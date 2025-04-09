CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz: "İktidar, Kendi Siyasi İkbali İçin Mahir Polat'ın Hayatını Tehlikeye Atmaktadır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Daha önce üç yılda dört kez anjiyo olan, kanser tedavisi gören, ölümcül düzeyde yüksek tansiyon, diyabet, uyku apnesi ve klostrofobisi olan Polat, cezaevinde iki defa fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve beşinci defa anjiyo olmuştur. Aort anevrizmasından, beyin kanamasına, kalp krizinden inmeye kadar telafisi mümkün olmayan hayati tehdit altındadır. İktidar, kendi siyasi ikbali için Mahir Polat'ın hayatını tehlikeye atmaktadır. Mahir Polat'ın yeri cezaevi değil, ailesinin yanıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İstabul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanarak cezaevine konulduğunu belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

"Bu operasyon, iktidarı kaybeden Recep Tayyip Erdoğan ve yönetim kadrolarının daha önce de dile getirdiğimiz gibi Anayasa ve hukuk dışı, partimize kayyum atama hazırlığını da içeren bir darbe girişimidir. Bu darbe girişimine karşı partimiz, milyonlarca vatandaşımız, gencimiz Anayasal demokratik haklarını kullanarak karşı durmuş ve tüm ülkede gösteriler gerçekleşmiştir. Bu Anayasal demokratik itiraz maalesef büyük bir şiddetle bastırılmak istenmiş, 301 gencimiz tutuklanmıştır. Bugün okullarından uzakta kalan, pek çok hak ihlali yaşayan gençlerimiz derslerine çalışamaz, okullarına gidemez, sınavlarına giremez ve cezaevinde yeterli gıdaya dahi ulaşamaz haldedir. Yatarı bile olmayan suçlamayla cezaevinde tutulan, tutuklanan gençlerimizi derhal serbest bırakın."

"İktidar, kendi siyasi ikbali için Mahir Polat'ın hayatını tehlikeye atmaktadır"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek, derhal serbest bırakılmasını isteyen Şahbaz, şunları söyledi:

"Bu darbe girişiminde, iktidarın nasıl öç alma ve intikam duygularıyla saldırdığı dayanaksız iddialarla tutuklanan ve büyük sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a yaşatılanlarla ortadadır. Daha önce üç yılda dört kez anjiyo olan, kanser tedavisi gören, ölümcül düzeyde yüksek tansiyon, diyabet, uyku apnesi ve klostrofobisi olan Polat, cezaevinde iki defa fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve beşinci defa anjiyo olmuştur. Aort anevrizmasından, beyin kanamasına, kalp krizinden inmeye kadar telafisi mümkün olmayan hayati tehdit altındadır. Mahir Polat'ın tutuksuz yargılanması yaşamsalken Mehmet Akif Ersoy Hastanesi, Adli Tıp Kurumu ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında dolaştırılarak süreç uzatılmaktadır. Tahliyesi ve tutuksuz yargılanması için herhangi bir tam teşekküllü hastane raporu yeterliyken, gerekli olmadığı halde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edilmektedir. İktidar, kendi siyasi ikbali için Mahir Polat'ın hayatını tehlikeye atmaktadır. Mahir Polat'ın yeri cezaevi değil, ailesinin yanıdır. Mahir Polat'ı derhal serbest bırakın. İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakın, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ı, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ı, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i, Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'i, İPA Başkanı Buğra Gökçe'yi, Mehmet Ali Çalışkan'ı, hukuksuzca tutukladığınız, anayasal haklarını kullananan gençlerimizi, vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın."

"7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda, bin 513 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşatılmaya devam ettiğini belirterek, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bin 513 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı. Şahbaz, şöyle konuştu:

"Bu saldırılar, sağlık hizmetlerine çökmesine ve insanlık dramının daha da derinleşmesine neden olmaktadır. Son olarak 23 Mart 2025 tarihinde, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından düzenlenen saldırıda, yaralılara yardım etmek üzere bölgeye giden Filistin Kızılay'ına ait ambulanslarda 15 sağlık ve sivil savunma görevlisi, hedef alınarak öldürülmüştür. Bu sağlık çalışanlarının naaşları kullandıkları araçlarla birlikte eldivenleri takılı ve üniformaları üzerinde bir şekilde toplu bir mezarda bulunmuştur.

İsrail ordusu ve Dışişleri Bakanlığı tarafından önce araçların ışıkları kapalı ve tehlikeli bir şekilde ilerledikleri için hedef alındığını savunulmuştur. Ortaya çıkan videoda, bölgedeki bir saldırı sonrası yaralılara yardıma çağrılan araçların tepe lambaları açık bir şekilde konvoyla ilerledikleri görülmekte, durdukları anda ise ateş edilerek hiçbir uyarı yapılmadan saldırı gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Yaralılara yardım için giden Filistin Kızılayı'na ait ambulanslara ve sağlık çalışanlarına yönelik bu katliam, en açık haliyle uluslararası hukuka, vicdan hukukuna, savaş hukukuna aykırı bir savaş suçu ve insanlık suçudur. CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlık çalışanlarına ve sivillere yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları ve uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalara en güçlü şekilde karşı duruyoruz ve kınıyoruz.

"Gazze üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışan AKP iktidarını kafasını kuma gömmek yerine, sorumluluk almaya davet ediyoruz"

Sağlık emekçilerine ve tesislerine yönelik saldırılar, uluslararası hukukun ve insan haklarının açık ihlalidir. Sağlık çalışanları ve sağlık tesisleri, uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır. İsrail'in bu eylemleri, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokollerine açıkça aykırıdır ve savaş suçudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olarak Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplumu, İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemlerine karşı derhal harekete geçmeye, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatmaya ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını sağlamaya çağırıyoruz. Türkiye'de her gün Gazze üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışan AKP iktidarını ve Sağlık Bakanlığı'nı kafasını kuma gömmek yerine, sorumluluk almaya ve bu insanlık dışı saldırıları kınamaya davet ediyoruz."