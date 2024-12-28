Bugün Türkiye'de Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Bugün Türkiye'de Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da yağış bekliyor. Dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

28.12.2024 10:41
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurdun önemli bir bölümü yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinde olacağı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve çığ

Metoroloji, yağışların Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek, 7 en düşük 2; İstanbul'da en yüksek 9, en düşük 4; İzmir'de en yüksek 10, en düşük 5 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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