Antalya'da Yangın: Mesut Can Y. Evi Yaktı

03.09.2025 14:09
Haber Videosu

Mesut Can Y., evini benzinle ateşe verip yangını izledi, gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi'nde dedesinden miras kalan evde kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Mesut Can Y. (30) saat 11.30 sıralarında evi benzin dökerek ateşe verdi.

Evini ateşe verdi, yarı çıplak halde karşısına geçip seyretti

ÖNCE YAKTI SONRA SEYRETTİ

Daha sonra yarı çıplak halde evden çıkıp yolun karşısına geçen Mesut Can Y., oturduğu tabureden yangını izledi. Yangını söndürmek isterken yaralanan ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ise evden güçlükle çıkabildi.

Evini ateşe verdi, yarı çıplak halde karşısına geçip seyretti

ALEVLER KÖMÜR DÜKKANINI DA TEHDİT ETTİ

Evin yanındaki kömür satışı yapılan iş yerinin sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çalışanlar ise alevlerin kömürlere ulaşmaması için hortumla su sıkarak, yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Evini ateşe verdi, yarı çıplak halde karşısına geçip seyretti

KIZ ARKADAŞI YARALANDI

Mesut Can Y. ise yolun karşısında yangına müdahale eden ekipleri takip etti. Sağlık ekipleri, Mesut Can Y.'nin elinden ve bacağından yaralanan kız arkadaşına ayakta müdahale etti. Mesut Can Y. ise ekiplerin müdahale talebini reddetti.

Evini ateşe verdi, yarı çıplak halde karşısına geçip seyretti

"GENÇLİĞİMİ DE BURADA YAKTIM"

Polis ekiplerinin yangının nasıl çıktığını sorması üzerine Mesut Can Y. "Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" dedi. Gözaltına alınan Mesut Can Y., polis merkezine götürüldü. Muhtar Abdullah Uyaroğlu, mahallenin korunması gerektiğini belirterek, yangın için çok üzgün olduklarını söyledi.

Evini ateşe verdi, yarı çıplak halde karşısına geçip seyretti
Kaynak: DHA

