Astsubaylar mezun oldu

1709 yeni astsubay Milli Savunma Bakanı Güler'in katıldığı törenle mezun oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:

"Ülkemizin, milletimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz"

BALIKESİR - Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 19'ncu dönem ve 2'nci dönem Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi kursiyerlerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, savunma ve güvenlik konularının tüm dünyada önem kazandığını söyledi.

General Kemal Balıkesir kışlasında 19 Mayıs 100. Yıl Tören Alanında gerçekleştirilen törende 5'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere bin 709 kursiyer Astsubay Çavuş olarak mezun olarak görev yerlerine uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Astsubay Çavuşların aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde daha sonra konuşmalar gerçekleşti. Dönem Birincisi Alper Gürman'ın konuşması ve yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam eden mezuniyet töreninde daha sonra Ant içme merasimi yapılarak dereceye giren öğrencilere diplomaları takdim edildi. Misafir askeri personel ile mezun olan Astsubay Çavuşlara diplomalarının verilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu marşı ve 100. Yıl Marşı'nın söylenmesiyle birlikte tören geçişi gerçekleştirildi.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan Afyoncu: "Bu millete hizmet etmek her zaman şereftir"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Afyoncu mezun öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada onlara dört tavsiyede bulundu. Rektör Afyoncu, "Genç astsubaylarımız; size hayatınız boyunca unutmamanız gereken dört şeyi burada tekrarlamak istiyorum. Birincisi şu anda sizleri gözyaşları içerisinde gururla seyreden bu aileleriniz, sizin en önemli varlıklarınızdır. Anne ve babanızın her zaman hayır duasını alın, anne ve babasının hayır duasını almayan hiçbir evladın ne vatanına, ne milletine, ne insanlığa faydalı olamayacağı kanaatindeyim. O yüzden anne ve babanızın, bütün ailenizin kıymetini bilin. İkincisi her zaman seçilmiş milli iradenin, sivil iradenin emrinde olun. Sıralı amirlerinizin sözünden çıkmadan, kendi başınıza hareket etmeden her zaman için kanun ve nizamlar ölçüsünde hareket edin. Üçüncü olarak her zaman için bu millete hizmet edin. Türk Milleti dünyanın en şerefli milletlerinden birisidir Bizim yaptığımız askeri operasyonlara bakın herhangi bir sivile zarar vermeden tamamlanıyor. Suriye'de, Irak'ta, dünyanın çeşitli yerlerinde ordumuz çok başarılı harekatlar icra etti ve insanlık tarihin her zaman centilmence savaşan millet olarak geçtik. Bu millete hizmet etmek her zaman bir şereftir. Bu millete ihanet edenler ise her zaman tarihin çöplüğünde kaybolmuştur. Dördüncü olarak da bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın, onların doğrultusunda hareket edin" diye konuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu: "Askerlik meslekten ziyade yaşam biçimidir"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyada saygın ordular arasında yer aldığına işaret ederek, "Böyle kritik bir ortamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımız nitelikli personel ve üstün teknolojik yetenekleriyle yurdumuzun güvenliği ile milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla görevine devam etmekte, barış istikrarı destekleme harekatına önemli katkılar sunmaktadır. Şüphesiz tüm bu vazifelerini yerine getirirken ihtiyaç duyduğumuz en etkili güç nitelikli ve iyi yetişmiş insan gücüdür. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın yüksek teknolojiye ait yerli ve milli silah sistemleriyle donatılmasına kadar geleceğin lider personelinin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi de hayati öneme haizdir. Bu yuvada Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu fiziken ve aleten en üst seviyede, en zor şartlarda vatanına ve milletine bağlı, aklı ve bilimi kendisine rehber edinmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş ve milletinden başka hiçbir odaktan güç almayacak şekilde yetiştirmeye devam etmektedir. Bu kutsal yuvadan başarılı bir şekilde mezun oldunuz. Bundan sonra kıtalarınıza katılarak vatan evlatlarına emir-komuta edecek, birçok zorlukların üstesinden geleceksiniz. Şunu unutmayınız ki; askerlik bir meslekten ziyade bir yaşam biçimidir ve temeli disiplindir. Disiplin de başarının temelidir. Bu okulda öğrendiklerinizin değerini kıtada anlayacaksınız. Aldığınız eğitimin size dönüşü mutlaka sebat, metanet ve sabır olarak göreceksiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlerken bu kıymetli yuvada astsubaylar yetiştirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak: "Ülkemiz ve asil milletimizin menfaatlerini güçlü bir şekilde korumaya devam edeceğiz"

