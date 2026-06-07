Destici yeniden BBP Genel Başkanı seçildi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçildi.

BBP 13'üncü Olağan Kurultayı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan kurultayda divan kurulu oylanarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, salondakilere hitap etti. Destici, sadece siyasi bir kurultay yapmadıklarını, mili iradeyi yeniden ayağa kaldırdıklarını söyleyerek, "Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı daha fazla kavga, kutuplaşma ve öfke değil; Türkiye'nin ihtiyacı daha çok bağıranlar değil; daha sağlam duranlardır. Büyük Birlik; sağlam duranların yıkılmaz kalesidir. Onun için diyoruz ki endişeye yer yok. Onurlu yarınlar Büyük Birlik ile gelecek" dedi.

'ACİLEN BÜYÜK BİR ÜRETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATMALIYIZ'

Millet sevgisinin yalnızca nutuklarla olmayacağını, vatandaşın derdiyle dertlenmekle olacağını ifade eden Destici, "Bugün sokakta, pazarda, kahvede, üniversite kantinlerinde insanlarımızın en büyük gündemi geçim sıkıntısıdır. Bize göre tarım, sadece ekonomi değildir; bağımsızlıktır. Hayvancılık, sadece üretim değildir, milli güçtür. Kendi çiftçisini küstüren ülkeler, yarın başka devletlerin kapısında beklemek zorunda kalırlar. Bugün köylümüz, traktörüne koyacağı mazotun derdine düşmüştür. Bugün birçok çiftçimiz, borcunu nasıl ödeyeceğini düşünmektedir. Bugün üreticilerimiz, alın terinin karşılığını alamamaktan şikayetçidir. Biz; faize dayalı ekonomik düzenin milleti ezmesine razı değiliz. Alın terinin değersizleşmesine razı değiliz. Asgari ücretlinin enflasyon karşısında erimesine razı değiliz. Emeklinin yıllarca çalışıp açlığa mahkum edilmesine razı değiliz. Biz; insanı merkeze alan bir ekonomik düzenden yanayız. Biz; üreticinin bankalara değil üretime çalıştığı, çiftçinin toprağından kopmadığı, gençlerin alın terinin değersizleşmediği bir Türkiye hedefliyoruz. Türkiye'yi faizle büyüyen değil, üretimle güçlenen bir ülke haline getirmek zorundayız. Bizim üretmekten başka çaremiz yoktur. İşsizliği, üreterek yok edeceğiz. Enflasyonu, üreterek düşüreceğiz. Yüksek faizleri, üreterek aşacağız. Üretemediğimiz sürece işsizliğe, yüksek faize ve enflasyona mahkum kalırız. Bütçe açığı devam ederken, dış ticaret açığı sürerken, cari açık büyürken, ekonominin düzelmesini, enflasyon ve faizlerin kalıcı biçimde düşmesini beklemek gerçekçi değildir. Acilen büyük bir üretim seferberliğini başlatmalıyız" diye konuştu.

Ekonominin önemli olduğunu fakat bir milletin sadece ekonomik krizlerle yıkılmayacağını vurgulayan Destici, "Asıl tehlike; nesillerini kaybetmeye başladığı zaman ortaya çıkar. İşte bugün bizim en büyük sorumluluğumuz; çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaktır. Onları gelecek her türlü tehlikeden sakınmak en öncelikli görevimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamaya hazırlandığımız günlerde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan hadiseleri hepiniz hatırlarsınız. Bu 2 olay; cinnet geçirmiş, hasta, kullanılmış birkaç çocuğun münferit taşkınlığı olarak görülemez. Şiddetten beslenen bu 2 olay, yavaş yavaş ellerimizden kayıp giden bir neslin ayak sesleridir. Bu tehlikenin sorumluluğunu sadece sosyal medyaya, oyunlara ya da bir avuç insana yıkarak temize çıkamayız. Çare bellidir. Müslüman Türk'ün kültür ve medeniyet kodlarına bir an önce dönmeliyiz. Gönüllere ve zihinlere, insan sevgisi ve merhametin tohumlarını ekmeliyiz. Ahlaki eğitimi, akademik başarının gölgesine mahkum etmemeliyiz. Çocuklarımızın küresel pedofili çetelerinin ve terör örgütlerinin ağına düşmemesi için bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu şeytani yapılara karşı her türlü tedbirin alınması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZ BÜYÜK BİR AHLAK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA'

