Banka Saldırısı: Cansu'ya Aşk Takıntısı

31.03.2026 11:44
İşten çıkarılan Muhammed S., bıçakla bankayı bastı, şube müdürünü rehin aldı. Özel harekatla yakalandı.

Doğan Can CESUR/ -BEŞİKTAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bankadaki işinden, gişe görevlisi Cansu D.'yi rahatsız ettiği için çıkarılan Muhammed S. (36), bıçakla Nispetiye Caddesi'ndeki şubeyi bastı. Bankanın şube müdürü Özlem G.E.'yi rehin alan saldırgan, güvenlik görevlisini de korkutarak silahını aldı. Özel harekat polislerinin müdahalesiyle yakalanan Muhammet S. ifadesinde " 2 gün görev yaptığım bankada Cansu'ya ilgi duymaya başladım. Telefon numaramı kağıda yazarak bankadayken kendisine verdim. Beni arayıp 'Sen sapık mısın' diyerek telefonu kapattı. Bankaya giderek Cansu'yu korkutmak istedim. Sevgime karşılık alamadığım için yaptım" dediği öğrenildi. Diğer yandan operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed S., caddedeki banka şubesine geldi. İçeri giren şüpheli banka müdürü Özlem G.E.'nin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Güvenlik görevlisi Ferhat D.'ye silahını bırakmasını söyledi. Silahı alan şüpheli dışarı çıkarak havaya 1 el ateş açtı.

SOYGUN İHBARI YAPILDI GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Çevredekilerin soygun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye çıkarak elindeki silahla direnmeye başladı.

KÖPEKLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgana, eğitimli özel harekat köpeğiyle müdahale edildi. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansa teslim edildi. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi. Operasyon anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

İŞTEN ÇIKARILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı Cansu D.'ye (25) aşık olduğu ve bu durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi. Saldırgan hakkında 'Gasp' (yağma), 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Tehdit' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

' "ARA BENİ" DİYE NOT YAZDIM MASASINA BIRAKTIM'

Saldırgan Muhammed S.'nin verdiği ifadede, "2025 yılı Ağustos ayı başlarında geçici görevli olarak bankanın Nispetiye şubesine geldim. Burada 2 gün görev yaptım. Bu şubede çalışan Cansu isimli gişe memurunu gördüm ve kendisine karşı ilgi duymaya başladım. Bu arada kullanmakta olduğum telefon numaramı kağıda yazarak bankadayken kendisine verdim. Kağıdın üzerine sadece 'Ara beni' diye not yazdım. Ben bu kağıdı Cansu'nun masasına bıraktım. Ertesi gün başka bir birime gittim. Cansu beni kendisinin kullandığı numaradan aradı, kendisine cevap veremedim meşguldüm. Sonra öğlene doğru kendisini birkaç kere daha aradım. Bana cevap vermeyince benim numaramı engellediğini anladım. Bir ay sonra ankesörlü telefondan kendisini aradım. Bana cevap verdi, ben kendisine sadece engelimi kaldırmasını söyledim ama kendimi tanıtmadığım için o da engeli kaldırmadı. Beni şikayet edeceğini ve reddedeceğini düşünerek kendimi tanıtmadım. Kendisini 1 hafta sonra başka bir telefondan tekrar aradım ve kendimi tanıttım. O da benim aradığımı anlamıştı. Bana 'Sen sapık mısın; senden şikayetçi olduğum için mi beni arıyorsun sürekli beni arama' karşılığını verdi. Ben de 'Sapık değilim' dedim. O da telefonu kapattı" dediği öğrenildi.

'BANKAYA GİDEREK CANSU'YU KORKUTMAK İSTEDİM'

Muhammed S. devamında, "25 Mart günü daha önceden çalıştığım firmadan diğer güvenlikçi arkadaşların telefon numaralarını aldığımızdan, bankanın Nispetiye şubesinde görev yapan Ferhat A. isimli güvenlik görevlisi arkadaşı arayarak "O şube kapanacak mı. Bankada çalışan bayanlar hala orada çalışıyor mu" diye sordum. O da bana bankanın kapanmayacağını ve kadın çalışanların devam ettiğini söyledi. Bayanların ismini sordum. Cansu'nun orada olduğunu teyitledim. 26 Mart günü sabah saatlerinde bankadaki güvenlik görevlisi arkadaşı beni 2 kere aradı ancak çalışırken telefonlara bakmak yasak olduğu için telefona cevap veremedim. Daha sonra aradığımda da beni engellediğini anladım. Aynı gün akşam bağlı olduğum firmada operasyon müdürü olarak çalışan Haydar S. bana mesaj attı ve 'Yarın iş iptal, telefonu açık tut sana bilgi vereceğim' dedi. 28 Mart günü kendisiyle konuştuğumda bankanın beni istemediğini, işten çıkarıldığımı söyledi. Ben de bu işten çıkarılmanın Cansu yüzünden olduğunu anladım. Bankaya giderek Cansu'yu korkutmak istedim. Bankanın binasında çalışma ortamını seviyordum. İşten çıkarılınca psikolojim bozuldu" ifadelerini kullandı.

