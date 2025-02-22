Balıkesir'de CHP Örgütleri "Özgürlük ve Demokrasi" İçin Yürüdü... Aytekin: "Chp Yapılacak İlk Seçimde İktidar Olacak"

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Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Kerim UĞUR

(BALIKESİR) - CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından "Özgürlük ve Demokrasi" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "CHP öyle işveren odalarında pazarlıklarla, dilekçelerle kurulmuş bir parti değil. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. CHP yapılacak ilk seçimde iktidar olacak. CHP bir milyon 600 bin üyesinin önüne sandık koyarak bu örgütün kendi bağrından bir aday çıkartacak. Engellemek istedikleri budur" ifadesini kullandı.

CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından "Özgürlük ve Demokrasi" yürüyüşü düzenlendi. Uçak Anıtı'nda toplanan CHP'liler Kızılay, Anafartalar ve Milli Kuvvetler caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Aytekin: 12 Eylül rejimlerini mumla aratacak zor günlerden geçiyoruz

Aytekin, "12 Mart, 12 Eylül rejimlerini mumla aratacak zor günlerden geçiyoruz. Bir yanda halkımız ekonomik sorunlar altında inim inim inliyor. Adına külliye dedikleri sarayın bir günlük harcaması tam 59 milyon TL. Ama bu ülkede bir aylık asgari ücret bir cumhuriyet altınına eşitlendi. Bu ülkede emekliler o üç harfli marketlerin çöp konteynerlerinden yiyecek toplayacak hale geldiler. Bu ülkede öğrenciler, eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu ülkede çiftçiler tarlasını, bağını, bahçesini ekemez noktasına geldiler" dedi.

"İlk erken seçimde kazanacağız"

Aytekin, ülkede güvenlik sorunu olduğunu belirterek, "İnsanlar sabah kalkıp iş yerlerine gittiklerinde fabrikalarda alın teri döktükleri yerlerde iş kazalarıyla patlamalarla topluca can veriyorlar. Bu ülkede yenidoğan bebeklerimiz doğum olduğu hastanelerde hayatlarını kaybediyorlar. Bu ülkede sanayicisi, işvereni, işçisi, gazetecisi, siyasetçisi, ağzını açtığı anda soluğu polis karakollarında, savcı, hakim karşısında ve zindanlarda alıyor. İlk erken seçimde Türkiye'nin her noktasında kazanacağız. Ortak akılla birbirimize sarılarak, birbirimizi severek, tek bir yurttaşımızı dahi öteki yapmayarak kazanacağız" diye konuştu.

"Yolsuzluk eşittir Adalet ve Kalkınma Partisi"

Aytekin, Balıkesir'in 20 ilçesinden dördünün AK Parti tarafından yönetildiğini, bu dört ilçenin nüfusunun 100 bin olduğunu belirterek, "CHP'li belediyelerin halktaki memnuniyetinin 9 aylık karşılığını ölçtük, yüzde 58'le 31 Mart 2024'ten bu yana 9 puan artırmış durumdayız. Bu başarıyı gören o ceberrut iktidar boş durmadı. Neymiş Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer terörle iltisaklıymış... Türkiye'de en yüksek oranda oyla seçilmiş Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat yolsuzluk yapmış... ya bu ülkeye yolsuzluğu siz getirdiniz. Yolsuzluk eşittir Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu millet bunu biliyor. Yağma yok. Belediyelerimiz şıkır şıkır çalışıyor. Halkın her türlü ihtiyacını gidermeye devletin bu iktidarın, hükümetin eksiklerini yapamadıklarını hatta yapmadıklarını, yapmaya devam edecekler" ifadesini kullandı.

