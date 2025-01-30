Çeşme Belediye Başkanı Denizli görevdeki 10 ayını anlattı

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İZMİR'İN Çeşme ilçesi Belediye Başkanı Lal Denizli, basın toplantısıyla görev süresinde yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlatıp, Alaçatı Ot Festivali'nin bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenleneceklerini duyurdu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 'Basın Buluşmaları' kapsamında görevdeki 10 ayında yürütülen projeler, tamamlanan çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler hakkında bilgi vermek için gazetecilerle bir araya geldi. İlk olarak göreve geldiği günden bu yana yaptıkları hizmetleri anlatan Belediye Başkanı Lal Denizli, vatandaşlardan en fazla altyapı talebi geldiğini söyledi. Denizli, "En başta doğal gaz talebi vardı. İzmirgaz ile görüşüp Musalla Mahallemizde 5 kilometrelik hat çalışmasına başlattık. 20 Ocak'ta ikinci etap çalışmalarımız başladı. Bir yılı doldurmadan şubat ayında Çeşme'yi doğal gazla buluşturuyoruz" dedi. Bunun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ile ortak altyapı çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Başkan Denizli, "152 bin ton asfalt yama çalışması yaptık ve kilit parke taşı döşedik. Yollardan çok şikayet geliyor ama özenli davranmaya devam ediyoruz. Yol çalışmalarının ardından çalışmanın olduğu yeri hemen kapatmak için İZSU ile ortak hareket ediyoruz" dedi.

'KANALİZASYON ÇALIŞMALARI İVME KAZANACAK'

Şiddetli yağışlarda yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Denizli, "Öngörülemeyecek yoğun yağmurlar gelince bazı aksaklıklar yaşanıyor. Bunları minimum seviyeye indirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 4 bin metre kazı yapıldı. Kanalizasyon çalışmaları bunu takip edecek. 2025 yılının son diliminden 2026 yılının ilk dilimine kadar kanalizasyon çalışmalarına ivme kazandıracağız. Bu konuda 4 etaplı çalışma planımız var. Bunu Cemil başkanımızın başkanlığında vatandaşlara açıklayacağız" diye konuştu.

'ÇEŞME ÇÖZÜM MERKEZİNİ KURDUK'

Diğer projelerine de değinen Başkan Denizli, "Yuvamız Çeşme - Reisdere projemizi açtık. İkincisini de Ovacık'ta açacağız. 'Yuvamız Çeşme' projemiz tüm yurttaşlarımız ile buluşmaya devam edecek. 155 metrekarelik alanda 33 çocuğa hizmet verebilecek alanlardan oluşuyor. Ovacık Çağdaş Yaşam Etüt Merkezi'nde çocuklarımıza armağan edildi. Zorlu dönemlerden geçerken çocuklarımızın sağlıkla öğrenebileceği alanların temellerini atmak çok çok önemli. Yurttaşlar belediyeye ilettikleri şikayetlerin akıbetini bilememekten yakınır. Biz bu sebeple Çeşme Çözüm Merkezi'ni kurduk. Tüm platformlardan gelen şikayetleri tarıyor, ilgili birimlere ve kurumlara aktarıyoruz. Vatandaşa da anında bilgi paylaşımı yapılıyor. Şikayetin sonucunu da yurttaşlarımıza iletiyoruz. Şu an 08.00-00.00 saatleri arasında çalışıyor ama yarın 24 saat hizmet verecek. Çeşme Vizyon Ofisimiz, sivil toplum kuruluşları, meslek erbapları ve hocalarımızın bulunduğu bir ofis. Vizyon kurulu oluşturduk. Mesleğinde öne çıkan insanlar yer alıyor. Uzun zamandır çalışmalarına ara vermiş olan kent konseyimizi yeniden hayata geçirdik. 1300 yurttaşımız aktif olarak burada yer alıyor. Sorun olan şeyleri ve çözüm önerilerini bize iletiyorlar. Belediyemizin arka bahçesi gibi değil çalışmalarımıza katkı sağlayan bir konsey olarak hayata geçti" dedi.

'ENGELSİZ SPOR OKULU KURDUK'

Eğitimden kültür sanata ve spora kadar diğer hizmetlerini de gazetecilerle paylaşan Başkan Denizli, şunları söyledi:

"2014 yılında büyükşehir yasamız ile Alaçatı belde belediyemiz Çeşme'ye dahil oldu. Oradaki ek hizmet binası çok aktif olmayan bir binaydı. Biz de Çeşme ek hizmet binamızı yeni bir hizmet binası olarak yeniden aktif ettik. Yaz döneminde Çeşme'deki 13 okulumuzun iç ve dış boyası, parkların düzenlenmesi, bahçe eksikliklerinin giderilmesi, tuvaletlerin yenilenmesi, bahçe duvarlarının yeniden yapılması gibi birçok hizmeti Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleştirdik."

