Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın

Haberin Videosunu İzleyin
Başakşehir\'de Sanayi Sitesinde Yangın
20.09.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Başakşehir\'de Sanayi Sitesinde Yangın
Haber Videosu

İkitelli'deki Deparko Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'un Başakşehir'de yer alan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başakşehir'deki Sanayi Sitesinde Yangın

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Başakşehir'deki Sanayi Sitesinde Yangın

O ANLAR KAMERADA

Yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Başakşehir'deki Sanayi Sitesinde Yangın

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Görüntülerde, yangın esnasında patlama seslerinin gelmesi, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ve iş yerinden siyah dumanların yükselmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Cep Telefonu, Acil Durum, Başakşehir, İkitelli, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp bagaja koymuştu Dehşetin videosu cep telefonundan çıktı: Evet bu kadar... Eşini öldürüp bagaja koymuştu! Dehşetin videosu cep telefonundan çıktı: Evet bu kadar...
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış
906’da muhteşem son Boluspor, 2-0’dan geri döndü 90+6'da muhteşem son! Boluspor, 2-0'dan geri döndü
Sezona bomba gibi başladılar Göztepe’yi durdurabilene aşk olsun Sezona bomba gibi başladılar! Göztepe'yi durdurabilene aşk olsun
Antalya kabusu yaşıyor Bir yangın da Aksu’da çıktı, 2 otel boşaltıldı Antalya kabusu yaşıyor! Bir yangın da Aksu'da çıktı, 2 otel boşaltıldı
Tokat’ın özel kirazı ürün vermedi, 5 milyon dolarlık kayıp yaşandı: Bir kilo bile ürün alamadık Tokat'ın özel kirazı ürün vermedi, 5 milyon dolarlık kayıp yaşandı: Bir kilo bile ürün alamadık
Mehmet Topal’dan Mourinho’ya Fenerbahçe tepkisi Mehmet Topal'dan Mourinho'ya Fenerbahçe tepkisi
Volkan Demirel’den teknik adamlığa geri dönüş hazırlığı Volkan Demirel'den teknik adamlığa geri dönüş hazırlığı
Motor kazası faciasında büyük panik İşte o görüntüler Motor kazası faciasında büyük panik! İşte o görüntüler
Dusan Tadic Al Wahda’da şov yapmaya devam ediyor Dusan Tadic Al Wahda'da şov yapmaya devam ediyor
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın çıktı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı

21:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Özgür Özel’e sert tepki: Sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e sert tepki: Sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz
20:21
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti Trump’tan müdahale talep etti
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti! Trump'tan müdahale talep etti
19:57
Sadettin Saran’dan Ali Koç’a jet hızında cevap: Korku bacayı sardı, gerçekleri konuşmuyor
Sadettin Saran'dan Ali Koç'a jet hızında cevap: Korku bacayı sardı, gerçekleri konuşmuyor
18:36
CHP’de Kurultay öncesi kritik hamle: İptal davası açan isme ihraç talebi
CHP'de Kurultay öncesi kritik hamle: İptal davası açan isme ihraç talebi
18:31
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a bombardıman Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman! Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı
18:18
Öğrenci yurdundaki skandala imza atan 4 kişi yakalandı
Öğrenci yurdundaki skandala imza atan 4 kişi yakalandı
18:14
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran’dan Ali Koç için olay yaratacak sözler
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Ali Koç için olay yaratacak sözler
17:55
Aziz Yıldırım’ın dediği oldu Fenerbahçe’de yönetime yetki verilmedi
Aziz Yıldırım'ın dediği oldu! Fenerbahçe'de yönetime yetki verilmedi
17:39
Böylesini beklemiyordu Ali Koç’a sahneye çıktığı anda büyük tepki
Böylesini beklemiyordu! Ali Koç'a sahneye çıktığı anda büyük tepki
16:43
78 kişiye mezar olan yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı İşte kahreden o anlar
78 kişiye mezar olan yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kahreden o anlar
16:20
Böyle bir şey mümkün mü Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
Böyle bir şey mümkün mü? Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
15:33
İstanbul’da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu
İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2025 21:46:15. #7.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.