"CHP yapılacak ilk seçimde iktidar olacak"

Aytekin, 31 Mart'te birinci parti olduklarını belirterek, "31 Mart'tan bu yana her ayki ölçümlerde birinciliğini koruyan, yükselten CHP'ye kumpas kurmaya, iftira atmaya, dava süreci başlatmaya kalkıştılar. Onlara bildikleri ama unuttukları bir şeyi hatırlatalım. CHP öyle işveren odalarında pazarlıklarla, dilekçelerle kurulmuş bir parti değil. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Herkesin gördüğü bildiği şey onların da gördüğü şu. CHP yapılacak ilk seçimde iktidar olacak. CHP kendi içinden bir evladını öyle kapalı kapılar ardında birkaç kişinin tercih etmesiyle değil Türkiye genelinde bir milyon 600 bin üyesinin önüne sandık koyarak ön seçim yaparak bu örgütün kendi bağrından bir aday çıkartacak. Engellemek istedikleri budur" diye konuştu. Aytekin, şunları kaydetti:

"Derhal erken seçim isteyeceğiz"

"Çünkü biliyorlar ki bir milyon 600 bin üyemiz gidecek. Bu ülkenin cumhurbaşkanı adayını değil, 13'üncü cumhurbaşkanını seçecek. Bildikleri budur, ne yaparlarsa yapsınlar 23 Mart'ta ön seçim sandığı, mahallelerimize ilçe ve il başkanlıklarımıza konacak ve üyelerimiz gidecek. Bu partinin bir evladını bu milletin bir evladını Cumhurbaşkanı adayı olarak seçecekler. Sonra kenetleneceğiz. Bu ülkenin sorunlarının tek bir çözümü var. O da erken seçimdir. O da sandıktır. O da milletin iradesidir. Derhal erken seçim isteyeceğiz. İşte o gün Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak. CHP'nin iktidarında tıpkı şu an tepemizde parlayan güneş gibi olacağız. Herkese eşit, herkese adaletli olacağız. Bu ülkeye huzuru getireceğiz. Bu ülkede herkes mutlu olacak. Bu ülkede kimse karşısındakini hain ilan etmeyecek. Bu ülkeye huzurlu insanların mutlu yaşadığı, huzurla yaşadığı, kol kola omuz omuza olduğu mutlu bir Türkiye olacak. Bunu birlikte başaracağız."

Sarı: "Birleşe birleşe kazanacağız"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da "Gün kol kola gelip mücadele etme günüdür. Çocuklarımız bizden gelecek bekliyor. Eğer bu umuda biz sahip çıkmazsak yarın yaşayacak bir vatan bulamayız. Bu baskıya, zorbalığa, hukuksuzluğa karşı her şeye rağmen bir araya geleceğiz. Bir olacağız ve birlikte birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

"Halka hesap verme zamanı geldi"

Sarı, "Bu zulme teslim olmayacak. Ülkemizi bu zulüm iktidarına teslim etmeyeceğiz. CHP kadroları kendinden emin ve cesur şekilde mücadele ediyor. Bu hukuksuzların karşısında 100 yıldan beri buradayız. Yüzlerce yıl burada olacağız. O sebeple bugünden tezi yok. Hep birlikte sokağa iniyoruz arkadaşlar. Kapı kapı geziyoruz. Özgürlüklerimize sahip çıkıyoruz. Adaletsizliklerin karşısında duruyoruz. Hep birlikte demokrasi çatısı altında bir oluyoruz. Bugüne kadar siyasi görüşü ne olursa olsun hangi partiye oy vermiş olursa olsun bugünden tezi yok. Vatanını, bayrağını seven herkese bu Cumhuriyet Meydanı'ndaki ruha sahip çıkmaya destek olmaya davet ediyorum. Hazır mıyız iktidarı değiştirmeye? Hep birlikte sandığı bu meydana istiyoruz. Halka hesap verme zamanı geldi. Getirin o sandığı halkın iradesini sandıkta nasıl çıkıyormuş hep birlikte göstereceğiz" ifadesini kullandı.

