Ankara ve İstanbul\'da Kar Yağışı Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin verilerine göre, yarın Ankara'da, çarşamba günü ise İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar yağışı; İstanbul'da ise çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.