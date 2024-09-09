Eğitim Yılı Açılışı: Bakan Tekin Uyarılarda Bulundu - Son Dakika
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Eğitim Yılı Açılışı: Bakan Tekin Uyarılarda Bulundu

Eğitim Yılı Açılışı: Bakan Tekin Uyarılarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törende ilk ders zilini çalan Bakan Tekin, kayıt ücretleri ve okul seçimlerinde yaşanan sorunlar hakkında net ifadelerde bulundu. Ayrıca, Gazze'de hayatını kaybedenlerin üçte birinin öğrenci olduğunu belirterek, eğitimde adalet ve bağımsızlık vurgusu yaptı. Okullarda ücretsiz yemek uygulamasının devam edeceğini de açıkladı.

09.09.2024 13:06
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen '2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılarak, ilk ders zilini çaldı. Bakan Tekin, "Asla ve kata kayıt parası, kayıt ücreti ya da öğrenci sınıf şube seçimi gibi konularla ilgili olarak okullarımızın, okul yöneticilerimizin böyle bir şey alması mümkün değildir" dedi.

Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene Bakan Tekin'in yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Bakan Tekin, okuldaki yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Tekin, daha sonra sınıfları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulundu. Bakan Tekin, Türkiye genelinde 20 milyona yakın öğrencinin ders başı yaptığını, 750 bininin üzerinde derslikte, 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmenin eğitim öğretim yılına başladığını söyledi. Tekin, "Eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Kocaman bir aileyiz, öyle düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, çocuklarımızın yakınları hepsini düşündüğümüzde aslında 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hep beraber eğitim öğretim süreçlerini yakından takip eden bir kocaman bir aile olarak bu heyecanı hep beraber yaşıyoruz" dedi.

Bakan Tekin, Gazze'de yaşamını yitirenlerin 3'te 1'inin öğrenci olduğuna işaret ederek, "Biz bu anlamda hem kendi bağımsızlık mücadelemizi ve vatan savunmamızı çocuklarımıza, gençlerimize bir kez daha vermek hem de dünyanın neresinde olursa olsun, ne zaman olursa olsun adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek, bir nesil yetiştirebilecek, bir farkındalık oluşturmak için bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık" ifadelerini kullandı.

'ÜCRETSİZ YEMEK HİZMETİMİZ DEVAM EDECEKTİR'

Tekin, okullarda ücretsiz yemek uygulaması ile ilgili soruya, "Ücretsiz yemekle ilgili olarak geçtiğimiz yıl yaptığımız uygulamayı devam ettireceğiz. Deprem bölgesindeki ve taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz için uygulanan ücretsiz yemek hizmetimiz devam edecektir" dedi.

Okullara yeni kayıt olacak öğrencilerin, okul seçimi yaparken yaşadığı problemler ve kayıt ücreti iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu:

"İlkokul 1'inci sınıflara ve ortaokul 1'inci sınıflara öğrenci kaydı adrese dayalı olarak yapılıyor. Yani bu okula normal koşullarda hangi adres sınırları içerisindeki çocuklarımızın kaydolacağı belli. Bir şey yapmasına da gerek yok velilerimizin. Biz zaten elektronik ortamda kayıtlarını yapıyoruz. Ortaöğretim kurumlarına geldiğimiz zaman, biliyorsunuz 2 tür ortaöğretim kurumumuz var. Bir, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız, 2'ncisi sınavla öğrenci almadığı için adrese dayalı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız. Sınavla öğrenci alanlar zaten nasıl öğrenci aldığı belli. Sınavla öğrenci alanların dışındakilerde de usul belli yine. Kural belli ve merkezi bir yerleştirme var. Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir? Bu yıl biliyorsunuz bu bağışlarla ilgili konuşulan konuların 2'nci faslı şuydu; okullarımızın idarecilerimizi de zor durumda bırakan bir sıkıntısı vardı. Velilerimiz, sınıf öğretmeni ya da şube seçmek için baskı yapıyorlardı. Burada bağış ya da para alındığı söyleniyordu. Onu da biz bu yıl merkezi yaptık. Yani çocuğu bu okula kayıtlı olan bir velimizin gelip de 'Ben çocuğumu şu öğretmenin okutmasını istiyorum' diyebileceği bir alan da bırakmadık. Dolayısıyla asla ve kata kayıt parası, kayıt ücreti ya da öğrenci sınıf şube seçimi gibi konularla ilgili ilgili olarak okullarımızın, okul yöneticilerimizin böyle bir şey alması mümkün değildir. Diğerleri ile ilgili alanlar varsa da onlarla ilgili gereklerini gereğini zaten biz yapıyoruz."

Kaynak: DHA

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