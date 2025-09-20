İstanbul'un Başakşehir'de yer alan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.
Görüntülerde, yangın esnasında patlama seslerinin gelmesi, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ve iş yerinden siyah dumanların yükselmesi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?