Anka Haber Ajansı 4 Aralık Çarşamba Gündemi

Güncel

09.30 - 10.30- TBMM'de Geleceke- Saadet Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getiren yönetmeliğin iptali için Danıştay'da açtığı davaya ilişkin Parti Genel Merkezinde basın toplantısı yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - Yenidoğan Çetesi Davası'nda sanıkların yargılanmasına devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - CHP Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı, Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Birleşik Metal İşçileri Hitachi Energy işletmesine bağlı 4 fabrikada grev başlatıyor. Greve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - DEM Parti Grup Başkanvekilleri, milletvekileri ile birlikte İçişleri Bakanlığı önünde kayyuma ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi turu kapsamında Denizli'de ziyaretlerde bulunacak. Karatepe Denizli CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DENİZLİ)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'de yaşanan iç savaşa dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ŞANLIURFA)

13.00 - 16 Sağlık Meslek Örgütü, Sağlık Bakanlığı önünde "Ekonomik ve özlük haklarımızı, halkın sağlık hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" çağrısıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30- DİSK Ege Bölge Temsilciliği Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'a "özgürlük" için Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)

14.00- TBMM Genel Kurulunda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.00- CHP Gençlik Kolları devir-teslim töreni Parti Genel Merkezi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- Selçuk Belediyesi, Aralık ayı meclisinin ilk oturumunu Meryem Ana Evi otoparkı nöbet alanında yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu kabul edecek. (ANKARA)

17.00 - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi üyeleri, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ilçede 98 okula imam ve din görevlisi atanmasıyla ilgili basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00 - 19.30 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ederken tutuklanan 9 kişinin serbest bırakılması için Ankara'da Yüksel İnsan Hakları Anıtı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş, İstanbul'da da Sultanahmet Meydanında açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (BRÜKSEL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…