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin huzur ve güvenliği için görevini başarıyla sürdürdüğünü ifade ederek, "Eğitiminizi başarıyla tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın saflarına en genç astsubaylar olarak katılmaya hak kazanan değerli silah arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Genç astsubaylar yeni rütbeniz hayırlı uğurlu olsun. Tüm dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerin yarattığı risk, tehdit ve belirsizlik ortamı ülkemizin giderek artan jeopolitik önemi ve çevre ülkelerde meydana gelen gelişmeler ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini daima güçlü bir şekilde korumamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta terörle mücadele harekatı olmak üzere hudut hattında ve hudut ötesinde Mavi ve Gök Vatanımızda dünyanın farklı coğrafyalarında ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için azim ve kararlılıkla görevini başarıyla sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız dinamik ve operasyonel yapısı, sahip olduğu yerli ve milli ileri teknoloji ürünü modern harp silah, araç ve gereçlerinin yanı sıra yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu, üstün niteliklere sahip, disiplinli ve özverili personeliyle bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğinin koruyucusu olarak kendisine tevdi edilen görevleri başarıyla icra etmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Savunma ve güvenlik konuları büyük önem kazanıyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada şunlara yer verdi:

"Yakın coğrafyamız başta olmak üzere birçok coğrafyada hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemi yaşıyoruz. Buna bağlı olarak da savunma ve güvenlik konuları, her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Yaşanan bu asimetrik gelişmelerden ve jeopolitik çekişmelerden maalesef, bölgemiz ve ülkemiz de etkileniyor. Milli Savunma Bakanlığı olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor; ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için büyük bir şevk ve gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz; son bir asrın en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini en üst seviyede sağlarken; aynı zamanda terörle mücadelede büyük başarılar elde etmektedir. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" askeri harekatların yerine, bugün artık, "sürekli ve kapsamlı" operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızın etkinlik ve başarısı sayesinde, artık ülkemize ve asil milletimize yönelen tehdit ve tehlikeler, sınırlarımızın ötesinde karşılanmakta; kaynağında bertaraf edilmektedir. Elde edilen bu başarılarda en büyük pay, başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere kahraman Mehmetçiğimize aittir" dedi.

"Mavi ve Gök Vatanımızı azim ve kararlılıkla koruyoruz"

