CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediye başkanlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır

Manisa Valiliği'nce düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonraki süreçte hangi parti olursa olsun, hangi görüş olursa olsun belediye başkanlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla Manisa Valiliğin'ce Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Özel, Vali Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin'le birlikte il protokol üyeleriyle bayramlaştı. Törende CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve ilçe başkanları da yer aldı.

"BEN BAYRAMDA MANİSA'DA OLURUM, BAYRAMLAŞMALARA KATILIRIM"

Bayramlaşma törenine katılan il protokolünün bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dedemin bağışladığı daha doğrusu vakti zamanında devletimizin bir valisinin uygun gördüğü ve dedemin de reddetmediği bir toprağın üzerinde Manisa Öğretmenevi'nin Manisa Lisesi'nin bulunduğu bahçıvan Abdullah Ağa'nın lahana tarlasının üzerinde bir bayramlaşmadayız. Ben Manisa'da doğmuş bir dedesi altı kuşaktır dedeleri ve babaları Manisa Defterdarlığı'nda hizmet etmiş bir dedesi, anneannesi Selanik'ten, Üsküp'ten gelmiş. Manisa'da doğmuş büyümüş, annesi, babası neredeyse Manisa'yı okutmuş emekli öğretmen bir ailenin çocuğu olarak bütün Manisa basınımız, siyasilerimiz şahittir ki partim bir başka görev vermediyse ben bayramda Manisa'da olurum, bayramlaşmalara katılırız. Gün oldu bu bayramlaşmalara il başkanımla ben iki kişi geldik. Gün oldu iki ilçe başkanımla dört kişi geldik. Gün oldu aday oldu büyükşehir dahil 18 belediyeden hiçbirini kazanamadık. Gün oldu dört belediyemiz oldu. Gün oldu büyükşehirde yedi kişilik bir gruptaydık. Bugün buraya milletimizin teveccühüyle, Manisa'nın teveccühüyle 15 belediye başkanımla, 63 belediye meclis üyesi arkadaşımla ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikte bu bayramlaşmaya katılmanın heyecanı ve kıvancı içindeyim" dedi.

"KENDİNİZİ KAYBETMİŞ VE YALNIZ HİSSETMEYİN"

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönemde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi olan teşkilatlarına sesleniyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Özel, şunları kaydetti:

"Kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları, kamu görevi yapmanın bilincinde hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet vermekle hem kanunen memurdurlar hem de vicdanen onlardan beklentimiz odur ki buna mecburdurlar. Bundan sonraki süreçte hangi parti olursa olsun, hangi görüş olursa olsun belediye başkanlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır. En ufak aksilikte bizler buradayız. İl Başkanım, Türkiye'deki dört kadın il başkanımdan birisidir partimdeki. Onun da hiç farklı davranacağını düşünmeyerek teminatımdır ki partimizin kapısı, kurucusunun kimliğinden mütevellit baba olacağıdır, sonuna kadar açıktır. Siyasi görüş ayrımı olmaksızın sesini duyuramayan kim varsa İl başkanımız bizim resmi ve insani vekilimizdir. Bugün ben buraya bu bayramlaşmaya, 'belediye başkanım yok' diye gelemeyen bir il başkanı varsa, 'çok belediye meclis üyem vardı, şimdi çok az' diye gelemeyen il başkanı varsa kusur onların değil bizimdir. Kurban Bayramı'ndan önceki hafta AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin Manisa'daki teşkilatı bulunan tüm partilerin il başkanlarını aramak, bugün birlikte olma arzumuzu ifade etmek benim şahsımda il başkanımın ve büyükşehir belediye başkanımızın görevidir."

"MANİSALI OLMAK, MANİSA'YI BİR BÜTÜN OLARAK SAHİPLENMEYİ GEREKTİRİR"

"Sayın Valimiz Manisa'nın çok şanslı olduğu bir seriyi devam ettiriyor" diyen Özel konuşmasını şöyle sürdürdü,"Biz Manisa olarak, hayırlısı olsuna gittiğimizdeki tüm temennilerimizi karşılayan devlet adamlarıyla muhattap olduk, çok ufak tefek istisnalar hariç. Sayın valimiz geldiği günden itibaren bir başka siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olmanın bizim ve kendisi açısından tüm zorluklarına rağmen, bir devlet adamı kimliğiyle görevini eşit, ayrımsız, hakkaniyetle yapmıştır. Yapmaya da devam etmektedir. Ben bugün bundan önce görev yapan valilerimi, kimi Kosova'da Polis Gücü'nde görevli, kimi Azerbaycan'da görevli, emniyet müdürlerimi, Manisa Garnizonunda görev yapmış kimi emekli, kimi kuvvette görevli komutanlarımı her bayramda olduğu gibi arayacağım. Manisalı olmak, Manisa'yı bir bütün olarak sahiplenmeyi gerektirir. Manisa'nın üst düzeyde bir siyasi kültürü ve her şeyden önce her ayrılığı aşan bir hemşehrilik ve kardeşlik bilinci vardır. Bunun tüm Türkiye'ye örnek olmasını bir kez daha temenni ediyorum. 17 ilçemizden buraya gelen ilçe başkanlarıma, 14 ilçemizden gelen belediye başkanlarıma ilçelerine vardıklarındaki bayramlaşmalarda tüm vatandaşlarımıza en derin sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi iletmelerini diliyorum. Herhangi bir kurumun, kuruluşun, gazimizin, şehit ailemizin, engelli derneğimizin, Manisa'daki tüm kuruluşların ne ihtiyaçları varsa bizim yapabileceğimiz kanunlar ve imkanlar dahilinde ve gücümüz nispetinde hepsi bizlere emanettir. Hepinizi saygıyla selamlıyor, ailelerinize ve sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum."

ZEYREK'TEN DAHA ADİL, ŞEFFAF BELEDİYECİLİK VURGUSU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise "Mübarek Ramazan günlerini bitirip gözümüzü açtığımız ilk günde Ramazan Bayramı'mızın hepimize sağlık, mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum. Sevdiklerimizle birlikte el ele, kol kola; sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Aynı zamanda bugün Polis Günümüz vatanımıza, milletimize hizmet eden polis memurlarımızın başta emniyet müdürümüz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımın günlerini kutluyorum. Allah; vatanımıza, milletimize her zaman için birlik ve dirliğimizi versin. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık on gün oldu. Bundan sonraki 5 yıllık süreyle artık daha şeffaf, adil ve ulaşılabilir bir belediyeciliği Manisa'ma kazandırmak için yola çıktık. Umarım beş yıl boyunca sizlerle birlikte bu desturda hareket edeceğiz" dedi.