Avustralya'nın Ghost Shark Otonom Denizaltıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya'nın Ghost Shark Otonom Denizaltıları

25.02.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya, Anduril Australia ile 1,1 milyar dolara 'Ghost Shark' otonom denizaltıları geliştirecek.

Avustralya hükümetinin savunma teknolojisi şirketi Anduril Australia ile geliştirdiği "Ghost Shark" adlı otonom denizaltılar, Anduril'in sıkça birlikte anıldığı ABD merkezli yazılım şirketi Palantir etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, otonom denizaltıların kullanımına ilişkin etik ve güvenlik tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Avustralya tarafından geliştirilen ve yerli üretim olarak tanıtılan Ghost Shark programı, Avustralya Kraliyet Donanması, Anduril Australia ve Defence Science and Technology Group (DSTG) işbirliğiyle yürütülüyor.

Avustralya Savunma Bakanlığı, Eylül 2025'te Ghost Shark adı verilen otonom denizaltıların donanmaya temini için savunma teknolojisi şirketi Anduril Australia ile 1,1 milyar dolar değerinde anlaşma yapıldığını duyurdu.

İstihbarat, gözetleme, keşif ve saldırı operasyonlarını uzun mesafeden yürütmek için tasarlanan Avustralya yapımı denizaltıların ülkenin savaş kabiliyetini artırması bekleniyor.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, yaptığı açıklamada, "Ghost Shark gelecek beş yıl boyunca, giderek karmaşıklaşan stratejik ortamda ihtiyaç duyulan istihbarat, gözetleme ve saldırı yeteneklerini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın savunma teknoloji şirketi Anduril Australia ile geliştirdiği Ghost Shark projesi, otonom denizaltıların kullanımına ilişkin tartışmaları alevlendirirken, sık sık birlikte anılan Anduril ve Palantir'e yönelik tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Ghost Shark nedir?

Ghost Shark, istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini yerine getirebilen ve uzun süre su altında görev yapabilen "ekstra büyük otonom sualtı aracı" (XL-AUV) olarak tanımlanıyor.

Uzun süreli görev yapabilme, düşük görünürlük ve riskli bölgelerde personel bulundurmadan operasyon yürütebilme gibi özellikleri nedeniyle bu tür sistemler, modern deniz güvenliği stratejilerinde giderek daha fazla önem kazanıyor.

Ghost Shark'ın, Avustralya Kraliyet Donanmasına insanlı ve insansız deniz unsurlarını birlikte kullanabilme imkanı sağlayarak operasyonel esneklik ve asimetrik kabiliyet kazandırması hedefleniyor.

Otonom sualtı sistemleri, özellikle riskli bölgelerde personelin güvenliğini artırarak tehlikeli görevlerin uzaktan yürütülmesine olanak tanıyor.

Ghost Shark'ın modüler yapıda geliştirildiği ve hem kıyıdan hem de yüzey platformlarından konuşlandırılabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Bu özellik, uygun lojistik altyapıya sahip liman ve rıhtımların potansiyel konuşlandırma noktası olarak kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Anduril yazılımları ve yapay zeka tabanlı sistemleriyle büyüyor

ABD merkezli sanal gerçeklik, teknoloji ve yazılım ürünleri şirketi Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey ve Palantir yöneticileri tarafından 2017'de kurulan Anduril, yazılımları ve yapay zeka tabanlı sistemleriyle öne çıkıyor.

Gelişmiş otonom sistemler konusunda uzmanlaşan ABD merkezli savunma teknolojisi şirketi Anduril, son yıllarda hızla büyüyerek küresel savunma sektörünün dikkat çeken aktörlerinden biri haline geldi.

Anduril, Aralık 2025'te yapay zeka şirketi OpenAI ile ulusal güvenlik misyonları için gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek için stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu.

Şirket ortaklığa ilişkin yaptığı açıklamada, OpenAI'ın gelişmiş modellerinin Anduril'in yüksek performanslı savunma sistemleri ve Lattice yazılım platformuyla bir araya getirileceği belirtildi.

