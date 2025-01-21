Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 3 ölü 11 yaralı - Son Dakika
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 3 ölü 11 yaralı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm oteli sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

21.01.2025 06:44  Güncelleme: 07:40
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.

YANGIN TÜM BİNAYI SARDI

Yangın, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin bir odasında başlayan yangın tüm binayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle oteldeki tatilciler diğer otellere tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın

VALİ AYDIN: VEFATLARDAN 2'Sİ PANİKLE ATLAMAK SURETİYLE OLUŞUYOR

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi. Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 21 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 3 ölü 11 yaralı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 3 ölü 11 yaralı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi\'ndeki otelde yangın: 3 ölü 11 yaralı

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Son Dakika Güncel Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 3 ölü 11 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmetali Karatay:
    Bu adaletsiz ülkede ilahi adalet 7 28 Yanıtla
  • Cakocanko57:
    Tatilcilerin yoğunluğu ve işletmenin insan hatasından çıkmışsa, nasıl bir millet olduk da eğlenceyi bile eziyete dönüştürebilir hâle geldik diye düşünmeden edemiyor insan. 18 5 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    bu yangının sorumlusu ekrem omaroğludur nasıill mutlumusunuz herşey çok güzel oluyormu? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 3 ölü 11 yaralı - Son Dakika
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