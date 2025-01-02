Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar "Daltonlar" suç örgütü üyesi çıktı - Son Dakika
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Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar "Daltonlar" suç örgütü üyesi çıktı

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Bakırköy'de aynı iş yerine bir günde iki kez kurşun yağdıran 3 şüphelinin "Daltonlar" suç örgütü üyesi oldukları ortaya çıktı. 17, 22 ve 27 yaşındaki şüpheliler adliyeye sevk edilirken mağdur iş yeri sahibi, kurşunlama görüntüsüyle kendisinden haraç istendiğini belirtti.

02.01.2025 14:20  Güncelleme: 15:31
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 3 şüpheli, 24 Aralık'ta gece saatlerinde otomobillere cam filmi satan bir bir iş yerine gelerek silahla ateş açtı. Ardından akşam saatlerinde tekrar gelen şüpheliler, aynı iş yerine 13 el daha ateş etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şenlikköy Florya Caddesi'nde araçlara cam film kaplaması yapan iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, olay yerindeki çok sayıda mermi kovanı ile mermi çekirdekleri buldu.

Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar 'Daltonlar' suç örgütü üyesi çıktı

KURŞUNLAMA GÖRÜNTÜLERİYLE HARAÇ İSTEDİLER

İş yeri sahibi S.İ'nin ifadesinde, ilk kurşunlama olayından sonra kendilerine şüphelilerin çektiği ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoyu gönderdiklerini ve "Mesajı aldınız, sabah patronunuz arasın beni." şeklinde mesaj attıklarını söylediği öğrenildi.

Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar 'Daltonlar' suç örgütü üyesi çıktı

ŞÜPHELİLER, "DALTONLAR" SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI

Araştırmalarını derinleştiren ekipler, olayda kullanılan çalıntı motosikleti, Esenyurt'ta bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Kimliği tespit edilen 3 şüphelinin "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün yurt dışındaki üyelerinden talimat aldıkları belirlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınla A.A. (17), E.A. (27) ve B.Y. (22) yakalandı.

Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar 'Daltonlar' suç örgütü üyesi çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Evdeki aramalarda B.Y'e ait tabancanın yanı sıra olayda kullanılan motosiklet kaskları ve montlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Şüphelilerin olayın ardından Esenyurt'a gittikleri ve motosikleti park ettikten sonra brandayla üzerini kapattıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar "Daltonlar" suç örgütü üyesi çıktı
Kaynak: AA

Bakırköy, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar 'Daltonlar' suç örgütü üyesi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysi Karaman:
    devlet her zaman 18 yaşındadır mafyanın kökü kazilmali 27 0 Yanıtla
  • Coronaci :
    Cam filmi dukkanindan harac istemek nedir ufakliklar 7 0 Yanıtla
  • Ferhat KAYA:
    bu tür suç cezaları şikayet bağlı olmayacak en 25 yıl yatacak ceza evinde biraz ortalık temizlenir belki 1 0 Yanıtla
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