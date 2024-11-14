Büyük Operasyonda 286 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Büyük Operasyonda 286 Şüpheli Yakalandı

Büyük Operasyonda 286 Şüpheli Yakalandı

Adana merkezli 'KUYU-37' operasyonunda 286 şüpheli gözaltına alındı, 207'si tutuklandı.

14.11.2024 19:39
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ADANA merkezli 16 ilde elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik başlatılan 'KUYU-37' operasyonunda gözaltına alınan 286 şüpheliden 207'si tutuklandı, 69'u adli kontrol şartı, 10'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Silah ve mühimmat ticareti', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Suç üstlenme', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme' ve 'Kasıtlı olarak kamu malına zarar verme' gibi 83 farklı suç eylemine karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 'KUYU-37' adı verilen operasyon başlatıldı.

9'U KADIN 286 KİŞİ YAKALANDI

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı örgüte üye 286 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da belirlenen çok sayıda adrese 10 Kasım'da şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 9'u kadın 286 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH, EL BOMBASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ile telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.

GÜVENLİK ÖNLEMİYLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ne götürülen şüphelilerin sorguları tamamlandı. Emniyet yerleşkesi ve Adana Adliye'sine giden güzergahta çok sayıda özel harekat, trafik ve motorize yunus ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Önlemlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün otobüslere bindirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 207'si tutuklandı, 69'u adli kontrol şartı, 10'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Büyük Operasyonda 286 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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