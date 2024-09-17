Özgür Özel: \'Demokrasiyi Biz Kuracağız\'

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(BALIKESİR) - Bandırma'nın Kurtuluş Yıldönümü etkinliğinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkeyi bir kez daha biz kurtaracağız. Demokrasiyi biz kuracağız, başta gençlerin, tüm Türkiye'nin yüzünü biz güldüreceğiz. O güne kadar yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı makamında ziyaret etti, Belediye tarafından yapımı tamamlanan Sevgi Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. CHP Bandırma İlçe Başkanlığı'nda parti örgütü ile de buluşan Özel, ilçenin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Özel, "Hepiniz yazın sonuna doğru bu güzel kurtuluş gününde, bu güzel etkinlikte bizlerle bir aradasınız. Öncelikle kurtuluş gününüz kutlu olsun. Bugün Balıkesir'de seçimlerden sonra geçirdiğim dördüncü gün. Günde 3 - 4 belediyeyi ziyaret ediyoruz. Büyükşehir belediyesinin ve Balıkesir'de toplam nüfusun yüzde 94'üne denk gelen belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış olması, elbette doğru adayların belirlenmesine, elbette ilçe örgütlerimizin çalışmasına, elbette kampanyanın başarısına aitti ama bir başarı varsa bundaki en büyük pay sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, onun içinde bulunduğu Türkiye İttifakına sahip çıkan sizlersiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum sağ olun var olun" diye konuştu.

"Demokrasiyi Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, bundan 105 yıl önce ülke işgal altındayken İstanbul'a daha önce Çanakkale geçilmez deyip sokmadığımız donanma, bir tek adamın rızasıyla onayıyla gelip de İstanbul önlerine demir attıktan sonra İzmir düşman işgaline uğradıktan 4 gün sonra bu güzel ilçenin adını taşıyan Bandırma Vapuru'na binen Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla bir büyük mücadele başladı. Mücadele, işgal altındaki toprakları kurtarmak, zor durumdaki ülkeyi işgalcilerden temizlemek ardından da genç bir Cumhuriyet kurmaktı. Bunu bir kişi, 'Kararı ben verdim öyle olacak' diyerek yapmadı. Samsun'dan Amasya'ya geçti. Amasya'dan Erzurum'a geçti, Sivas'a gitti, Hacı Bektaş'a gitti Türkiye'de katıldığı katılmadığı kongrelerde Kurtuluş Savaşı'nı, kurtulma azmini örgütledi, ardından kuruluşu yani demokrasiyi Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdı. O büyük lider, onun arkadaşları hiçbir zaman, 'Yetki elimizde, ne istersek yaparız, artık güç bizde' demediler. Gücü milletten aldılar, halktan aldılar, onlara hizmet ettiler, onların gönlüne girdiler. 100 yıl sonra ölümünden 70, 80 yıl sonra, Cumhuriyetin kurucu kadroları hala minnetle anılıyorsa, onların aziz hatıraları önünde her yaştan vatandaşımız gözyaşı döküyorsa, onun ismini duyunca herkesin tüyleri diken diken oluyorsa, mesele güçlü olmakta değil, mesele muktedir olmakta, tek söz sahibi olmakta değil mesele bu milletin, bir ulusun gönlünde taht kurmaktadır. İşte o Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim 2 büyük eserim var' derken bunlardan bir tanesini Türkiye Cumhuriyeti olarak bir diğerini de Genel Başkanı olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi olarak ifade etmektedir. Kuruluşundan ki Sivas kongresini birinci kongremiz kabul eder, 105 yıl sonra, resmi kuruluşundan 101 yıl sonra, Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşundan 102 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak burada olmaktan, sizinle bir arada olmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Birazdan güzel bir konser dinleyeceksiniz. Sizi daha tutmak istemiyorum ancak şunu ifade etmek isterim ki Atatürk'ün partisi, kurulduğu gün olduğu gibi 47 yıl sonra bir kez daha 31 Mart gecesi olduğu gibi şimdi şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir.

"İyi ki Cumhuriyet var"

Sizler ona inandınız, ona güvendiniz. Emeklinin, emekçinin yoksulluğu ile, düşük maaşları ile meşgul olan, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın zor durumuna Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi çiftçi milletin efendisidir diyerek çare arayan ve maalesef bu ülkeden umudunu kesmekte olan gençlerin gözlerinin içini yeniden güldüren, onlara bu güzel memlekette yeniden hayal kurduran şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacak olmasıdır. Bunun için ben sadece ve sadece size güveniyorum. Size inanıyorum. Bunu hep birlikte siz başaracaksınız. Başta gençlerimiz olmak üzere, Cumhuriyetin tüm gençlerini, Cumhuriyetin tüm kadınlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün her yaştan tüm askerlerini saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki hep birlikteyiz. Bu ülkeyi bir kez daha biz kurtaracağız. Demokrasiyi biz kuracağız, başta gençlerin, tüm Türkiye'nin yüzünü biz güldüreceğiz. O güne kadar yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Size inanıyorum. Size güveniyorum. Hepinizi gönülden selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın tam bağımsız laik Türkiye Cumhuriyeti. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."