Köybaşı: "AKP iktidarından bunalan yurttaşlarımız 31 bir Mart'ta partimizi birinci yaptı"

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı da "Ülkemizde yaşanan tutuklamalar, gözaltılar, sorgulamalar maalesef sıradan olaylar haline geldi. Seçilmiş belediye başkanları gözaltına alınıyor, görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. 11 ayda tam 11 kayyum. Seçimlerde iradesini kullanan, yurttaşın iradesi gasp ediliyor. İktidarın işaretiyle yapılan bu operasyonlar göstermiştir ki güzel ülkemizde kuvvetler ayrılığı fiilen sona erdirilmiş demokrasi rafa kaldırılmış, anayasası olan ama anayasal anlayışı olmayan bir devlet anlayışı ülkemize olmuştur. Bunun sonunda iktidar tek elde topladığı güç ile toplumu, siyaseti ve partimizi dizayn etmeye çalışmaktadır. Yoksul, yoksulluk, açlık, her yeri sarmış, dünyanın kıskandığı sağlıkta randevu bile alınamaz hale gelmiş, kalıcılaşan adaletsizlik, derin umutsuzluk yaratmıştır. Hepsinden önemlisi yarattıkları maarif modeliyle okullarımız tarikatlara teslim edilmiş binlerce öğretmenimiz atanmayarak eğitim ordusunun dışında bırakılmıştır. Eğitimde, bilimden, çağdaşlıktan uzaklaşılmıştır. AKP iktidarından bunalan yurttaşlarımız 31 bir Mart'ta partimizi birinci parti yapmıştır" dedi.

"Durdurmaya gücünüz yetmeyecek"

"Belediyelerimizin, sosyal belediyecilik uygulamaları ile yurttaşlarımız daha da fazla destek almaya başladığını gören iktidar, belediyelerimizi çalıştırmamak için hizmetlerini durdurmak için her yolu denemektedir" diyen Köybaşı, şunları kaydetti:

"İktidarın durdurmak istediği hizmet, dar gelirlilerin karnını doyurduğu Kent Lokantalarıdır. Yoksullara giden ulaşan bedava yemektir. Bebekler için kapıya konan bir şişe süttür. İlkokula giden çocuğun beslenme çantasında yer alan bir dilim ekmek biraz peynirdir. Alışveriş kartına yüklenen yakacak yardımıdır. Ne yaparsanız yapın bunları durdurmaya gücünüz yetmeyecek. Halk kendine ait olanı mutlaka alacaktır.

"Kemalizm domuz bağcılarına karşı panzehirdir"

Ülkemiz, yurttaşlarımız bunlarla uğraşırken bu kaostan faydalanıp kendine yol açmaya çalışan AKP'li meclise giren Hizbullah'ın siyasi kanadı olan bir partinin mensup milletvekili Kemalizm zehirdir. Biz bu zehri yutmayacağız demiş. Kabahat sende değil. Kabahat seni listelerine yazarak bu gazi meclise sokan da. Kemalizm, yobazlığa karşı, domuz bağcılarına karşı panzehirdir. Türk bayrağından, Türk ulusundan, cumhuriyetten, demokrasiden, laiklikten nefret edenlere karşı panzehirdir. Mustafa Kemal'in askerleri var olduğu sürece bu panzehiri içeceksiniz. Bunu sakın unutmayın.

"Elbet bu karanlık dönem bitecek"

Bizler ülkemizdeki bozuk düzeni, ayakkabısı su alan babalarla ucuz gıda için akşam pazara çıkan annelerle güzel günler umuduyla direnen, geleceğimiz, gençlerimizle, 'inadına isyan inadına özgürlük' diyen kadınlarımızla birlikte değiştireceğiz. Emeği yok sayılan emekçilerle, hayattan dışlanan emekçilerle, mahsulü tarlada kalan çiftçilerle siftahsız kepenk kapatan esnafı değiştireceğiz. Sizlerle Mustafa Kemal'in askerleriyle bu bozuk düzeni değiştireceğiz. Biz biliyoruz ki ilk yapılacak seçimde haklı kazanacak, halk kazanacak, biz kazanacağız. Bunun için durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, çok çalışacağız."