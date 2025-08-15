Beşiktaş'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Beşiktaş'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı

Beşiktaş\'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı
15.08.2025 15:29
Beşiktaş Belediyesi, olası depremlere hazırlık için tatbikat düzenledi, arama kurtarma çalışmalarını gösterdi.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, olası İstanbul depremine karşı hazırlanmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Ortaköy Vadisi'ndeki Toplanma Alanı'nda gerçekleşen tatbikatta deprem anında yapılması gerekenler ve arama kurtarma çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi.

Beşiktaş Belediyesi, afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında, Ortaköy Vadisi'ndeki Toplanma Alanı'nda deprem ve deprem sonrası arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman'ın yanı sıra Beşiktaş Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Beşiktaş Belediyesi Arama Kurtarma Derneği (PUSAR), Toplumsal Afet Platformu (TAP), Eğitim Araştırma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve İBB İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri katıldı. Tatbikatta, deprem sonrası arama-kurtarma, yangın ve diğer acil durum müdahaleleri uygulandı.

Beşiktaş Belediyesi Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi öncülüğünde yapılan, deprem ve deprem sonrası arama-kurtarma tatbikatında, ekiplerin sahada koordinasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ekipman kullanımının artırılması ve olası afet senaryolarına karşı pratik tecrübe kazanılmasını sağladı. Ortaköy Vadisi'ndeki Toplanma Alanı'na gerçekleştirilen tatbikatla hem müdahale kapasitesinin hem de kurumlar arası iş birliğinin güçlendirildiği belirtildi.

'MARMARA DEPREMİ'NİN 26'NCI YIL DÖNÜMÜNE İKİ GÜN KALA, BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN BİR TATBİKATTA BİR ARADAYIZ'

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "Ülkemizin tarihindeki en büyük acılardan biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümüne iki gün kala, bizim için büyük önem taşıyan bir tatbikatta bir aradayız. 7,4 büyüklüğündeki bu yıkıcı deprem, Marmara Bölgesi'nde 17 bin 480 can kaybına, 23 bin 781 yaralanmaya ve çok sayıda yıkıma neden olmuş; yaklaşık 16 milyon insanı etkileyerek Türkiye'nin yakın tarihinde derin yaralar bırakmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Birkaç gün önce Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde yaşamını yitiren 81 yaşındaki Nihat Önbaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bu acı hatıralar, afetlere karşı daima hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

'TATBİKATIMIZ; BEŞİKTAŞ'I AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRME VİZYONUMUZUN EN SOMUT ADIMLARINDAN BİRİDİR'

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin, büyük yıkım ve can kayıplarına yol açtığını belirten Şişman, "Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Ben de Kahramanmaraşlı bir yurttaş olarak o felakette yakınlarımı kaybettim. Bu acıyı, çaresizliği ve derin hüznü bizzat yaşadım. O günlerde gördüğüm dayanışma kadar, tanık olduğum eksiklikler de bana afetlere karşı daima güçlü, hazırlıklı ve organize olma zorunluluğunu açıkça hissettirdi. Bu felaketler bize gösterdi ki afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli olmak yalnızca bir görev değil, aynı zamanda ulusal bir sorumluluktur. Depremleri durduramayız ancak yıkıcı sonuçlarını önleyebiliriz. Bugün burada, Beşiktaş Belediyesi Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilecek arama kurtarma, yangın ve diğer acil durum senaryolarını içeren tatbikatımız; Beşiktaş'ı afetlere karşı dirençli hale getirme vizyonumuzun en somut adımlarından biridir. Beşiktaş Belediyesi olarak arama kurtarma birliğimiz bugüne kadar 18 tatbikata ve 6 farklı afet müdahalesine doğrudan katılmıştır. Son olarak 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ekiplerimiz sahada aktif rol almış, can kurtarma çalışmalarına destek vermiş ve bu tecrübeler, birliğimizin kapasitesini güçlendirmiştir" diye konuştu.

'ALMANYA'DA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJE İLE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Şişman, "Afet İşleri Müdürlüğümüz, kurulduğu günden bu yana toplam 16 bin 260 kişiye afetlere hazırlık ve toplumsal farkındalık eğitimi vermiştir. Özellikle okul ve anaokullarındaki eğitimlerle bu yıl içerisinde 10 bin 820 öğrencimize ulaşarak afet bilincini en genç nesillere taşıdık. İlçemizde mevcut 59 olan afet ve acil durum toplanma alanı sayısını yaptığımız saha çalışmalarıyla 126'ya çıkardık. Böylece kişi başına düşen toplanma alanı büyüklüğünü 5,8 metrekareden 6,4 metrekareye yükselterek İstanbul ortalamasının üzerine çıktık. Afetlerle mücadelede sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların desteğinin hayati öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. BUSAR, TAP, ANDA gibi sivil toplum kuruluşlarıyla ve Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında destek ilimiz olan Adıyaman AFAD ekipleriyle yakın iş birliği yürütüyoruz. Almanya'daki kardeş belediyemiz Erlangen Belediyesi ile yürüttüğümüz L5 projesi kapsamında köpekli arama kurtarma ekiplerimizle bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak uluslararası iş birliğimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'AFETLER KARŞISINDA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, BİRLİKTE HAREKET ETME İRADEMİZDİR'

Şişman, "Beşiktaş Birlikte Güçlü" isimli internet sitemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm toplanma alanlarını, risk haritalarını ve bilgilendirici içerikleri bu siteden erişilebilir hale getirdik. Çok yakında devreye alacağımız mobil uygulama ile afetlerle ilgili bilgiye kolaylıkla ulaşabilecek, canlı konum gönderebileceksiniz. Bu uygulama, mahalle ölçeğinde dayanışmayı güçlendirecek ve afet anında hepimizi daha güvende kılacaktır. Afetlere karşı bütüncül ve planlı bir mücadele yürütmek amacıyla Beşiktaş Afet ve Acil Durum Operasyon Planı'nı hayata geçirdik. Afetler karşısında en büyük gücümüz, birlikte hareket etme irademizdir. Hazırlıklı, örgütlü ve dayanışma içinde olursak hiçbir afet bizi yıkamaz" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
