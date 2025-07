Bakan Yumaklı: Son bir haftada 624 yangın çıktı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yılın 6 ayında bin 305'i ormanlık alanda, bin 739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 adet yangın çıktı. Yaklaşık yangınların 624'ü sadece son bir haftada çıktı. 624 yangının 621 tanesini kontrol altına aldık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde bilgi paylaştı. Son bir haftanın orman yangınlarıyla mücadelede çok yoğun geçtiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Bu yılın 6 ayında bin 305'i ormanlık alanda, bin 739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 adet yangın çıktı. Bu yangınlarımıza Cumhuriyet tarihimizin en büyük kara ve hava filosuyla deneyimli 25 bin orman kahramanı kardeşimizle müdahil olduk, bunlarla mücadele ettik. Hava araçlarımız yaz başından bu yana 16 bin 35 sorti yaptılar ve sadece havadan 52 bin ton su atıldı. Yaklaşık yangınların 624'ü sadece son bir haftada çıktı. Son bir haftada İzmir'de, Sakarya'da, Hatay'da, Bilecik'te, Manisa'da, İstanbul'da, Bursa'da çok ciddi boyutlara ulaşan yangınlarla mücadele ettik. Bu yangınlarda 2021 yangınları potansiyelini gördük. Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosu ve personeliyle müdahalelerimizle bu zorlu süreçte çok iyi sonuçlar aldık. Son bir haftadaki 624 yangının 621 tanesini kontrol altına aldık. Bugün 9 büyük yangınla mücadele ettik, 6'sını kontrol altına aldık. Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul- Silivri, Adana- Ceyhan, Uşak- Eşme bu yangınlar kontrol altına alınmıştır" diye konuştu.

'ÇEŞME'DE YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ'

Bakan Yumaklı, açıklamsına şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Çeşme'de otluk ve makilik çalı çırpının olduğu bir alan yanmaya başladı. Bu çok geniş bir alana yayıldı. Burada da yine arkadaşlarımız ve elbette ki oradaki bütün diğer kurumların, kuruluşların imkanlarıyla birlikte yangına müdahil olundu. Çeşme yangının enerjisi düşürüldü. Şu an için enerjisi düşmüş bu yangınla ilgili yarın çok daha güzel haberler vermeyi umuyoruz."

'BİR ARKADAŞIMIZ ŞEHİT, BİR ARKADAŞIMIZ DA ENTÜBE EDİLDİ'

Dün gece saat 21.00 sıralarında Ödemiş'ten yangın ihbarı aldıklarını ve yangında rüzgarın etkisini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Saatte 100 kilometreye varan bir rüzgar hızından bahsediyoruz. Şu anda Ödemiş yangını ile mücadelemiz sürüyor. Şiddetli rüzgar maalesef hız kesmedi. Bütün yangınlar elbette yüreğimize kor düşürüyor. Hem yanan yeşil vatanımız için hem orada yok olan ekosistem için. Ama bugün maalesef bu yangınların içerisine canını hiçe sayarak dalan arkadaşlarımızdan bir tanesini maalesef şehit verdik. Bir diğer arkadaşımız da şu anda entübe vaziyette hastanede. Ödemiş'te 81 yaşında bir vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Orman kahramanı arkadaşlarımıza da morallerini düşürmemelerini, bu vatan savunmasında her zaman olduğu gibi gözümüzü budaktan sakınmadan mücadele edeceğimizi onlar adına da buradan Türkiye kamuoyuna iletmek istiyorum. Bugün biz bu şehidimizin ardından elbette bir görev olarak bu yangınları söndüreceğiz. Onların emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.

'KAYNAK MAKİNESİNDEN ÇIKAN KIVILCIM YANGINA SEBEP OLDU'

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangının fabrikadaki kaynak işleminden kaynaklandığı kaydeden Bakan Yumaklı, "Buca'da sanki biz hiç uyarmamışız, ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikadaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcım çöplere, çöplerden de ormana sıçradı. Şu anda maalesef yerleşim yerlerinin etrafında problem oluşturmaya gidecek görüntüleri oluşturdu. Kamuoyumuzun takdirine bırakıyorum. Bütün vatandaşlarımıza sadece kendilerinin hassasiyeti değil, yanlarında bu duyarsızlığı gösteren kişileri de uyarmalarını, müdahil olmalarını istiyoruz. Bu toplumsal bir konu. Herkesin omuz omuza vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMU MANİPÜLE EDECEK ÖLÇÜDEKİ DEZENFORMASYONLAR BİZİ YORUYOR'

İzmir'de orman yangınlarına 10 uçak ve 25 helikopterle havadan, bütün imkanlarla da karadan müdahale edildiğini belirten Yumaklı, "Arkadaşlarımız sabaha kadar Buca ve Ödemiş için müdahaleye ve mücadeleye devam edecekler. Bu bir savaş, yine söylüyorum. Biz bu savaşı kazanırız. Bundan zerre kadar şüphem yok. Ancak bizim arkadaşlarımız cephede mücadele verirken mesnetsiz iddialar, toplumu manipüle edecek ölçüde dezenformasyonlar bizi yoruyor. Hiç kimsenin sahada mücadele eden arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yok. Bu vatan sadece mücadele edenlerin değil, etmeyenlerinde. Herkes kendisine bir çeki düzen versin. Polemik yapmayacağımızı söyledik. Ama müsaade ederseniz arkadaşlarımızın morallerini korumaya, haklarını korumaya bizim de hakkımız olsun. Sadece işimize odaklanıyoruz" dedi.

'BİR HAFTAYI ATEŞE SEBEBİYET VERMEDEN GEÇİRELİM'

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele için tüm vatandaşlardan destek isteyerek, "Yangın çıktığında müdahil oluyorsunuz. Ama asıl başarı bunun çıkmamasını sağlamak. Hem canlarımızı hem kaynaklarımızı harcıyoruz. Ne uğruna? Bunun takdirini de kamuoyumuza bırakıyorum. Biz yanan her metrekareyi yeşerteceğiz. Her yanan ya da zarar gören alan bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırılır, yeşertilir, tohumla fidanla buluşturulur. Önümüzdeki günlerde yine çok şiddetli rüzgar, aşırı sıcaklık, düşük nem uyarısı var. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bir kıvılcım bile olsa yaptığınız her neyse bunu yapmayın. Bugün Buca'daki o duyarsızlık, olmasaydı biz bugün Ödemiş yangını ile ilgili sizlere güzel haberler veriyor olacaktık. Ama güçlerimiz bölündü, arkadaşlarımız yoruldu. 10 gündür bununla mücadele ediyoruz. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Şu bir haftayı lütfen dışarıda ateşe sebebiyet vermeden geçirelim" dedi.