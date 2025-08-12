Çanakkale Yangını Kontrol Altında

'ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN SAAT 14.25 İTİBARİYLE KONTROL ALTINA ALINDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü'nde orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çanakkale'deki yangın bugün saat 14.25 itibariyle tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da devam ediyor.13 noktadan bu orman yangını sebebiyle bin 983 kara yolundan, 237 vatandaşımız da deniz yolu olmak üzere toplam 2 bin 220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ettikten sonra geçtiği Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de 1 Mayıs 2025 tarihinden bugüne kadar 115 orman yangını çıktığını söyledi. 115 orman yangından 106'sı seviye 1, 4'ünün seviye 2, 5'inin de seviye 3 olarak tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Seviye 3 ulusal çapta büyük yangın. Bir de seviye 4 var ki o uluslararası çapta olan yangın. Şükürler olsun ki bugüne kadar o büyüklükte bir yangın olmamıştır. Bunu bu sabah gelirken kıymetli kabine arkadaşım Sayın İbrahim Yumaklı bakanımızdan aldık. Bu güzel şehrimizde dün yani 11 Ağustos 2025 tarihinde Güzelyalı köyü civarında seviye 3 olarak büyük bir yangın maalesef oldu. 12 Ağustos yani içinde bulunduğumuz bugün saat 14.25 itibariyle tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da devam ediyor. Biz gelirken uçaktan bütün güzergahta gezdik. Bu yangın tamamen Çanakkale'nin yerleşim alanını tehdit eden, olumsuz etkileyen bir yangındı. Yangının ilk anından itibaren kıymetli valimizin koordinasyonunda, buradaki Yangın Harekat Merkezi'nde hemen acil durum yönetim merkezi AFAD olarak bir koordinasyon başlatıldı. 1645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 12 STK'dan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç ve 94 arama kurtarma personeliyle tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yangın saat 14.25 itibariyle kontrol altına alındı" dedi.

Devletin tüm kurum ve kuruluşları, belediyeler ve komşu vilayetlerin görevlilerinin her birinin hiç çağrılmadan hareket ettiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, "AFAD tecrübesiyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Çanakkale merkezde Valimizin koordinasyonunda, nihayetinde AFAD olarak da hem merkezdeki AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hepsi gerçekten gece uyumadılar ve yangını kontrol altına aldılar. Çanakkale'mize, bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman söylediğimiz duayı yapıyoruz. 'Allah tekrarından ve bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden Çanakkale'mizi, güzel şehrimizi korusun' diyoruz" ifadelerini kullandı.

'TAHLİYE İLE ÖNEMLİ BİR HİZMET VERİLDİ'

Çanakkale merkezini tehdit eden yangında güvenli bölgelere tahliyelere de değinen Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Gerçekten takdire şayan bir koordinasyonla yapıldı bu tahliyeler. 13 noktadan, bu orman yangını sebebiyle bin 983 vatandaşımız kara yolundan, 237 vatandaşımız deniz yolundan olmak üzere toplam 2 bin 220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Özellikle deniz tahliyesini burada anlatmak lazım. Dün bunu sosyal medyadan da paylaştım. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi, GESTAŞ, Liman Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ait botlar görev yaptı. Her birini yürekten takdir ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bugün ziyaretine gittiğim ve şu anda geçici barınma hizmetini verdiğimiz vatandaşlarımız da gerçekten minnettarlar."

Tahliye sürecinde güvenli bölgelere alınan 2 bin 220 vatandaştan 161'inin kendi isteğiyle müracaat ettiğine dikkati çeken Bakar Yerlikaya, "Biz de onları Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda misafir ediyoruz. Her böyle afet döneminde olduğu gibi dünkü yangında da Türk Kızılay'ın koordinasyonunda beslenme ve çalışma grubu gerçekten güzel hizmetler yaptı. Sadece Türk Kızılay'ın kendisi değil aynı zamanda Diyanet Vakfı, Çanakkale Belediyesi, komşu vilayetlerden gelen belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının her birine müteşekkiriz" dedi.

