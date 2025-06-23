Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Haberin Videosunu İzleyin
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin
23.06.2025 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin
Haber Videosu

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşinden kaçarken öldürülme korkusuyla taksiye binen 55 yaşındaki öğretmen Meltem Eken'in endişe dolu anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Eken'in, "Beni öldürecek, lütfen yardım edin" dediği görülürken, taksi şoförünü ve Meltem Eken'i silahla yaralayan Kadri Eken'in 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bursa'da öldürülme korkusuyla kaçıp taksiye binen boşanma aşamasındaki eşi Meltem Eken (55) ile şoförü silahla yaralayan Kadri Eken (62) hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Taksideki korku dolu anların görüntüleri ortaya çıkarken, Meltem Eken, "Hapisten çıkar çıkmaz öldürecek. Lütfen yardım edin" dedi.

ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA TAKSİYE BİNDİ

Olay, geçen yılın haziran ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kadri Eken, yolda beklediği, boşanma davası süren, ayrı yaşadığı eşi Meltem Eken ile tartıştı. Meltem Eken, tartışma sonrası 'öldürülme' korkusuyla kaçıp, yoldan geçen taksiye binerek şoförden kendisini polis merkezine götürmesini istedi.

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

MELTEM ÖĞRETMEN İLE TAKSİ ŞOFÖRÜ YARALANDI

Bu sırada Kadri Eken, eşinin peşinden koşarak gidip, elinde taşıdığı poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Silahı görünce çantasıyla kendisini korumaya çalışan Meltem Eken ile taksi şoförü, sağ kollarına isabet eden kurşunla yaralandı. Meltem Eken ile taksi şoförünün yaşadığı korku dolu anlar, araç kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA GİRDİ

Olay sonrası tutuklanan Kadri Eken hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Takside yaşanan saldırının kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi. Kadri Eken, Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yaptığı savunmada, elindeki silahın yanlışlıkla ateş aldığını iddia ederek, Sabah saat 10.00'da elektrik dairesine gidiyordum. Eşimin kaldığı, kayınvalidemin evinin önünde konuşmak için kendisini bekledim. Bana doğru gelince, 'bana 2 dakika ver, söyleyeceklerim var' dedim. O aniden çığlık atmaya başladı. Sonra da yoldan geçen taksiye bindi. Kendisi şoförün yanına oturdu. Sürücü bana küfredince silahı çektim. Meltem, taksinin açık olan kapısından bana tekme atınca silah ateş aldı dedi.

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

"KENDİMİ YOLA DOĞRU ATTIM"

Kadri Eken'in tutuklu yargılanmasına devam edilirken, yaşadığı korku dolu anları anlatan ve boşanma davası hala süren Meltem Eken şunları söyledi: "30 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. Olay günü okuluma gitmek için saat 10.00 sıralarında evden çıktım. Tam karşıdan karşıya geçerken, elinde poşetiyle boşanma aşamasında olduğum eski eşim Kadri Eken karşıma çıktı. Bir elinde poşet vardı, panikledim. Haberlerde görüyoruz, eski eşler kadınları kenara çekip, '1 dakika konuşabilir miyiz' diyorlar ve rastgele kadınların her yerine ateş ediyorlar. Bir anda ben de onu görünce panikledim, kendimi yola doğru attım, bağırmaya başladım.

"KAFAMA NİŞAN ALDI, ÇANTA KORUDU"

Kimse bana yardım etmedi. Şans eseri ışıkların önünde taksi gördüm. O sırada eski eşim arkamdan koşmaya devam ediyordu. Ben çığlık çığlığa bağırdım, taksiye atladım. Ona yalvardım, 'beni öldürecek' dedim taksiciye. Eski eşim arkamdan yetişti. O esnada kafama doğru nişan aldı. Refleksle çantamı kafama kaldırdım. Beni öldüreceğini anladım. Çantadan dolayı kafama isabet etmedi, sağ bileğimden girdi. Benden çıkan kurşun, taksicinin sağ kolunun dirseğine geldi. Adamın, 'ben de vuruldum' dediğini duydum. Taksici bir anda oradan uzaklaştı. Kadri Eken arkamdan koşmaya devam ediyordu. Yarım kalan eylemini tamamlamak istedi."

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

"EVLİLİĞİM BOYUNCA BENİ VE AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Eşinin sürekli kendisini tehdit ettiğini söyleyen 1 çocuk annesi Meltem Eken, "Evliliğim boyunca sürekli beni, ailemi, evladımı kesmekle, öldürmekle tehdit ediyordu. Yeşil bıçakla dolaşıyordu. Eve geldiğinde masaya koyardı. 'Evladımın başına bir şey gelir' diye sustum. Yaşadığım olayın etkisi hala devam ediyor. Tedavi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Tek başıma okula, çarşıya gelemiyorum. Uykularım kaçtı. Sürekli beni öldürdüğünü görüyorum" diye konuştu.

"TABUTUM KADINLARIN ELLERİNDE TAŞINACAK"

Kurşun isabet eden elini hala kullanamadığını söyleyen ve öldürülme korkusu yaşadığını söyleyen Meltem Eken, "Eğer eylemini gerçekleştirseydi, bugün toprağın altında olacaktım. Biz kadınlar insanız, meslek sahibiyiz. Ben hem anneyim hem öğretmenim. Hayatım altüst oldu, elimi kullanamıyorum, çaydanlık kaldıramıyorum, abdest alırken elim dönmüyor, sırtımı kaşıyamıyorum. Kininin bana devam ettiğini biliyorum. Hapisten çıkar çıkmaz öldürecek. Tabutum kadınların ellerinde taşınacak. Lütfen yardım edin" dedi.

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

"MÜVEKKLİLİME PUSU KURMUŞ"

Meltem Eken'in avukatı Özgür Abatay ise sanığın olayı planladığına dikkat çekerek, yargılama aşamasında olay öncesinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Abatay, "Sanık olay öncesi planlama yapıyor, karar alıyor ve bununla ilgili hazırlık eylemlerini gerçekleştiriyor. Müvekkilim işe gitmeden hemen önce karşı taraf pusu kuruyor. Ardından olay günü, poşette silahı hazır kurulu vaziyette müvekkilimi bekliyor. Yargıtay kıstasları şunu söyler; kişinin karar alması ve planlaması lazım. Sanık hepsini yapmış. Beline silahı özellikle almadı kolay çıkarmak için ve hazır silahı ateşledi. Biz adalet bekliyoruz. Kamuoyunun desteği ile yüksekten cezalandırılmasını istiyoruz. Her zamanki gibi takım elbise giyeyim, ağlayayım, tiyatro yapayım demiştir. Karşı taraf, her duruşmada çelişkili ifadeler vermektedir. Müvekkilimizin uğradığı saldırının neticesinin dikkate alınmasını ve indirim uygulanmamasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:33:55. #7.11#
SON DAKİKA: Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.