Anduril'in en çok ön plana çıkan ürünleri arasında Lattice platformu, Roadrunner adlı dikey kalkış yapabilen insansız hava aracı ve Ghost Shark adı verilen otonom denizaltılar yer alıyor.

Şirketin temel yazılım altyapılarından biri olan Lattice platformu, radarlar, sensörler, kameralar ve farklı insansız sistemlerden gelen verileri tek bir ortak komuta-kontrol ağı içinde birleştirerek operatörlere bütünleşik bir operasyonel tablo sunuyor.

Anduril'in geliştirdiği Roadrunner adlı dikey kalkış yapabilen insansız hava aracı, hedefe angajman gerekmemesi durumunda üsse geri dönerek yeniden kullanılabilen bir sistem olarak biliniyor.

Anduril'in kurucu ortakları eski Palantir geçmişine sahip

Anduril ile Palantir aynı şirket olmasa da Anduril'in kurucu kadrosunda Palantir geçmişine sahip isimlerin bulunması ve iki şirketin yapay zeka tabanlı savunma teknolojileri alanında benzer ekosistemlerde faaliyet göstermesi nedeniyle şirketler sık sık birlikte anılıyor.

ABD merkezli yazılım şirketi Palantir'in müşterileri arasında İsrail Savunma Kuvvetleri, ABD Savunma Bakanlığı, düzinelerce büyük şirket ve ülke bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına devam etmesine rağmen, Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son iki yılda hızla büyüdüğü biliniyor.

Palantir tarafından üretilen ve ABD ordusu tarafından "yapay zeka destekli savaş alanı platformu" olarak adlandırılan Maven, sadece Gazze'de değil, Yemen, Suriye ve Irak dahil Orta Doğu'da pek çok ülkede ABD hava saldırılarını yönlendirmek için kullanılıyor.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) Palantir'e, ülkedeki göçmenlerin hareketlerini neredeyse gerçek zamanlı izlemek amacıyla 30 milyon dolar ödemeyi kabul etmesi üzerine, Mayıs 2025'te Palantir'in 13 eski çalışanı şirketin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile yaptığı işbirliğini kınadı.

Şirketten ayrılan 13 çalışan, "Palantir dahil büyük teknoloji şirketleri, oligarkların önderlik ettiği bir devrim kisvesi altında otoriterliği normalleştirerek giderek daha fazla suç ortağı oluyorlar. Bu eğilime karşı direnmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İlk Palantir çalışanlarının bu teknolojileri geliştirmenin etik açıdan taşıdığı ağırlığı anlamadığını vurgulayan 13 kişi, "Bu ilkeler, artık ihlal ediliyor ve Palantir Technologies ve Silikon Vadisi'nde hızla ortadan kaldırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anduril'in kurucu ortaklarından Trae Stephens, Brian Schimpf ve Matt Grimm dahil Babak Siavoshy, Matthew Steckman ve Ann Marie Rosas gibi şirket ekibinin önemli bir kısmının daha önce Palantir'de görev almış kişilerden oluşması, sık sık sosyal medyada tartışma konusu oluyor.

Ancak Ghost Shark programında Palantir'in doğrudan teknik rolü bulunduğuna ilişkin resmi bilgi bulunmazken, bu tür tartışmalar Silikon Vadisi merkezli savunma teknolojisi şirketlerinin giderek aynı ekosistem içinde faaliyet göstermesinden kaynaklanıyor.

"Katil robot" ve etik tartışması"

Sosyal medyada, Ghost Shark'ın "insan müdahalesi olmadan öldürebilecek robot" olarak tanımlanması dikkat çekse de Avustralya hükümeti ve resmi kurumların açıklamalarında sistem için bu ifade kullanılmıyor.

Platformun "otonom" ve "vurucu görev yapabilecek" kapasitede olduğu belirtilirken, ölümcül kararların tamamen insan dışı mekanizmalara bırakıldığına dair açık bir ifade bulunmuyor.

Bu tür otonom sistemlerin yaygınlaşması, uluslararası hukuk açısından yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Sivil-asker ayrımının algoritmalar üzerinden yapılması ciddi riskler barındırırken, bir saldırı kararının büyük ölçüde algoritmik analizlere dayanması olası ihlallerde sorumluluğun kime ait olduğu sorusunu akıllara getiriyor.

