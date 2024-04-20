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CHP Milletvekili Aşkın Genç, MHP'li Milletvekillerine Yanıt Verdi

CHP Milletvekili Aşkın Genç, MHP\'li Milletvekillerine Yanıt Verdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.

20.04.2024 14:51  Güncelleme: 15:04
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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, "Milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmaları mümkün değildir. Gelin din ve milliyetçilik üzerinden siyaset yapmayı bırakın, gelin hizmet siyaseti yapalım. Gelin Pınarbaşı'yı daha hızlı ve daha güçlü kim kalkındırır onun yarışını yapalım ve kararı Pınarbaşı halkına bırakalım" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Pınarbaşı'nda iptal edilen seçimler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir'in sözlerine yanıt veren Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, " Eski CHP Genel Başkanı, mevcut Genel Başkanı ve kadrosu, bir nevi Doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapı olan ve çok stratejik bir konuma sahip olan Pınarbaşı ilçemizi DEM için 'Kurtarılmış Bölge' yapma hevesi mi vardır? 'Pınarbaşı'nı "Kanbaşı" yapmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise "Asla şüphemiz yoktur ki Pınarbaşılı hemşerilerimiz teröristlerin siyasi uzantısıyla iş birliği yapan CHP'ye sandıkta haddini bildirecek ve MHP tercihi ile asil duruşunu yeniden gösterecektir" ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç X hesabından yaptığı açıklamada MHP milletvekillerinin ifadelerine yanıt verdi. Genç'in açıklaması şöyle:

"SEÇMENİN İRADESİ GASP EDİLEREK BAŞKANIMIZIN MAZBATASI VERİLMEMİŞTİR"

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. 31 Mart'ta Pınarbaşı halkı özgür iradesiyle Deniz Yağan'ı Belediye Başkanı olarak seçmiş ancak seçmenin iradesi gasp edilerek başkanımızın mazbatası verilmemiştir. 2 Haziran'da tekrarlanacak seçimde Pınarbaşı halkı daha büyük farkla Deniz Yağan'ın hakkını teslim edecek ve kendisini hak ettiği belediye başkanlığı makamına taşıyacaktır. Buna inancımız tamdır.

"BU ÜLKENİN MİLLİ DEĞERLERİ İLE OYNAMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Son günlerde MHP Kayseri Milletvekili arkadaşlarımızın açıklamalarını takip ediyor ve ne yazık ki milletin 31 Mart seçimlerinde verdiği mesajı anlamadıklarını veya anlamak istemediklerini görüyorum. Türk milleti artık kutuplaşma istemiyor hele ki kutuplaştırıcı bir dili hiçbir şekilde istemiyor. Bu ülkenin milli değerleri ile oynamak hiç kimsenin haddi de değildir hakkı da değildir. Bu ülkede ne bayrak iner ne de ezan susar.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde bu millet bunun en güzel örneğini Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda vermiştir. Orada memleketin evlatları din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin kendini feda etmekten çekinmemiştir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda da milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına yazan yine bu asil milletin asil evlatlarıdır.

"BURADA MESELE 'HİZMETTİR' KİM PINARBAŞI HALKINA DAHA İYİ HİZMET EDER, KİM PINARBAŞI'YI DAHA GELİŞTİRİR"

Burada mesele hizmettir kim Pınarbaşı halkına daha iyi hizmet eder, kim Pınarbaşı'yı daha geliştirir, kim Pınarbaşı'yı hak ettiği yere taşır. Bir tarafta ilçeyi 30 yıldır yöneten ve yerinde bile saymayıp daha da geri götüren bir anlayış, diğer tarafta Türkiye'de 412 belediye kazanmış, son 5 yılda başarı ile yönettiği belediyeleri büyük farklarla tekrar kazanmış ve Türkiye'nin 1'inci partisi olmuş halkın yönettiği, kaynakların halk için harcandığı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var.

"DEVRALDIĞIMIZ BELEDİYELERDEKİ İSRAFI, TALANI, HALKIN PARASININ NERELERE HARCANDIĞINI HEP BERABER İBRETLE İZLİYORUZ"

Devraldığımız belediyelerdeki israf ve talan kamuoyu ile paylaşılıyor. Halkın parasının nerelere harcandığını hep beraber ibretle izliyoruz. Benim ülkemin emeklisi, memuru, öğrencisi, işçisi evine ekmek götüremezken, Et ve Süt Kurumu'nun önünde sabah 04: 00'de ucuz et alabilmek için kuyruğa girerken, ucuz yemek yiyebilmek için kent lokantalarının önünde kuyruklarda beklerken, 10 bin TL emekli maaşı ile 17 bin TL asgari ücret ile açlık sınırının altında yaşamaya çalışırken, makam odalarını, makam arabalarını, saltanatı ve şatafatı görüyorsunuz. Bıraktığınız borcu, batağı görüyorsunuz. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının nerelere gittiğini görüyorsunuz. Bunun sorumlusu ülkeyi ve belediyeleri yıllardır yöneten Cumhur İttifakının ta kendisidir. AKP ve MHP'nin ta kendisidir.

-Pınarbaşı neden gelişmedi?

-Pınarbaşı neden göç veriyor?

-Pınarbaşı'nın memurları neden Pınarbaşı'nda oturmuyor?

-Pınarbaşı'nın okulları neden başarısız?

-Pınarbaşı'nın camilerinde neden imam yok?

-Doğal gaz Kayseri'nin tüm ilçelerinde kullanılırken neden hala Pınarbaşı'nda yok?

-Pınarbaşı belediyesinin borcu ne kadar?

-Kışın D-300 karayolunda yaşanan kazaların önüne neden geçilemiyor?

-Tarihi öneme haiz ve çok önemli bir kavşak noktasında yer alan Pınarbaşı neden tarım ve hayvancılıkta geriliyor da olumlu hiçbir konuda bir arpa boyu yol alamıyor?

-Meslek yüksek okulu bölümleri neden geliştirilemiyor? Öğrenci kapasitesi neden artırılamıyor? Neden 4 yıllık fakülteler açılamıyor?

"MİLLETİN İRADESİYLE ZITLAŞMAYA VE HESAPLAŞMAYA ÇALIŞANLARIN HİÇBİR ŞART VE KOŞULDA BAŞARILI OLMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Aslında bunların cevabını tüm Türkiye'de olduğu gibi Pınarbaşı'nda da halkımız 31 Mart'ta verdi, vermeye de devam edecek. Milletimiz verdiği oylarla CHP'ye güvendiğini, CHP'li belediyelerin halk için çalıştığını tescilledi. Milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmaları mümkün değildir. Gelin din ve milliyetçilik üzerinden siyaset yapmayı bırakın, gelin hizmet siyaseti yapalım. Gelin Pınarbaşı'yı daha hızlı ve daha güçlü kim kalkındırır onun yarışını yapalım ve kararı Pınarbaşı halkına bırakalım. Onlar Deniz Yağan'ı gönül rahatlığı ile tekrar seçeceklerdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aşkın Genç, MHP'li Milletvekillerine Yanıt Verdi - Son Dakika

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