'BIÇAĞI KADININ GÖĞÜS HİZASINA TUTTUM'

Muhammed S.'nin ifadesinin devamında, "30 Mart günü Cansu ile buluşup konuşmak istedim. Kendisine 'Ben senin yüzünden işten çıkarıldım, neden bana bunu yaptın' diyecektim. Bu amaçla saat 10.15 sıralarında bankanın Nispetiye şubesine geldim. Üzerimde mutfaktan aldığım kurban bıçağı vardı; başka silah yoktu. Dışarıdan bankanın içerisine baktım. İçerinin kalabalık olduğunu gördüm. Güvenlik görevlisinin silahını nasıl alırım ve onu etkisiz hale getiririm diye düşündüm. Bankada çalıştığını bildiğim ancak görevimin ne olduğunu tam olarak bilmediğim kadın şahıs bir başka banka çalışanıyla dışarda sigara içiyordu. Onları biraz izledim, içeri giriyorlardı. Hemen giderek uzun boylu siyah saçlı banka çalışanı kadının arkasından yaklaştım sol kolumla kadını tuttum ve sağ elimde bulunan bıçağı göğüs hizasına doğru tuttum. Bu sırada karşımda güvenlik görevlisi Ferhat'ı gördüm. Ona 'Silahını yere bırak' diye bağırdım. Ferhat belinde kılıfında bulunan tabancayı çıkararak yan tarafına yere koydu. Şimdi 'Silahtan uzaklaş' dedim. Ferhat benim yaptıklarıma çok şaşırdı önce dışarı çıkacak gibi oldu sonra bankanın içine girdi. Ben tabancayı almak için yere eğildiğim esnada kendisini rehin aldığım kadın benden kurtuldu ve bankanın içerisine doğru kaçtı. Ferhat'a 'Bunu yapma, sakin ol' gibi sözler söyledi. Bu sırada hemen bankanın dış kapısını kilitlediler. Ben elimde silahla ve bıçakla dışarıda kaldım. Ne yapacağımı bilemez bir durumdaydım" dediği öğrenildi.

'KÖPEK ISIRINCA "BENİ KURTARIN" DİYE BAĞIRDIM'

Muhammed S. ifadesinde 'Ben de bu olaydan çok korktum. Elimde bulunan tabanca birden ateş aldı. Tabancayı doldur boşalt yapıp yapmadığımı, emniyet kilidini açıp açmadığımı hatırlamıyorum. Tabancanın tekrar ateş almaması için emniyete aldım. Bankanın içindekilere kapıyı açmalarını söyledim, açmadıklarında kapıyı ve cam duvarları tekmeledim, yumrukladım ancak yine kapıyı açan olmadı. Ben bilinçsiz bir şekilde dolanırken bu sırada polisler geldi. Benden tabancayı ve bıçağı bırakıp teslim olmamı istediler. Ben kabul etmedim, onlara kapıyı açmalarını ve Cansu ile konuşmak istediğimi söyledim. Polisler birden etrafımda çoğalınca ne yapacağımı bilemedim, elimde bulunan bıçağı yere doğru attım; tabancayı atmadım. Tabancayı polislere ve vatandaşlara doğru doğrultmadım. Polisler beni ikna etmek için bayağı uğraştılar ancak ben yine de teslim olmadım. Sonra köpekli Özel Harekat polisleri geldi. Bana yine aynı şekilde teslim olmam konusunda sürekli ikazda bulundular. Ben yine tereddütte kaldım. Bankanın bulunduğu binanın etrafında dolandım. Bankanın yanında bulunan bahçede polis köpeği sol kaval kemiğimin arka kısmından ısırdı. Ben de acıya dayanamadım elimdeki silahı yere atarak 'Beni kurtarın' diye bağırdım. Polisler beni alarak tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine götürdüler. Orada tedavi ettirdiler" dedi.

'SEVGİME KARŞILIK ALAMADIĞIM İÇİN YAPTIM'

Muhammed S.'nin ifadesinin devamında, "Benim bankaya gitme amacım Cansu'ya olan sevgime karşılık alamamaktan dolayı ve Cansu'nun şikayet etmesiyle işten çıkartılmamın sebebini sormak, onunla konuşmak istemektir. Benim başka kötü bir niyetim yoktur. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dediği de öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI; 'AT SİLAHINI BANA DOĞRU GEL'

Diğer yandan şüphelinin polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde bir apartmanın bahçesinde sıkıştırılan şüpheliye polisin 'Sakin ol', 'At silahını bana doğru gel', 'Silahını bana doğru at' dediği anlar görülüyor. Bu sırada şüphelinin bir süre düşündüğü ardından da silahı kalbine dayadığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Bunu gören polislerden birinin şüpheliye seslenerek 'Hayır' Silahını bana at' diyerek şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu görüntülerine yansıyor.

Kaynak: DHA

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor İşte merak edilen sorunun yanıtı Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Caner Erdeniz hakkında çıkan iddialara açıklama: Gerçek dışı Caner Erdeniz hakkında çıkan iddialara açıklama: Gerçek dışı
Rakiplerinden 20 saniye sonra suya atladı sonuç inanılmaz Rakiplerinden 20 saniye sonra suya atladı sonuç inanılmaz
Kosova-Türkiye maçı öncesi bilet krizi Kosova-Türkiye maçı öncesi bilet krizi
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı 4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:37
A Milli Takım’da tarihi maç öncesi 5 eksik var
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var
11:23
Geceye damga vuran olay Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:57
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
10:46
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
10:44
Yok böyle spor salonu Herkes aynı detaya takıldı
Yok böyle spor salonu! Herkes aynı detaya takıldı
10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
10:04
Leroy Sane’ye hazırlık maçında büyük şok Cevabı çok fena verdi
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
09:45
Yok böyle skandal Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:25
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
08:55
CHP’li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