Olası bir ihlalden kararı veren askeri yetkilinin mi, sistemi geliştiren şirketin mi yoksa bu sistemleri devreye sokan devletin mi sorumlu olacağı sorusu henüz belirsizliğini koruyor.

Otonom su altı sistemleri öne çıkıyor

Denizlerde artan rekabet ve güvenlik riskleri, otonom deniz platformlarına olan ilgiyi hızlandırırken, ABD, İngiltere, Rusya, Kuzey Kore, Japonya, Hindistan, Çin, Kanada, İran, İsrail, Güney Kore, Norveç gibi ülkeler farklı ölçeklerde insansız sualtı araçları ve sistemleri geliştirmek için çalışıyor.

Ghost Shark, Avustralya'nın denizaltı savaş kabiliyetini modernize etmeye yönelik uzun vadeli planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Anduril ile Avustralya hükümeti, ayrıca Ghost Shark'ın satılabileceği yurt dışı pazarları belirlemek için yoğun şekilde çalışıyor.

Avustralya hükümeti, 15 Şubat'ta, ABD ve İngiltere ile varılan AUKUS anlaşması kapsamında nükleer denizaltı üretimine destek verecek tersane inşası için yaklaşık 2,7 milyar dolar harcayacağını açıkladı.

"Orca XLUUV", ABD Donanması için geliştirilen, uzun menzilli görevlerde istihbarat, keşif ve farklı operasyonel yükleri otonom şekilde taşıyabilen "ekstra büyük insansız sualtı aracı" olarak öne çıkıyor."

İngiltere'nin "ekstra büyük insansız sualtı aracı" sınıfında yer alan XV Excalibur'u ise 12 metre uzunluğa ve 19 ton deplasmana sahip deneysel bir platform olarak tanımlanıyor ve Kraliyet Donanması tarafından bugüne kadar test edilen en büyük insansız sualtı aracı konumunda bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim 2025'te nükleer fırlatma sistemine sahip "Poseidon" insansız denizaltı aracını test ettiklerini belirterek, "Hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil." dedi.

Kuzey Kore ordusu, Eylül 2025'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teçhizat departmanına ve deniz yolları bürosuna, Doğu Denizi Filosu komutanlığına ve birkaç filoya, "tsunami" anlamındaki "Haeil" adı verilen nükleer kabiliyetli su altı saldırı İHA'sını hizmete sokmak için hazırlık yapma emri verdi.

Japonya da Aralık 2025'te yeni bütçe kapsamında, özellikle güneybatı adalarının savunmasını güçlendirmeyi ve "uzaktan vurma" kabiliyetini artırmayı hedefliyor ve bu çerçevede uzun menzilli seyir füzeleri ve insansız hava, deniz ve denizaltı araçlarına önemli kaynak ayırıyor.

Hindistan tarafından geliştirilen High Endurance AUV programı ise uzun süreli otonom görevler için tasarlanan modüler sualtı aracının yüzey ve dalış kabiliyetlerini doğrulamaya yönelik gelişim testleriyle ilerliyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Denizcilik, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Ghost Shark Otonom Denizaltıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan’dan 30 daire aldı Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı
4 büyükler peşinde koşmuştu Ahmetcan Kaplan’dan transfer teklifi itirafı 4 büyükler peşinde koşmuştu! Ahmetcan Kaplan'dan transfer teklifi itirafı
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York’tan geldi Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Ünlü şarkıcı Gökçe, yıllardır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı Ünlü şarkıcı Gökçe, yıllardır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar
Spalletti, Kenan Yıldız’ın kendisinden istediği şeyi açıkladı Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü
Balıkesir’de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı ''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt

13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:46
Görenler tanıyamıyor Kerim Rahmi Koç’un 2021’de verdiği röportaja bakın
Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç'un 2021'de verdiği röportaja bakın
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:59
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:56
Galatasaray’ı yenen takıma FIFA’dan şok ceza
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza
11:49
Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:21:39. #7.13#
SON DAKİKA: Avustralya'nın Ghost Shark Otonom Denizaltıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.