Güç ve yetkinin kötüye kullanılması konusunda da ülkede olumsuz örnekler görüldüğünü belirten Destici, "Hemen her gün belediyelerle ilgili yolsuzluk, ahlaksızlık ve istismar dolu suçların yer aldığı hadiselere şahit oluyoruz. Medyadaki yığın yığın haberleri siz de takip ediyorsunuz. Yargı süreçleri devam ettiğinden detaya girmeyeceğim. Ancak şunu söylemek zorundayım; şahit olduğumuz çürüme, yozlaşma ve seviyesizlik gösteriyor ki ülkemiz büyük bir ahlak kriziyle karşı karşıyadır. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bu böyle gitmez ve gitmeyecek. Çünkü biz müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE GÜVEN OLMAZ'

Ardından 'Terörsüz Türkiye' hedefine değinen Destici, "Bebekleri öldüren, çocukları kullanan PKK, taşeron bir terör örgütüdür. Hiç kimse bize bunları meşru göstermeye yeltenmesin. Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeye kalkmasın. PKK, Kandil, İmralı ve DEM cephesinden peş peşe açıklamalar geliyor. Sürekli anayasal değişiklikten, yeni yasal düzenlemelerden söz ediyorlar. Bu hususta bizim duruşumuz çok nettir. Önce silah bırakılacak. Sadece Türkiye'deki değil; Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki tüm uzantılarıyla birlikte örgüt tamamen feshedilecektir. Avrupa'daki yapılanmalar dahil bütün terör ağları dağıtılacaktır. Fakat terör örgütü ve uzantılarının yaklaşımı farklıdır. Önce yasal düzenlemeler istiyorlar. Genel aftan, teröristlere af çıkarılmasından, hatta terörist başına statü verilmesinden söz ediyorlar. Türk'ten, Türk dilinden, Türk bayrağından rahatsız oluyorlar. Terör örgütüne güven olmaz. Çünkü bunların iradesi kendi ellerinde değildir. Bunlar emperyalist güçlerin taşeronudur. Bugün yasa isterler, yarın af isterler, sonra başka taleplerle gelirler. Bunun sonu, Allah korusun ülkenin bölünmesine kadar gider. Bu yüzden diyoruz ki; 'Terörsüz Türkiye' hedefine; vatanına, bayrağına, milletine bağlı insanlarla omuz omuza gidilir. Türk'ü, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si ve Sünni'siyle, vatanına gönülden bağlı olanlarla gidilir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURULTAYA MESAJ GÖNDERDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, kurultayın hayırlara vesile olmasını dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin şahsında, bu sene kuruluşunun 33'üncü yılını idrak eden Büyük Birlik Partisi'nin tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı, İ'la-yi Kelimetullah davası ve Nizam-ı Alem mefkuresinin yılmaz müdafisi Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Büyük Birlik Partisi, devletimizi ve milletimizi ilgilendiren her meselede ilkeli, basiretli ve ferasetli bir duruş sergilemiş; daima milli iradenin yanında olmuş; kardeşliğimize çok önemli katkılarda bulunmuştur. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti, bugün sizlerin sayesinde, emin ve ehil ellerdedir. Türkiye olarak, bölgemizin ateş çemberiyle kuşatıldığı zorlu ve tarihi bir süreçten geçiyoruz. Sınamalarla dolu bu dönemde, ülkemizin ali menfaatlerini merkeze alarak, müessir, muteber ve müreffeh bir Türkiye'nin inşası için büyük bir mücadele veriyoruz. Büyük Birlik Partisi'nin hem ülkemiz hem de gönül coğrafyamızın güçlü geleceği için ortaya koyduğu samimi çabayı kıymetli buluyor; bundan sonraki çalışmalarınızda Rabb'imden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bu düşüncelerle, 13'üncü Olağan Büyük Kurultayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

DESTİCİ, YENİDEN GENEL BAŞKAN

Kurultayda Mustafa Destici, güven tazeleyerek yeniden genel başkanlığa seçildi. Tek aday Destici, kullanılan 892 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması gerçekleştiren Genel Başkan Mustafa Destici, delegelere ve partililere gösterdikleri irade ve güven için teşekkür ederek, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizdiği çizgide, ilkeli ve temiz siyaset anlayışıyla Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,