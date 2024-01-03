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Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-28' operasyonlarında, 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arandığını belirten Yerlikaya, operasyonun devam edeceğini ve tüm suçluların adalet önüne çıkarılacağını söyledi.

03.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 11:08
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını açıkladı.

11 ilde düzenlenen "Kafes 28" operasyonunda 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (Acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.

EGM İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il Emniyet Müdürlüklerimizce, İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 İlde; ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şahsa Kafes-28 Operasyonları düzenledi.

Operasyonda yakalanan şahısların, Suç Örgütü Üyeliği, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Saldırı, Kalpazanlık, Soygun, Dolandırıcılık, Göçmen Kaçakçılığı, Adam Öldürme, Fuhuş, Hırsızlık, Kaçakçılık, Rüşvet, Yolsuzluk ve Sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti".

Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
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