SOSYAL YARDIMLARA DEĞİNDİ

Sosyal Yardımlar Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Lal Denizli, "4 yeni müdürlük kurduk, Bunlardan biri de Sosyal Yardımlar Müdürlüğü. 0-5 yaş anne, özel eğitim ve destek setleri dağıtmaya başladık. Ev bakımlarını hayata geçiremeyen yurttaşlarımıza Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından bu hizmeti de sunuyoruz. Çeşme Belediye Spor bünyemizde engelli vatandaşların fiziksel gelişimini desteklemek ve geliştirmek amacıyla Engelsiz Spor Okulumuzu kurduk. Geçmiş dönemde vardı biz de dönemin koşullarını göz önünde bulundurarak devam ettiriyoruz. Çeşme'den başka illere üniversiteye giden öğrencilere 10 bin liralık burs imkanı sağladık. Çeşme Kent Enstitüsü'nü kurarak depo olarak kullanılan alanlarımızın restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Dans salonu ve 3 dersliği ilçemize kazandırdık. Öğrencilerimiz burada ücretsiz olarak kurs alabiliyorlar. 575 öğrencimize hizmet veriyoruz. 2 halı sahayı hizmete açtık" dedi.

'SANAT MERKEZİNİ AÇTIK '

Katılımcı yönetim anlayışlarında halk buluşmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Denizli, şöyle devam etti:

"Mahalle bazlı halk buluşmaları yapıyoruz. Çok verimli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Gençlik buluşmaları yapacağız. Alaçatı Gençlik Merkezi ve yeni sosyal merkez olacak olan Kampüs Alaçatı projemiz var. Mimari yarışmaya çıkacağız ve ülke çapında olacak. Sanat olmazsa olmaz. Lucien Arkas ile birlikte Arkas Sanat Merkezi'ni hayata geçirdik. Çeşme'deki kültür sanat konusundaki mekansal eksiklikleri her geçen gün daha fazla hissediyoruz ve özellikle kışın bu eksikliği çok hissediyoruz. Çeşme Kültür Sanat etkinlikleri için özellikle yazın çok önemli bir merkez."

'UYARILARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI'

İlaçlama çalışmaları kapsamında uyarılara uymayan vatandaşlara idari para cezası kesildiğine dikkati çeken Başkan Denizli, "Yaz aylarında turistik bölgelerimizin en büyük belalarından biri sinek. Sinek üreten noktalara İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte kış ayından itibaren ilaçlama çalışmalarına başladık. Su birikintilerinin de bu sinekleri artırdığını söyledik. Uyarılara uymayan kişiler ve yapılar hakkında da idari para cezası uygulamasını hayata geçirdik. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor. Yeni yaptığımız kedi evlerinin hayvanseverlere dağıtımına da başladık" diye konuştu.

'AFET KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLADI'

Doğal afetlerle mücadele için yapılan çalışmalara da değinen Başkan Denizli, "Afet Koordinasyon Merkezi'nin hazırlık süreci başladı. Deprem değil ne yazık ki ihmaller ve binalar hayat alıyor. Biz de bu merkezi kurarak hem afet durumlarında hem de afet öncesinde yurttaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bir telsiz sistemi kurduk. Olası afetlerde, internet ve elektriğin olmadığı ortamlarda bu sistemle müdürlüklerimiz iletişim kurabilecekler" dedi.

'FESTİVAL TARİHİNİ AÇIKLADI'

Çeşme'de 20 bin sakız ağacını toprakla buluşturacaklarına dikkati çeken Lal Denizli, "Çeşme Tarım Çalıştayını hayata geçiriyoruz. Park Sakız Alaçatı projemizin de yapımı tamamlandı. Tescilli sakız ağaçlarımızın bulunduğu bir parkımız var. Burayı gezilebilir bir park haline getireceğiz. Bu kapsamda 20 bin sakız ağacını toprak ile buluşturmayı hedefliyoruz. Fidanlarımızın sayısı her geçen gün artıyor" dedi. Alaçatı Ot Festivali'nin tarihini de açıklayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Alaçatı Ot Festivali ilçemizin uzun yıllardır düzenlediği bir festival. Gerek yurt içinden gerek yurtdışından çok sayıda misafiri ağırlıyoruz. Alaçatı Ot Festivali'nin bu yıl bayramdan sonra 17-20 Nisan tarihlerinde olacak" diye konuştu.

'HİÇBİR RUHSAT İTFAİYE RAPORU YENİLENMEDEN VERİLMEDİ'

Bir gazetecinin Bolu'da meydana gelen yangın faciasını örnek göstererek Çeşme'deki otellerin ruhsatlarıyla ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Denizli, "Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne resmi yazılarımızı ilettik. İtfaiye Daire Başkanlığı'yla kapsamlı denetimleri hayata geçireceğiz. İşletme devirlerinde bazı belediyelerinde işletmelerden her zaman itfaiye raporu istenir. Bazen ruhsat devri yapıldığında itfaiye raporlarının yenilenmediği durumlar olur. Göreve başladığımız ilk günde itfaiye raporlarının ruhsat devirlerinde dahi güncel olma prensibini 4 Nisan günü itibarıyla Ruhsat Müdürlüğümüzde bu şekliyle hayat geçirdik. Bizim dönemimizde verilen hiçbir ruhsat itfaiye raporu yenilenmeden verilmedi. Geçmiş dönemde verilmiş itfaiye raporlarının denetimleriyle ilgili büyükşehir belediyemizle ortak olarak yakın zamanda kapsamlı denetimler gerçekleştireceğiz. Ancak turizm alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluk alanları olması nedeniyle resmi yazılarımızı ilettik" dedi.