Bakan Güler: "Terörle mücadelenin yanı sıra Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla koruyoruz. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek veriyor; uluslararası barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Ayrıca; karada, denizde ve havada büyük ve etkili tatbikatları icra ederek personelimizin harbe hazırlık seviyesini daima diri tutuyoruz. Her geçen gün yenilerini envanterimize kazandırdığımız yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle de, şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkartıyoruz. Türkiye; köklü tarihi, stratejik konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle, dünyada söz sahibi ülkelerden biridir. Son yıllarda, uluslararası arenada müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelen ülkemiz, geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürümektedir. Dolayısıyla ülkemizin huzur ve güvenliği için, kahraman ordumuzun da daima güçlü ve etkin olması hayati önemdedir. Bu bilinçle, eğitim faaliyetlerimizi çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürüyor; sizler gibi birçok kişi arasından seçilmiş yeni personelimizin katılımıyla ordumuzu güçlendiriyoruz. Astsubay Okullarımız da, milli ve manevi değerlerine bağlı olan sizleri; akademik, teknik, taktik ve fiziksel yönlerden donatıp mesleki değerler kazandırarak göreve en iyi şekilde hazırlamaktadır. Bizler de sizler gibi nice kahramanlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için her türlü olanağı sağlamaya, sizleri desteklemeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri; tarih boyunca medeniyetin kaynağı olduğu kadar, her çağın hakim güçlerinin ilgi ve etki odağındaki bu coğrafyanın en güçlü ordusudur. Sizler de artık, bu büyük ordunun seçkin bir üyesi olarak etkin ve önemli görevler üstleneceksiniz. Zira, mazisi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu Silahlı Kuvvetlerimizin, sizlerden beklentileri büyüktür. Çünkü sizler, ordumuzun bel kemiğini oluşturan Astsubaylar olarak, komuta kademesi ile Mehmetçik arasında kritik roller üstleneceksiniz. Bu kapsamda, siz değerli Astsubaylarıma bazı tavsiyelerde bulunmak isterim: Nerede olursanız olun, hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, elinizden gelenin en iyisini yapma gayret ve çabası içinde olun. Tüm vazifelerinizi; kural ve kaideler ile aynı zamanda akıl ve sağduyu ile yerine getirin. Bu anlamda eğitim ve bilgi sahibi olmak, görevlerinizi daima en iyi şekilde yapmanızı sağlayacak ve istediğiniz hedeflere sizi ulaştıracak en önemli unsurdur. Dolayısıyla ferdi eğitiminiz, mesleki teknik ve taktik bilginiz ile kondisyonunuz, her daim üst düzeyde olmalıdır. Bedenen ve fiziken güçlü olabilirsiniz, ancak güç, sizi tedbirsiz bırakmasın. Zor durumda kalmamak için sürekli yenilenmeyi ve gelişmeyi ilke edinin. Burada aldığınız eğitimlerle asla yetinmeyin. Mekteb-i asli olan kıtalarınızda kazanacağınız uygulamalı tecrübelerin yanı sıra daha iyisini yapabilmek için öğrenmeye açık olun, kendinizi ve yeteneklerinizi daha fazla geliştirin. Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz ve mevcut bilgiler, sürekli bir devinim içerisindedir. "İlim; ilim bilmektir/ İlim; kendin bilmektir/ Sen kendini bilmezsen/ ya nice okumaktır." dizelerinde de ifade edildiği gibi, her şeyden önce kendinizi tanıyın; kabiliyetlerinizi, ilgi alanlarınızı ve potansiyelinizi keşfedin. Kendinize anlamlı amaçlar oluşturun ve gelişim hedeflerinizi belirleyin. Buna yönelik çalışmalarınızı planlayın ve bu plana ne derece uyduğunuzu kontrol edin. Kendinizi, hedefinize adayın ve başladığınız çalışmaları bitirin. Çünkü size kıymet kazandıracak yaptığınız işlerdir. Bunun için öz disiplininizi güçlendirin. Kararlı ve inançlı olun. Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir. Bilgi okudukça ve gözlemledikçe; cesaret ise, bilgi ve tecrübe ile yoğruldukça gelişir, güçlenir. Bu bakımdan inançlı, planlı, çalışkan ve azimli olduğunuz sürece, başarı daima yanı başınızda olacaktır. Bu yüzden çalışmak, hayatınızın ana felsefesi; sabır ve disiplin ise bu yolda asla vazgeçmeyeceğiniz iki meziyet olmalıdır. Unutmayın ki taşı delen suyun kuvveti değil damlaların sürekliliğidir. Askerlik mesleğinin özü olan disiplin de başarının vazgeçilmez anahtarıdır" şeklinde konuştu.

"Takım çalışmasına önem verin"

Bakan Güler, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Diğer yandan yapacağınız işlerde, takım çalışmasına önem verin, iş birliği ve dayanışmayı geliştirin, farklı bakış açılarından faydalanın. Emin olunuz ki birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra sağlıklı ve zinde olmak için sporu bir yaşam tarzı, alışkanlık haline getirin. Yabancı dil öğrenmeniz de bir o kadar önemlidir. Zira dil zenginliği, vizyonunuzu geliştirecek, dünyadaki gelişmeleri çok yönlü takip edebilmenize imkan verecektir. Sonuç olarak sizlerin, bu esaslar çerçevesinde ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En hakiki mürşid ilimdir, fendir" sözünden hareketle çok okumanızı, çok çalışmanızı ve alanınızda, kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizi bekliyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde, vatan için büyük fedakarlıklar yapmanız isteneceğinin bilincinde olun. Hiçbir engel ya da imkansızlık, vazifenizi yapmaktan sizleri alıkoyamamalıdır. Bir Türk askerinin en önemli özelliklerinden biri de karşılaştığı türlü zorluklara göğüs germesini bilmesi ve yüksek bir sebat gösterebilmesidir. Bu bağlamda inancınız, yüksek azminiz ve gayretiniz ile en çetin zorlukların üstesinden gelebilir; yolunuza en güçlü şekilde devam edebilirsiniz. Asla unutmayın ki kahraman ordumuzun geleceği ve gücü sizler olacaksınız. Burada aldığınız kapsamlı askeri ve bilimsel eğitimler ile uygulamalarda göstereceğiniz üstün gayret ve çalışmalarınız sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum. Milli Savunma Bakanlığı olarak; Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimiz doğrultusunda; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan kahraman ordumuz da, Anayasa'ya ve Kanunlara bağlı olarak, Milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."