'2 BİN 945 ABONEYE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLDİ'

Enerji çalışma grubuyla ilgili yapılan çalışmaları da aktaran Bakan Yerlikaya, "Böyle durumda özellikle yerleşim alanına yaklaştıkça Orman Genel Müdürlüğümüz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüz hemen doğal gazla, elektrikle ilgili uyarıları dikkate alarak tedbir amaçlı kesintiler yapıldı. Şu ana kadar 2 bin 945 aboneye elektrik enerjisi verildi. Çınarlı köyü ve Güzelyalı'daki toplam bin 131 aboneye, henüz o yangından etkilenen 2 trafonun, biz de gittik gördük, yapım süreçleri devam ettiği için biter bitmez elektrikleri verilecek. Doğal gazda biraz daha sabretmemiz gerekecek. Doğal gaz hat ve kutularında meydana gelen hasarlardan dolayı bin 400 binada toplam 3 bin 200 abonemize maalesef doğal gaz verilememekte. Vatandaşlarımızın güvenliği için burada şu an için verilemiyor ama orada da doğal gazla ilgili olan dağıtım firması gerçekten cansiperane gayret gösteriyor. Tıpkı elektrik dağıtım şirketi gibi. Bunlar da en kısa zamanda verilecek" diye konuştu.

"139 VATANDAŞIMIZ YANGINDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ'

Yangında 139 vatandaşın olumsuz etkilendiğini belirten Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Sağlık İl Müdürü'müzden buradaki yapmış olduğumuz toplantılarda da bilgi aldık. Şu anda tedavisi devam eden hastanede kalan 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi. Yakın zamanda inşallah, onlar da diğer taburcu olan vatandaşlarımız gibi sağlıklarına kavuşup oradan taburcu edilecekler. Biz hem taburcu olanlara hem de tedavisi devam eden vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

'GELEN HER MÜRACAATI ARKADAŞLARIMIZ SABIRLA KARŞILAYACAKLAR VE SONUÇLANDIRACAKLAR'

Sabahın ilk vakitlerinde hasar tespit çalışmalarının başladığına dikkati çeken Bakan Ali Yerlikaya, "Şu ana kadar yapılan zarar tespitlerinden sonra, destek ödemesi bağlamında 35 aileye, valimizin koordinasyonunda 2 milyon 215 bin lira hesaplarına aktarıldığının da altını çizmek istiyorum. Nihayetinde dün başlayan bugün biten bu yangının da zarar tespitleri bittikten sonra onların da hesaplarına destek ödemelerini yine kıymetli valimiz yapacak. Şu ana kadar biz vali emrine 6 milyon 800 bin lira bir ödenek aktardık. Kaynakla ilgili şükürler olsun bir sorunumuz yok" dedi.

Bakan Yerlikaya, yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtip, bu çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan 7 ekiple yürütüldüğünü kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Ben de o ekipleri ziyaretlerimde gördüm. Arkadaşlarımız bugün tam anlayamasalar bile yarın öğlene doğru bu çalışmayı bitirecekler. Zarar tespitiyle de ilgili defterdarımız bu işin sorumlusu. Onun kurmuş olduğu 15 ekip var. Onlar da aynı şekilde, gayet güzel, titiz bir çalışma yapıyorlar." diye konuştu.

'BÜYÜK BİR DESTEK VAR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşmasını, "Öncelikle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve onun şahsında Orman Genel Müdürlüğümüze hem hava unsurlarımıza hem kara unsurlarımıza, bütün orman işçilerimize, orman çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Her birine minnettarız. Gerçekten bu sene, 1 Mayıs'tan bugüne, Türkiye'nin her yerindeki orman yangınlarında destan yazıyorlar. Hakeza, bu şehirlerdeki valilerimiz, bütün görevini bir tarafa bırakıyor ve ortada bir orman yangını, böyle bir afet varken valilerimiz, kendi emirlerindeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, şehrin belediyesi, belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları veya büyükşehir belediyesi bir takım olarak, tek yürek olarak, bir hemşeri bilinciyle, yine AFAD koordinasyonunda, bu yangınları bir an önce söndürmek noktasında gerçekten fevkalade mücadele ediyorlar. Bizim tüm orman yangınlarında büyük bir tercümemiz var. Tüm afet türleriyle ilgili AFAD koordinasyonunda Türkiye'ye acil müdahale planlarımız var. Türkiye genelinde ama 81 ilde hangi türden bir afet olursa kimin nerede nasıl hareket edeceğiyle ilgili planlarımız var" diyerek tamamladı.

Bakan Yerlikaya Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Terzioğlu Kız Öğrenci yurdunu da ziyaret ederek, sporcu kapında bulunan öğrencilere hediye verip yaşlıları da ziyaret etti.

Nazif Cemhan ŞEN - Barış YILMAZ/ ÇANAKKALE,