dönem birlikte olduğu sevgilisinin kıskanç bir yapıya sahip olduğunu da dile getirdi. Kalaycıoğlu, "O zaten 'ben görüşeceğim' der ben de 'tamam' derim" ifadelerini kullandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun programa katıldığı dönemde rapçi Vahap Canbay ile ilişki yaşadığı biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

