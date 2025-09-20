Başakşehir\'de Sanayi Sitesinde Yangın

İstanbul'un Başakşehir'de yer alan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Görüntülerde, yangın esnasında patlama seslerinin gelmesi, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ve iş yerinden siyah dumanların yükselmesi yer aldı.